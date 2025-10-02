Care e diferența dintre uragan, ciclon și taifun. Cei mai mulți confundă aceste fenomene naturale extreme

Te-ai întrebat care e diferența dintre uragan, ciclon și taifun? Aceste evenimente meteo extreme devin din ce în ce mai comune în contextul încălzirii globale.

Fenomenele meteo intense devin din ce în ce mai comune | Shutterstock

Diferența dintre uragan, ciclon și taifun e legată de mai mulți factori, dar puțini știu care sunt aceștia. Din cauza încălzirii globale, aceste fenomene extreme vor deveni din ce în ce mai comune.

Toate aceste furtuni pot fi periculoase, dar înțelegerea termenilor meteorologici pot ajuta la pregătirile înainte de un astfel de eveniment, scrie Reader’s Digest.

Frecvența lor e în creștere, ceea ce poate afecta și distruge zone mai extinse.

Potrivit datelor National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), în timpul sezonului uraganelor din Atlantic, au loc, în medie, 10 uragane, 3 dintre ele masive.

Care e diferența dintre uragan, ciclon și taifun

Diferența dintre uragan, ciclon și taifun e cu atât mai importantă cu cât aceste evenimente sunt mai frecvente. O analiză a datelor NOAA din 1980 până în 2024 indică faptul că activitatea uraganelor este în creștere în bazinul Atlanticului de Nord. Mai mult, numărul uraganelor majore cu vânt de 111 mile/oră sau mai rapid (Categoria 3) a crescut. Taifunurile sunt chiar mai comune decât uraganele.

Uraganele, cicloanele și taifunurie sunt similare, dar apar în părți diferite ale lumii. Un uragan e foarte similar cu un taifun. Un taifun e de asemenea foarte similar cu un ciclon (dar nu neapărat același lucru ca un „ciclon bombă”).

„Ciclon tropical este termenul general,” susține Matt Sitkowski, meteorolog. „Poți avea cicloane tropicale peste tot în lume. În cadrul acestei categorii, numele devine specific regiunii.”

Uraganele sunt furtuni intense care apar în Atlanticul de Nord sau în oceanul Pacific Central, Est sau Nord. Ele afectează locuri precum Florida, Caraibe, Texas și Hawaii.

Un taifun se formează în Pacificul de Nord-Vest, în țări din Asia de Est precum Filipine, Japonia și Coreea.

Atât uraganele, cât și taifunurile sunt, tehnic, cicloane tropicale. Termenul de ciclon e folosit pentru a numi aceste furtuni când apar în alte locuri decât cele menționate mai sus, precum Australia și Oceanul Indian. Aceasta e marea diferență dintre uragan, ciclon și taifun.

Există, însă, unele diferențe mai subtile între aceste fenomene meteorologice.

Care furtună are cea mai mare intensitate

O altă diferență între cele 3 categorii e legată de intensitate. Dar această intensitate depinde de cine o măsoară.

În SUA, uraganele sunt casificate pe o scară de la 1 la 5, folosind Scara Saffir-Simpson care e bazată pe viteza maximă a vântului. Categoria 1 are vânturi între 74 mile/oră și 95 mile/oră. Categoria 2, între 96 și 110 mile/oră. Categoria 3, între 111 și 129 mile/oră. Categoria 4, între 130 și 156 mile/oră și Categoria 5, 157 mile/oră și peste.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) oferă taifunurilor puternice, foarte puternice și violente o desemnare Clasa 5, cu viteze ale vântului de la 74 la 119 mile/oră și mai mult. Pe scurt, categoriile OMM au fiecare un interval mai mare decât cele ale Scării Saffir-Simpson.

„Taifunurile și uraganele se rotesc în sens antiorar în emisfera nordică, și asta determină rotația,” spune Sitkowski. „Locuri în emisfera sudică, precum Australia, se vor confrunta cu cicloane tropicale care se rotesc în sens orar.”

O altă diferență e și perioada anului în care au loc. Sezonul uraganelor e în plină desfășurare din mijlocul lunii august până la sfârșitul lunii octombrie. Sezonul cicloanelor poate atinge vârful oricând din mai până în noiembrie. Ca impact, cele două sunt extrem de similare și tind să facă ravagii indiferent de locație.