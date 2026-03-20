Experții au descoperit 45 de planete pe care ar putea exista forme de viață extraterestră. La ce distanță de Pământ se află

Experții a descoperit 45 de planete pe care ar putea exista forme de viață extraterestră și unele dintre ele se află la o distanță mică de Pământ.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 16:50 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 16:53
Mai multe planete ar putea găzdui viața | Shutterstock

Experți din cadrul Institutului Carl Sagan, de la Universitatea Cornell, au găsit 45 de planete similare cu Pământul, care au condițiile necesare apariției vieții.

Toate aceste planete se află în zona în care viața poate să apară și să fie susținută, adică la o distanță potrivită față de steaua gazdă, scrie Daily Mail.

Existența planetelor în această zonă crește probabilitatea apei la suprafață, un element cheie în dezvoltarea formelor de viață.

Mai mult, aceste planete se află la „doar” câteva zeci de ani-lumină de Pământ, ceea ce sugerează că le-am putea vizita pe viitor.

Experții au descoperit 45 de planete pe care ar putea exista forme de viață extraterestră

„Viața ar putea fi mult mai diversă decât ne imaginăm în prezent, așa că identificarea dintre cele 6.000 de exoplanete cunoscute a celor mai susceptibile să găzduiască forme de viață extraterestră s-ar putea dovedi esențială,” a declarat Lisa Kaltenegger, autoare a studiului. „Cercetarea noastră arată unde ar trebui să călătoriți pentru a găsi viață.”

Experții au descoperit deja peste 6.000 de exoplanete, dar până acum nu era clar care dintre acestea ar putea susține viața.

Citește și: Cea mai veche hartă astronomică din lume a fost descoperită. Cum a fost ascunsă sub un text religios

În noul studiu, echipa a identificat 45 de astfel de planete care ar putea susține viața în zona locuibilă și alte 24 într-o zonă locuibilă tridimensională mai restrânsă. Aceste lumi includ unele cunoscute, precum Proxima Centauri b, TRAPPIST-1f și Kepler-186f.

Între timp, altele sunt mai puțin cunoscute, precum TOI-715 b o planetă situată la 137 de ani-lumină distanță, descoperită de satelitul TESS în urmă cu doar 3 ani.

Potrivit cercetătorilor, cele mai interesante planete sunt TRAPPIST-1 d, TRAPPIST-1 e, TRAPPIST-1 f și TRAPPIST-1 g, aflate la doar 40 de ani-lumină de Pământ.

Când am putea ajunge pe alte planete

Din păcate, NASA spune că, în prezent, ar fi nevoie de cel puțin 800.000 de ani pentru a ajunge la sistemul TRAPPIST-1.

Totuși, pe măsură ce navele spațiale vor folosi tehnologii mai moderne, precum propulsia nucleară prin impulsuri, acest timp ar putea fi redus la câteva secole.

Între timp, cercetătorii sunt interesați și de planetele care primesc lumină de la stelele lor într-un mod similar cu ceea ce primește Pământul de la Soare.

Acestea includ TRAPPIST-1 e, TOI-715 b, Kepler-1652 b, Kepler-442 b, Kepler-1544 b, precum și Proxima Centauri b, GJ 1061 d, GJ 1002 b și Wolf 1069 b.

Deși planetele aflate în interiorul zonelor locuibile ridică speranțe pentru descoperirea vieții extraterestre, cercetătorii speră că și planetele aflate la marginea acestor zone vor oferi indicii despre condițiile care susțin viața.

Citește și: De ce se micșorează Luna. Fenomenul neobișnuit a uimit experții

„Deși e greu de spus ce face ceva mai probabil să găzduiască viață, identificarea locurilor unde să căutăm e primul pas esențial,” a explicat autorul studiului, Gillis Lowry. „Scopul proiectului nostru a fost să spunem „acestea sunt cele mai bune ținte pentru observații”.”

Ca parte a studiului, echipa a identificat și cele mai bune metode de observare a celor 45 de planete.

Acestea includ James Webb Space Telescope, Nancy Grace Roman Space Telescope (programat pentru lansare în 2027) și Extremely Large Telescope (care ar urma să devină operațional în 2029).

Ochelarii AI care i-ar ajuta pacienții care suferă de demență să trăiască independent. Cum funcționează...
AS.ro Cristi Borcea a comis infracţiunea pentru care Ceauşescu a fost condamnat la moarte: “Dacă mă prindeau, închisoare pe viaţă” Cristi Borcea a comis infracţiunea pentru care Ceauşescu a fost condamnat la moarte: &#8220;Dacă mă prindeau, închisoare pe viaţă&#8221;
Observatornews.ro O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Antena 3 "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
SpyNews Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...” Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Citește și
Modurile secrete în care copiii folosesc AI. Părinții nu știu ce fac pe platformele de inteligență artificială
Modurile secrete în care copiii folosesc AI. Părinții nu știu ce fac pe platformele de inteligență artificială
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a... Catine.ro
Cea mai veche peșteră din lume. Unde se află și cum s-a format înaintea dinozaurilor
Cea mai veche peșteră din lume. Unde se află și cum s-a format înaintea dinozaurilor
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere judecarea lui pentru „crime de război”
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a trecut Noah: „I-au aruncat-o în lac…”
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem HelloTaste.ro
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!”
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!” BZI
Ministrul Mediului mai dă o lovitură litoralului: nu se pot construi terase și baruri pe plajă, dacă nu există PUZ
Ministrul Mediului mai dă o lovitură litoralului: nu se pot construi terase și baruri pe plajă, dacă nu există PUZ Jurnalul
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Escrocii care foloseau metoda
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani Observator
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea UseIT
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă Hello Taste
