Femeia care a rămas însărcinată printr-o metodă neconvențională. Ce a făcut și cum au reacționat medicii când au aflat

O femeie în vârstă de 36 de ani, Tanya, a decis să recurgă la o metodă neconvențională pentru a rămâne însărcinată.

Potrivit publicației The Sun, aceasta a încercat de două ori să se folosească de materialul genetic al unui prieten de-al ei. Ea i-a cerut lui o probă de spermă într-un pahar, iar apoi a folosit o seringă pentru a colecta materialul genetic și a-l insera în vagin.

Femeia a folosit o seringă de tipul celora folosite de părinți pentru a le da copiilor sirop de tuse. Cu seringa respectivă, tânăra a reușit să își transfere în vagin materialul genetic al prietenului ei și să rămână însărcinată.

Cu toate acestea, primele ei două tentative nu au dat rezultate. Ideea, aparent bizară pentru mulți, a atras atenția atât pe rețelele de socializare, cât și în cadrul comunităților medicale, făcând mulți medici să se întrebe cum a reușit..

În mod neașteptat, ea a reușit să rămână însărcinată fără niciun fel de tratament înainte, fără intervenția medicilor și fără a se folosi de alte tehnici precum inseminare artificială sau fertilizare în vitro.

Prin urmare, femeia care era extrem de hotărâtă că își dorește un copil, a decis să își ia soarta în propriile mâini și să acționeze.

Știrea din publicația The Sun a generat reacții puternice în mediul online, în special pe Facebook, TikTok și forumuri precum Reddit.

Comentarii precum „Cred că e dezgustător” arătau că unii au fost revoltați de scena povestită de tânăra care își dorea să rămână însărcinată fără ajuto specializat. Pe de altă parte, mulți au discutat mai mult despre implicațiile etice și medicale, indicând și posibilele complicații care ar fi putut apărea, inclusiv infecții genitale.

Până acum, nu există o reacție oficială de la cadre medicale sau societăți de obstetrică-ginecologie, dar mai multe cadre medicale au comentat decizia femeii pe rețelele de socializare. Totuși, principiile științifice sunt clare: pentru ca spermatozoizii să ajungă la trompele uterine și să fertilizeze ovulul, este necesar un mediu optim și o introducere adecvată și controlată a spermei.

Mediul nesteril, cum ar fi un pahar de plastic și o seringă de sirop de tuse lăsat la temperatura camerei, poate reduce drastic viabilitatea spermatozoizilor, iar fără un control medical în prealabil, analize de sânge și analize genetice, riscurile pot crește, ajungându-se la infecții vaginale, contaminări sau reacții adverse.

În cazul în care doi parteneri încearcă de mai mult timp să obțină o sarcină pe cale naturală și acest lucru nu e posibil, specialiștii recomandă, în general, inseminarea in vitro (FIV) sau procedurile de inseminare intrauterină (IUI), unde materialul genetic al partenerului este tratat și introdus în mod steril și eficient. Variantele improvizate, bazate pe recipiente comune, nu sunt recunoscute ca sigure și au rate de succes aproape nule.

Pentru femeia din poveste, care își dorea un copil, această metodă informală a fost o soluție aparent la îndemână, fără programări la medic, fără proceduri scumpe sau intervenții controlate, frecvent inaccessible în primul rând pentru o mamă singură.

Costurile ridicate ale procedurilor de fertilitate sau problema stigmatizării sociale pot determina unele femei să caute soluții pe care să le încerce singure. Din păcate, accesul limitat la clinici private ar putea explica recurgerea la metode casnice, chiar riscante.

Motivul pentru care Tanya Bennett și-a dorit să încerce chiar de două ori această tehnică a fot pentru că și-a dat seama că nu are nevoie de un bărbat în viața ei pentru a fi mamă.

După ce s-a săturat de toate dezamăgirile în dragoste prin care a trecut, tânăra a decis că tot ce are nevoie este o probă de spermă de la unul dintre prietenii ei și că nu are neapărată nevoie să își întemeieze mai întâi o familie cu cineva.

Ea știa doar că își dorește foarte tare să devină mamă, fără alte implicații în ceea ce privește relațiile. La vârsta de 34 ani, tânăra a dezvăluit că a reușit să rămână însărcinată cu partenerul ei de atunci, dar a pierdut sarcina la 5 săptămâni, fiind profund îndurerată.

„Nu îmi doresc un iubit. Nu îmi mai plac bărbații. Nu am nevoie de dureri de cap. Am decis că vreau să am un copil de una singură. Nu vreau să mai aștept și să îmi pierd șansa de a deveni mamă doar pentru că nu găsesc un bărbat potrivit pentru mine”, declară Tanya.

Se pare că a treia oară a fost cu noroc și Tanya a reușit să rămână însărcinată pentru că făcuse trucul cu seringa la 4 zile după ce ovulase.

Tanya l-a anunțat pe prietenul ei că a rămas însărcinată datorită donației lui de spermă, dar că dorește să își crească singură fiul.

După toată această experiență, Tanya a spus că le sfătuiește pe femeile care își doresc un copil să nu mai aștepte și să facă tot ce le stă în putință să își ducă visul la bun sfârșit.

