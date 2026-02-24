Antena Căutare
Home News Inedit Fostul șef Google, avertisment sumbru despre „apocalipsa AI”. Cum ar putea divide societatea: „Lumea e în pericol”

Fostul șef Google, avertisment sumbru despre „apocalipsa AI”. Cum ar putea divide societatea: „Lumea e în pericol”

Fostul șef Google a emis un avertisment sumbru legat de „apocalipsa AI” și cum ar putea tehnologia să dividă societatea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 24 Februarie 2026, 16:08 | Actualizat Marti, 24 Februarie 2026, 16:11
Experții sunt îngrijorați de evoluția AI | Shutterstock

Dex Hunter-Torricke, fostul șef al departamentului de comunicare pentru DeepMind, divizia AI a Google, a lucrat și cu alte nume importante din domeniul tech, precum Mark Zuckerberg și Elon Musk.

Recent, Dex a scris un eseu în care a acuzat marile companii tech de o dezvoltare a AI într-un mod care poate transforma radical societatea, scrie Daily Mail.

Dex nu e singurul nume important din această industrie care a criticat modul în care e dezvoltată această tehnologie.

Mulți experți au tras semnalele de alarmă legate de lipsa regulilor în domeniul AI și de rezultatele dezastruoase pe care le-am putea întâmpina.

Articolul continuă după reclamă

Fostul șef Google, avertisment sumbru despre „apocalipsa AI”

„Până la jumătatea secolului, pe această traiectorie, ajungem la ceva care depășește inegalitatea și începe să semene cu o speciație economică,” a scris Dex în eseu. „O clasă de elită, cu capacități augmentate de inteligența artificială, cu vieți luxoase, care va beneficia de progrese medicale ce oferă o durată de viață mai mare. Va exista în paralel cu o majoritate globală ale cărei perspective economice, acces la servicii medicale și putere politică vor fi permanent limitate. Nu fac această predicție cu ușurință. Putem vedea deja clar forțele aflate în mișcare.”

Ideea principală a predicției sumbre a lui Dex e că avansurile rapide în inteligența artificială vor duce la înlocuirea majorității locurilor de muncă prin automatizare.

El susține că estimările Fondului Monetar Internațional, potrivit cărora 60% dintre locuri de muncă sunt vulnerabile la înlocuire, „subestimează impactul real”.

Citește și: Pericolul ascuns din spatele caricaturilor făcute cu AI! Ce „plătești” pentru o astfel de imagine, de fapt

Predicțiile lui Dex se bazează pe peste 15 ani petrecuți alături de liderii din Silicon Valley implicați în revoluția AI. Fostul șef Google a colaborat cu Eric Schmidt de la Google, Mark Zuckerberg de la Meta și Elon Musk de la SpaceX.

El spune că a petrecut „aproape 2 decenii alături de oameni care ar fi trebuit să creeze planul pentru viitor”.

Totuși, după ce a părăsit postul din divizia de inteligență artificială a Google, Dex susține că „nu există niciun plan.”

În centrul argumentului său se află ideea că inteligența artificială evoluează mult mai rapid decât e pregătită lumea. Deși criticii au susținut constant că progresul AI începe să încetinească, generațiile succesive de modele noi par să demonstreze avansuri rapide.

Cum ar putea afecta AI societatea

Dex afirmă și că aceste evoluții tind spre o formă mai generală de inteligență, care poate fi aplicată aproape oricărei sarcini sau activități.

Dacă Revoluția Industrială a înlocuit munca manuală cu mașini, ea a creat totodată noi oportunități în domenii ce necesitau gândire și luarea deciziilor.

Însă, deoarece o formă generală de AI ar putea face aproape orice, unii experți avertizează că s-ar putea să nu mai rămână deloc „goluri” pe piața muncii.

Deși beneficiile economice ar putea fi uriașe, Dex e mai preocupat de modul în care acestea vor fi distribuite.

„Câștigurile de productivitate vor fi reale. Dar nu există niciun mecanism automat care să le transforme într-o prosperitate distribuită pe scară largă,” a continuat. „Cel mai probabil rezultat e o economie în care profiturile corporative explodează pe măsură ce costurile de forță de muncă scad, în timp ce partea lucrătorilor din producție se micșorează. Averea se concentrează într-un ritm fără precedent la vârf, iar clasa de mijloc pierde teren.”

Având în vedere starea fragmentată actuală a politicii globale și interne, fostul director Google adaugă că aceste schimbări vor duce probabil la tulburări politice masive.

„Demagogii de astăzi vor părea moderați comparativ cu ceea ce va urma,” concluzionează Dex.

Hunter-Torricke nu e singurul sceptic în privința beneficiilor sociale ale AI.

Citește și: AI a creat un virus care nu a mai fost văzut până acum. Cum e posibil

Recent, responsabilul pentru siguranță al companiei de inteligență artificială Anthropic și-a dat demisia și a scris pe platforma X: „Lumea e în pericol.”

Chiar și fondatorul Anthropic, Dario Amodei, a avertizat recent că lumea nu e încă pregătită să facă față consecințelor AI.

„Omenirea e pe punctul de a primi o putere aproape inimaginabilă și nu e deloc clar dacă sistemele noastre sociale, politice și tehnologice au maturitatea necesară pentru a o folosi,” a declarat Amodei.

Ce e „ploaia de sânge” și de ce apare în Europa. Experții au dezvăluit adevărul despre fenomenul rar... Comentariul lui Elon Musk despre Iisus care a pus pe jar Internetul. Ce a declarat miliardarul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia! Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia!
Observatornews.ro Momentul când un adolescent de 17 ani din Cluj este lovit de autobuz. Era pe trotinetă și avea căști Momentul când un adolescent de 17 ani din Cluj este lovit de autobuz. Era pe trotinetă și avea căști
Antena 3 Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
SpyNews Lovitură dură pentru Laura Crișan, femeia acuzată că și-a omorât tatăl! A fost dată în judecată de propria fiică Lovitură dură pentru Laura Crișan, femeia acuzată că și-a omorât tatăl! A fost dată în judecată de propria fiică

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Secretul ascuns de Apple în ceasul de pe iPhone. Ce detaliu au descoperit utilizatorii
Secretul ascuns de Apple în ceasul de pe iPhone. Ce detaliu au descoperit utilizatorii
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste Catine.ro
De ce au loc atât de multe avalanșe în Europa în acest an. Fenomenul care a cauzat „cea mai mortală perioadă de schi”
De ce au loc atât de multe avalanșe în Europa în acest an. Fenomenul care a cauzat „cea mai mortală perioadă...
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va putea fi urmărită
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Pavlo Matiușa, scriitor înrolat voluntar pe front pentru a apăra Ucraina: „Fericirea e posibilă în război. Am simțit-o când mi-am revăzut copiii, soția, mama, când am aflat că fratele meu e în viață”
Pavlo Matiușa, scriitor înrolat voluntar pe front pentru a apăra Ucraina: „Fericirea e posibilă în război. Am... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei!
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei! BZI
44.000 de burse tăiate de la studenți și niciun ban în plus pentru profesori
44.000 de burse tăiate de la studenți și niciun ban în plus pentru profesori Jurnalul
Zodia Capricorn în 2026: 10 schimbări în dragoste pentru care trebuie să îți pregătești sufletul
Zodia Capricorn în 2026: 10 schimbări în dragoste pentru care trebuie să îți pregătești sufletul Kudika
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli Redactia.ro
O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro
O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro Observator
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x