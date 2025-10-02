Antena Căutare
Home News Inedit Care e diferența dintre uragan, ciclon și taifun. Cei mai mulți confundă aceste fenomene naturale extreme

Care e diferența dintre uragan, ciclon și taifun. Cei mai mulți confundă aceste fenomene naturale extreme

Te-ai întrebat care e diferența dintre uragan, ciclon și taifun? Aceste evenimente meteo extreme devin din ce în ce mai comune în contextul încălzirii globale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Octombrie 2025, 14:06 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 14:08
Fenomenele meteo intense devin din ce în ce mai comune | Shutterstock

Diferența dintre uragan, ciclon și taifun e legată de mai mulți factori, dar puțini știu care sunt aceștia. Din cauza încălzirii globale, aceste fenomene extreme vor deveni din ce în ce mai comune.

Toate aceste furtuni pot fi periculoase, dar înțelegerea termenilor meteorologici pot ajuta la pregătirile înainte de un astfel de eveniment, scrie Reader’s Digest.

Frecvența lor e în creștere, ceea ce poate afecta și distruge zone mai extinse.

Potrivit datelor National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), în timpul sezonului uraganelor din Atlantic, au loc, în medie, 10 uragane, 3 dintre ele masive.

Articolul continuă după reclamă

Care e diferența dintre uragan, ciclon și taifun

Diferența dintre uragan, ciclon și taifun e cu atât mai importantă cu cât aceste evenimente sunt mai frecvente. O analiză a datelor NOAA din 1980 până în 2024 indică faptul că activitatea uraganelor este în creștere în bazinul Atlanticului de Nord. Mai mult, numărul uraganelor majore cu vânt de 111 mile/oră sau mai rapid (Categoria 3) a crescut. Taifunurile sunt chiar mai comune decât uraganele.

Uraganele, cicloanele și taifunurie sunt similare, dar apar în părți diferite ale lumii. Un uragan e foarte similar cu un taifun. Un taifun e de asemenea foarte similar cu un ciclon (dar nu neapărat același lucru ca un „ciclon bombă”).

„Ciclon tropical este termenul general,” susține Matt Sitkowski, meteorolog. „Poți avea cicloane tropicale peste tot în lume. În cadrul acestei categorii, numele devine specific regiunii.”

Citește și: Ce e Efectul Fujiwhara. Experții avertizează că fenomenul rar poate avea loc în curând

Uraganele sunt furtuni intense care apar în Atlanticul de Nord sau în oceanul Pacific Central, Est sau Nord. Ele afectează locuri precum Florida, Caraibe, Texas și Hawaii.

Un taifun se formează în Pacificul de Nord-Vest, în țări din Asia de Est precum Filipine, Japonia și Coreea.

Atât uraganele, cât și taifunurile sunt, tehnic, cicloane tropicale. Termenul de ciclon e folosit pentru a numi aceste furtuni când apar în alte locuri decât cele menționate mai sus, precum Australia și Oceanul Indian. Aceasta e marea diferență dintre uragan, ciclon și taifun.

Există, însă, unele diferențe mai subtile între aceste fenomene meteorologice.

Care furtună are cea mai mare intensitate

O altă diferență între cele 3 categorii e legată de intensitate. Dar această intensitate depinde de cine o măsoară.

În SUA, uraganele sunt casificate pe o scară de la 1 la 5, folosind Scara Saffir-Simpson care e bazată pe viteza maximă a vântului. Categoria 1 are vânturi între 74 mile/oră și 95 mile/oră. Categoria 2, între 96 și 110 mile/oră. Categoria 3, între 111 și 129 mile/oră. Categoria 4, între 130 și 156 mile/oră și Categoria 5, 157 mile/oră și peste.

Citește și: Furtuna apocaliptică se apropie, avertizează experții. Va afecta milioane de persoane și produce pagube de 400 de miliarde

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) oferă taifunurilor puternice, foarte puternice și violente o desemnare Clasa 5, cu viteze ale vântului de la 74 la 119 mile/oră și mai mult. Pe scurt, categoriile OMM au fiecare un interval mai mare decât cele ale Scării Saffir-Simpson.

„Taifunurile și uraganele se rotesc în sens antiorar în emisfera nordică, și asta determină rotația,” spune Sitkowski. „Locuri în emisfera sudică, precum Australia, se vor confrunta cu cicloane tropicale care se rotesc în sens orar.”

O altă diferență e și perioada anului în care au loc. Sezonul uraganelor e în plină desfășurare din mijlocul lunii august până la sfârșitul lunii octombrie. Sezonul cicloanelor poate atinge vârful oricând din mai până în noiembrie. Ca impact, cele două sunt extrem de similare și tind să facă ravagii indiferent de locație.

OpenAI lansează un competitor TikTok. Ce video-uri vor fi publicate pe platformă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep
Observatornews.ro Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o” Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Fenomenul care ar crește riscul de infarct. Femeile sunt într-un pericol mai mare
Fenomenul care ar crește riscul de infarct. Femeile sunt într-un pericol mai mare
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
Fenomen straniu la malul mării la final de sezon estival! Invazia de meduze pe țărm i-a speriat pe turiști
Fenomen straniu la malul mării la final de sezon estival! Invazia de meduze pe țărm i-a speriat pe turiști
Hande Erçel are probleme pe plan personal și profesional. Ce s-a întâmplat cu noul serial în care joacă rolul de protagonistă
Hande Erçel are probleme pe plan personal și profesional. Ce s-a întâmplat cu noul serial în care joacă rolul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI Libertatea.ro
Dezvăluiri din „dosarul Nordis”. Ce s-a constatat după 1 an de la izbucnirea scandalului
Dezvăluiri din „dosarul Nordis”. Ce s-a constatat după 1 an de la izbucnirea scandalului Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă HelloTaste.ro
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Efectul Reformei Bolojan: se închide la Poliție. Structurile de apărare, sub atacul propriului Guvern
Efectul Reformei Bolojan: se închide la Poliție. Structurile de apărare, sub atacul propriului Guvern Jurnalul
A încetat din viață Jane Goodall – legendara cercetătoare care a schimbat pentru totdeauna felul în care înțelegem cimpanzeii
A încetat din viață Jane Goodall – legendara cercetătoare care a schimbat pentru totdeauna felul în care... Kudika
Se dau ajutoare la căldură. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii până în martie
Se dau ajutoare la căldură. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii până în martie Playtech
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele... Redactia.ro
Meseriile care aproape au dispărut în România.
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea" Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
Vine iarna din octombrie? Când va lovi vortexul polar România
Vine iarna din octombrie? Când va lovi vortexul polar România Gandul
Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei: 'Uneori simt că nu mai pot' 😢
Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei:... CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Lola Young a leșinat pe scenă la un festival din New York, la doar câteva minute după ce a recunoscut că a avut „câteva zile grele”
Lola Young a leșinat pe scenă la un festival din New York, la doar câteva minute după ce a recunoscut că a avut... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x