Experții cred că au găsit mormântul lui Nefertiti. Unde ar fi îngropată mama vitregă a lui Tutankhamon

Experții cred că au găsit mormântul lui Nefertiti, mama vitregă a celebrului Tutankhamon, ce s-ar putea dovedi a fi „descoperirea secolului”.

Nefertiti e considerată una dintre cele mai puternice femei din Antichitate | Shutterstock

Mormântul pierdut al reginei Nefertiti ar putea fi găsit în curând, potrivit unui arheolog cunoscut. Nefertiti e considerată una dintre cele mai importante femei din Antichitate.

Nefertiti a fost soția faraonului Akhenaton, care a domnit în perioada 1353 - 1336 î.e.n., scrie Daily Mail.

În ciuda dovezilor istorice din perioada vieții sale, mormântul lui Nefertiti nu a fost descoperit.

Acum, dr. Zahi Hawass, egiptolog și fostul ministru al Turismului și Antichităților din Egipt, susține că se apropie de găsirea acestui mormânt.

Dr. Hawass a făcut această predicție într-un nou documentar despre viața sa, intitulat The Man with the Hat.

În documentar, Dr. Hawass susține că a restrâns căutarea mormântului lui Nefertiti la o mică regiune din estul Văii Regilor.

„Dacă aș face această descoperire, cred că aș fi fericit să-mi închei cariera cu cea mai importantă descoperire legată de cea mai importantă regină a Egiptului, regina Nefertiti,” a declarat expertul. „Aceasta ne-ar duce la cea mai mare descoperire a secolului.”

Regina Nefertiti a fost un membru important al familiei regale egiptene într-una dintre cele mai tulburente perioade ale civilizației antice.

Faraonul Akhenaton, care i-a fost atât soț, cât și frate, a provocat o schimbare majoră atunci când a încercat să transforme religia politeistă a Egiptului într-o religie monoteistă axată pe venerarea soarelui.

Nefertiti a fost, de asemenea, mama vitregă a lui Tutankhamon, al cărui mormânt legendar a fost descoperit în 1922, și mama soției acestuia, Ankhesenamun.

Nefertiti este adesea reprezentată în ipostaze rezervate în mod tradițional faraonului, cum ar fi reliefuri în care apare lovind dușmani.

Acest lucru i-a determinat pe unii egiptologi, inclusiv pe Dr. Hawass, să creadă că Nefertiti a domnit ca faraon după moartea soțului ei. Ar fi adoptat noul nume Neferneferuaten.

În ciuda puterii și bogăției sale imense, nu a fost descoperită niciodată nicio urmă a mormântului lui Nefertiti. Dr. Hawass crede acum poate schimba acest lucru.

Unde s-ar afla mormântul lui Nefertiti

Dr. Hawass a petrecut ani întregi cu diferite proiecte arheologice în Valea Regilor, vechiul loc de înmormântare al faraonilor și nobililor egipteni.

Anterior, el a descoperit 2 morminte, cunoscute sub numele KV 65 și KV 66, care fuseseră jefuite la un moment dat în trecut. Deși aceste morminte nu oferă indicii despre locul de odihnă al lui Nefertiti, ele demonstrează că în Valea Regilor mai pot fi făcute descoperiri noi.

În prezent, echipa sa excavează o zonă din estul Văii Regilor, în apropierea mormântului lui Hatshepsut, o altă femeie-faraon puternică ce a domnit între anii 1479 și 1458 î.e.n.

„Sper că acesta ar putea fi mormântul reginei Nefertiti,” a declarat expertul.

El adaugă că lucrările continuă și că „această descoperire ar putea avea loc în curând”.

Dacă mormântul ei va fi descoperit, detaliile înmormântării lui Nefertiti ar putea dezvălui dacă a fost tratată ca un faraon în momentul morții sale. Ceea ce ar rezolva una dintre cele mai mari enigme ale Egiptului Antic.

Totuși, nu e pentru prima dată când cercetătorii susțin că sunt aproape de această descoperire extraordinară. În 2015, arheologul britanic Dr. Nicholas Reeves a afirmat că a găsit mormântul ascuns în spatele unei uși secrete din mormântul lui Tutankhamon.

Scanările de înaltă rezoluție ale pereților camerei funerare a regelui Tutankhamon păreau să dezvăluie pasaje ascunse sub stratul de tencuială. Cu toate acestea, ani de studii suplimentare au arătat că acele camere presupuse nu existau.