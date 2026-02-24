Fostul șef Google, avertisment sumbru despre „apocalipsa AI”. Cum ar putea divide societatea: „Lumea e în pericol”

Fostul șef Google a emis un avertisment sumbru legat de „apocalipsa AI” și cum ar putea tehnologia să dividă societatea.

Experții sunt îngrijorați de evoluția AI | Shutterstock

Dex Hunter-Torricke, fostul șef al departamentului de comunicare pentru DeepMind, divizia AI a Google, a lucrat și cu alte nume importante din domeniul tech, precum Mark Zuckerberg și Elon Musk.

Recent, Dex a scris un eseu în care a acuzat marile companii tech de o dezvoltare a AI într-un mod care poate transforma radical societatea, scrie Daily Mail.

Dex nu e singurul nume important din această industrie care a criticat modul în care e dezvoltată această tehnologie.

Mulți experți au tras semnalele de alarmă legate de lipsa regulilor în domeniul AI și de rezultatele dezastruoase pe care le-am putea întâmpina.

Fostul șef Google, avertisment sumbru despre „apocalipsa AI”

„Până la jumătatea secolului, pe această traiectorie, ajungem la ceva care depășește inegalitatea și începe să semene cu o speciație economică,” a scris Dex în eseu. „O clasă de elită, cu capacități augmentate de inteligența artificială, cu vieți luxoase, care va beneficia de progrese medicale ce oferă o durată de viață mai mare. Va exista în paralel cu o majoritate globală ale cărei perspective economice, acces la servicii medicale și putere politică vor fi permanent limitate. Nu fac această predicție cu ușurință. Putem vedea deja clar forțele aflate în mișcare.”

Ideea principală a predicției sumbre a lui Dex e că avansurile rapide în inteligența artificială vor duce la înlocuirea majorității locurilor de muncă prin automatizare.

El susține că estimările Fondului Monetar Internațional, potrivit cărora 60% dintre locuri de muncă sunt vulnerabile la înlocuire, „subestimează impactul real”.

Predicțiile lui Dex se bazează pe peste 15 ani petrecuți alături de liderii din Silicon Valley implicați în revoluția AI. Fostul șef Google a colaborat cu Eric Schmidt de la Google, Mark Zuckerberg de la Meta și Elon Musk de la SpaceX.

El spune că a petrecut „aproape 2 decenii alături de oameni care ar fi trebuit să creeze planul pentru viitor”.

Totuși, după ce a părăsit postul din divizia de inteligență artificială a Google, Dex susține că „nu există niciun plan.”

În centrul argumentului său se află ideea că inteligența artificială evoluează mult mai rapid decât e pregătită lumea. Deși criticii au susținut constant că progresul AI începe să încetinească, generațiile succesive de modele noi par să demonstreze avansuri rapide.

Cum ar putea afecta AI societatea

Dex afirmă și că aceste evoluții tind spre o formă mai generală de inteligență, care poate fi aplicată aproape oricărei sarcini sau activități.

Dacă Revoluția Industrială a înlocuit munca manuală cu mașini, ea a creat totodată noi oportunități în domenii ce necesitau gândire și luarea deciziilor.

Însă, deoarece o formă generală de AI ar putea face aproape orice, unii experți avertizează că s-ar putea să nu mai rămână deloc „goluri” pe piața muncii.

Deși beneficiile economice ar putea fi uriașe, Dex e mai preocupat de modul în care acestea vor fi distribuite.

„Câștigurile de productivitate vor fi reale. Dar nu există niciun mecanism automat care să le transforme într-o prosperitate distribuită pe scară largă,” a continuat. „Cel mai probabil rezultat e o economie în care profiturile corporative explodează pe măsură ce costurile de forță de muncă scad, în timp ce partea lucrătorilor din producție se micșorează. Averea se concentrează într-un ritm fără precedent la vârf, iar clasa de mijloc pierde teren.”

Având în vedere starea fragmentată actuală a politicii globale și interne, fostul director Google adaugă că aceste schimbări vor duce probabil la tulburări politice masive.

„Demagogii de astăzi vor părea moderați comparativ cu ceea ce va urma,” concluzionează Dex.

Hunter-Torricke nu e singurul sceptic în privința beneficiilor sociale ale AI.

Recent, responsabilul pentru siguranță al companiei de inteligență artificială Anthropic și-a dat demisia și a scris pe platforma X: „Lumea e în pericol.”

Chiar și fondatorul Anthropic, Dario Amodei, a avertizat recent că lumea nu e încă pregătită să facă față consecințelor AI.

„Omenirea e pe punctul de a primi o putere aproape inimaginabilă și nu e deloc clar dacă sistemele noastre sociale, politice și tehnologice au maturitatea necesară pentru a o folosi,” a declarat Amodei.