Furtuna apocaliptică se apropie, avertizează experții. Va afecta milioane de persoane și produce pagube de 400 de miliarde

Experții avertizează că furtuna apocaliptică se apropie, cu milioane de persoane afectate și potențialul de a produce pagube de sute de miliarde de dolari.

Furtuna apocaliptică se apropie și va afecta milioane de persoane, avertizează experții. Furtuna s-ar putea izbi de coasta de nord-est a SUA în curând, din cauza schimbărilor climatice.

Americanii care trăiesc de-a lungul acestei coaste au fost avertizați să se pregătească pentru acest dezastru, scrie Daily Mail.

De vină pentru acest scenariu apocaliptic e un potențial uragan extrem.

Meteorologii de la AccuWeather au emis avertismentul chiar săptămâna aceasta. Potrivit experților, regiunea nu a mai înregistrat un uragan major care să atingă țărmul de peste 70 de ani. Ca urmare, zona ar fi, „din punct de vedere climatic, restantă”.

Furtuna apocaliptică se apropie, avertizează experții

Pentru că nu a mai avut loc un astfel de incident extrem în zeci de ani, experții cred că furtuna apocaliptică se apropie. Mai ales în contextul în care schimbările climatice duc la incidente meteo din ce în ce mai extreme.

Alex DaSilva, expert în uragane, susține că regiunea nu a mai avut un impact direct al unui uragan de Categoria 1 sau mai puternic de peste trei decenii.

„De obicei, la fiecare 15–20 de ani, un uragan lovește zona dintre New Jersey și sudul New England”, susține DaSilva.

„Un uragan major (adică Categoria 3 sau mai mare) în nord-est apare o dată la aproximativ 60–70 de ani,” a continuat expertul.

AccuWeather a prezis că furtuna ar putea fi comparabilă cu Marele Uragan din 1938. Acesta a ucis 700 de oameni. În plus, a provocat pagube de până la 450 de milioane de dolari.

Dr acum că furtuna apocaliptică se apropie, potrivit experților, pagubele vor fi semnificativ mai mari.

Dacă o furtună de asemenea magnitudine ar lovi azi cu vâânt, valuri și inundații similare, meteorologii estimează că ar putea provoca pagube și pierderi economice de sute de miliarde de dolari. Ar deveni unul dintre cele mai costisitoare dezastre naturale din istoria SUA.

Dezastrul natural ar afecta milioane de persoane

„Un astfel de uragan se va întâmpla din nou în New England. Este doar o chestiune de timp. Oamenii trebuie să fie pregătiți,” a declarat meteorologul Jonathan Porter.

Experții în uragane îi îndeamnă pe locuitorii, afacerile și oficialii de urgență din nord-est și New England să fie pregătiți pentru posibile furtuni tropicale și uragane în acest an și în viitor.

DaSilva, originar din statul Rhode Island, a avertizat că mulți oameni din regiune presupun în mod greșit că uraganele reprezintă o amenințare doar pentru sud-estul SUA sau zona Golfului Mexic.

„Mulți locuitori din nord-est nu iau uraganele în serios pentru că nu au mai avut unul din 1991,” a spus el.

„Ei asociază furtunile puternice cu furtunile specifice regiunii. Dar uraganele sunt mult mai periculoase,” a continuat expertul.

DaSilva a avertizat și că viitoarele furtuni care vor ajunge în această zonă ar putea fi și mai intense din cauza creșterii temperaturilor oceanice.

„O perioadă lungă fără un uragan care să atingă uscatul nu înseamnă că riscul a dispărut,” a spus el.