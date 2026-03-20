Experții au descoperit 45 de planete pe care ar putea exista forme de viață extraterestră. La ce distanță de Pământ se află

Experții a descoperit 45 de planete pe care ar putea exista forme de viață extraterestră și unele dintre ele se află la o distanță mică de Pământ.

Experți din cadrul Institutului Carl Sagan, de la Universitatea Cornell, au găsit 45 de planete similare cu Pământul, care au condițiile necesare apariției vieții.

Toate aceste planete se află în zona în care viața poate să apară și să fie susținută, adică la o distanță potrivită față de steaua gazdă, scrie Daily Mail.

Existența planetelor în această zonă crește probabilitatea apei la suprafață, un element cheie în dezvoltarea formelor de viață.

Mai mult, aceste planete se află la „doar” câteva zeci de ani-lumină de Pământ, ceea ce sugerează că le-am putea vizita pe viitor.

Articolul continuă după reclamă

„Viața ar putea fi mult mai diversă decât ne imaginăm în prezent, așa că identificarea dintre cele 6.000 de exoplanete cunoscute a celor mai susceptibile să găzduiască forme de viață extraterestră s-ar putea dovedi esențială,” a declarat Lisa Kaltenegger, autoare a studiului. „Cercetarea noastră arată unde ar trebui să călătoriți pentru a găsi viață.”

Experții au descoperit deja peste 6.000 de exoplanete, dar până acum nu era clar care dintre acestea ar putea susține viața.

În noul studiu, echipa a identificat 45 de astfel de planete care ar putea susține viața în zona locuibilă și alte 24 într-o zonă locuibilă tridimensională mai restrânsă. Aceste lumi includ unele cunoscute, precum Proxima Centauri b, TRAPPIST-1f și Kepler-186f.

Între timp, altele sunt mai puțin cunoscute, precum TOI-715 b o planetă situată la 137 de ani-lumină distanță, descoperită de satelitul TESS în urmă cu doar 3 ani.

Potrivit cercetătorilor, cele mai interesante planete sunt TRAPPIST-1 d, TRAPPIST-1 e, TRAPPIST-1 f și TRAPPIST-1 g, aflate la doar 40 de ani-lumină de Pământ.

Când am putea ajunge pe alte planete

Din păcate, NASA spune că, în prezent, ar fi nevoie de cel puțin 800.000 de ani pentru a ajunge la sistemul TRAPPIST-1.

Totuși, pe măsură ce navele spațiale vor folosi tehnologii mai moderne, precum propulsia nucleară prin impulsuri, acest timp ar putea fi redus la câteva secole.

Între timp, cercetătorii sunt interesați și de planetele care primesc lumină de la stelele lor într-un mod similar cu ceea ce primește Pământul de la Soare.

Acestea includ TRAPPIST-1 e, TOI-715 b, Kepler-1652 b, Kepler-442 b, Kepler-1544 b, precum și Proxima Centauri b, GJ 1061 d, GJ 1002 b și Wolf 1069 b.

Deși planetele aflate în interiorul zonelor locuibile ridică speranțe pentru descoperirea vieții extraterestre, cercetătorii speră că și planetele aflate la marginea acestor zone vor oferi indicii despre condițiile care susțin viața.

„Deși e greu de spus ce face ceva mai probabil să găzduiască viață, identificarea locurilor unde să căutăm e primul pas esențial,” a explicat autorul studiului, Gillis Lowry. „Scopul proiectului nostru a fost să spunem „acestea sunt cele mai bune ținte pentru observații”.”

Ca parte a studiului, echipa a identificat și cele mai bune metode de observare a celor 45 de planete.

Acestea includ James Webb Space Telescope, Nancy Grace Roman Space Telescope (programat pentru lansare în 2027) și Extremely Large Telescope (care ar urma să devină operațional în 2029).