Experții încearcă să elucideze misterul „sticlei extraterestre” a lui Tutankhamon. Ce ar fi material neobișnuit, de fapt

Experții încearcă să elucideze misterul „sticlei extraterestre” a lui Tutankhamon, încă un obiect al faraonului care a atras atenția.

Mormântul lui Tutankhamon continuă să fascineze experții, de această dată cu o „sticlă extraterestră” misterioasă.

Experții investighează acum materialul, ce aparent ar fi fost cauzat de un eveniment violent, scrie Daily Mail.

Materialul are o nuanță galbenă și e cunoscut drept sticlă din deșertul libian.

Se găsește în mai multe zone din Egipt și Libia și experții cred că s-a format în urma unui eveniment cosmic extrem, în urmă cu 29 de milioane de ani.

Experții au descoperit o structură rară de zircon ascunsă în interiorul sticlei, care pare să se fi format după ce mineralul s-a topit complet și apoi s-a recristalizat rapid.

Descoperirea sugerează că sticla a fost expusă la temperaturi de peste 2.250 de grade Celsius. Adică o temperatură suficient de ridicată pentru a lichefia unul dintre cele mai rezistente minerale de pe Pământ.

Cercetătorii cred că acest cristal a păstrat o înregistrare microscopică a acelui eveniment, cu dovezi ale căldurii extreme și ale răcirii rapide care au creat sticla.

Totuși, experții încă nu au ajuns la un consens privind ceea ce s-a întâmplat exact. Unii cred că un asteroid s-a izbit de Pământ. Alții susțin că un corp ceresc a explodat în atmosferă cu suficientă forță pentru a topi deșertul de dedesubt.

Cristalul recent descoperit nu rezolvă disputa. Însă oferă unele dintre cele mai importante dovezi de până acum că evenimentul a implicat temperaturi extraordinare și s-a produs în condiții extrem de haotice.

Această descoperire aduce noi informații despre originea misterioasei Sticle din Deșertul Libian, un material atât de prețuit de egiptenii antici încât a fost depus în mormântul faraonului Tutankhamon.

Cum s-ar fi format materialul deosebit

Printre numeroasele comori descoperite în mormântul lui Tutankhamon s-au aflat și bijuterii complexe din aur, ornamentate cu fragmente din această sticlă galbenă.

În ciuda deceniilor de cercetări, experții nu au reușit să explice complet cum s-a format această sticlă. Totuși, principalele teorii implică un eveniment cosmic catastrofal.

O posibilitate e că un asteroid sau o cometă a lovit Pământul. Ceea ce a generat temperaturi și presiuni uriașe care au topit rocile bogate în siliciu și le-au transformat în sticlă.

O altă teorie sugerează că un obiect cosmic a explodat în atmosferă înainte de impact, eliberând suficientă energie pentru a supraîncălzi deșertul fără a lăsa în urmă un crater.

Cea mai mare problemă pentru cercetători e că niciun crater de impact nu a fost asociat în mod concludent cu câmpul de sticlă din Deșertul Libian.

De-a lungul anilor au fost propuse mai multe cratere candidate, însă niciunul nu a rezistat analizei științifice. Această absență a alimentat dezbaterea și a transformat Sticla din Deșertul Libian într-unul dintre cele mai persistente mistere ale științei planetare.

Analizele chimice au arătat că sticla prinsă între ramurile zirconului era ușor diferită de Sticla din Deșertul Libian din jur.

Ea conținea concentrații mai mari de aluminiu și zirconiu. Ceea ce sugerează că provenea dintr-o picătură separată de material topit, care s-a răcit și solidificat independent de restul masei de sticlă.

Studiul a evidențiat și diferențe subtile între sticla captivă din interiorul structurii de zircon și Sticla din Deșertul Libian din jur.

Aceste diferențe indică faptul că materialul ar fi putut exista inițial ca o picătură separată de materie topită înainte de a fi prins și conservat în timpul răcirii.

Deși descoperirea oferă unele dintre cele mai puternice dovezi de până acum privind existența unei încălziri extreme, ea nu pune capăt dezbaterii de lungă durată privind originea misterioasei Sticle din Deșertul Libian.