Un al 2-lea Sfinx ar fi fost descoperit în Egipt. Cum a rămas ascuns până acum

Unii experți susțin că ar fi descoperit un al 2-lea Sfinx în Egipt, ascuns chiar sub celebrul monument din apropierea Cairo.

Stela Visului, poziționată chiar între labele Sfinxului, pare să includă 2 astfel de monumente, așa că unii experți cred de mult timp că structura are un geamăn.

Acum, experți din Italia susțin că au descoperit acest geamăn pierdut, scrie Daily Mail.

Aceasta e echipa de cercetare care a susținut în 2025 că a descoperit structuri masive sub Platoul Giza.

Nu toți experții sunt convinși de aceste descoperiri, însă, care se bazează pe date radar.

„Descoperim o corelație geometrică precisă, o corelație de 100% în această simetrie,” a spus Filippo Biondi, din echipa de cercetare. „Suntem foarte încrezători să anunțăm acest lucru. Avem un grad de încredere de aproximativ 80%.”

Cu tehnologia radar prin satelit capabilă să detecteze vibrații subtile ale solului, Biondi susține că datele indică o structură masivă ascunsă sub o movilă de nisip întărită, înaltă de aproximativ 55 de metri, despre care spune că e compusă din nisip solidificat, nu din rocă naturală.

Scanările preliminare arată puțuri verticale și pasaje asemănătoare cu cele deja descoperite sub Sfinxul original, cu linii verticale dense despre care se crede că reprezintă pereții solizi ai unor galerii subterane, nu spații goale.

Dincolo de posibilul al 2-lea Sfinx, Biondi consideră că descoperirile sugerează ceva și mai mare. Respectiv un complex subteran extins sub Platoul Giza.

„Sub Platoul Giza există ceva foarte mare pe care îl măsurăm,” a spus Biondi. „Există o megastructură subterană.”

Nu toți experții sunt convinși că există încă un Sfinx

Stela Visului, cunoscută și sub numele de Stela Sfinxului, a fost ridicată între labele din față ale Marelui Sfinx din Giza de faraonul Thutmose al IV-lea, în jurul anului 1401 î.Hr., în timpul Dinastiei a XVIII-a a Egiptului.

Legenda spune că stela justifica ascensiunea neașteptată la putere a lui Thutmose al IV-lea. Relatează un vis în care Sfinxul îi promitea tronul în schimbul restaurării monumentului. Astfel, faraonul a îmbinat propaganda politică cu legitimitatea religioasă și a consemnat primele eforturi de restaurare.

Biondi și echipa sa nu sunt singurii cercetători care sugerează existența unui al 2-lea Sfinx îngropat sub Platoul Giza. Egiptologul Bassam El Shammaa a lansat această teorie încă de acum mai bine de un deceniu.

El Shammaa a invocat înregistrări și mitologie egipteană antică ce descriu un fulger lovind Sfinxul, despre care crede că ar putea face referire la un al 2-lea monument distrus ulterior, posibil după ce ar fi fost „blestemat” de una dintre cele mai puternice divinități ale Egiptului.

Fostul ministru egiptean al Antichităților, Zahi Hawass, a respins de mult această teorie. Hawass a subliniat în 2017 că zona a fost săpată de numeroși arheologi fără a descoperi nimic.

Totuși, Biondi a explicat că, atunci când au trasat o linie de la centrul Piramidei lui Khafre până la Sfinxul existent, alinierea a creat un traseu geometric precis pe platou. Formează ceea ce el a descris ca o linie de referință în oglindă pentru identificarea celei de-a 2-a locații.

Când aceeași aliniere a fost reflectată din centrul Marii Piramide, aceasta indica o altă locație pe partea opusă. Exact locul unde scanările sugerează acum că ar putea fi îngropat un al 2-lea Sfinx sub o movilă de nisip întărit.