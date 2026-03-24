Cum te găsesc mereu țânțarii. Experții au dezvăluit cum atragem insectele periculoase

Te-ai întrebat cum te găsesc mereu țânțarii? Experții au studiat fenomenul și au descoperit cum corpul uman atrage aceste insecte periculoase.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 24 Martie 2026, 15:03 | Actualizat Marti, 24 Martie 2026, 15:05
Mai mulți factori atrag țânțarii | Shutterstock

O echipă formată din experți de la Georgia Tech și Massachusetts Institute of Technology a urmărit sute de țânțari care roiau în jurul unui subiect uman, pentru a studia acest tipar.

Experții au analizat 20 de milioane de date pentru a dezvolta un model matematic capabil să prezică modul în care femelele țânțar zboară spre oameni pentru a se hrăni, scrie Science Daily.

Cercetarea oferă primă vizualizare detaliată a zborului țânțarilor și a comportamentului lor.

În plus, oferă date cuantificabile care pot ajuta la controlul populației de țânțari.

Cum te găsesc mereu țânțarii

Țânțarii transmit boli periculoase precum malaria, febra galbenă și Zika. Împreună, provoacă peste 700.000 de decese anual, așa că e important să știm cum atacă aceste insecte oamenii.

Echipa de cercetare a lansat, de asemenea, un site public interactiv care permite utilizatorilor să analizeze mișcarea și comportamentul țânțarilor.

Citește și: Ce grupă de sânge atrage țânțarii cel mai mult

Pentru a înțelege cum se orientează țânțarii, experții au folosit camere cu infraroșu pentru a observa modul în care insectele se deplasau în jurul obiectelor folosind semnale vizuale și dioxid de carbon. Apoi au introdus o persoană într-o cameră controlată, i-au schimbat culorile hainelor și au înregistrat cum zburau țânțarii în jurul lui.

Rezultatele au fost publicate în Science Advances. Experții s-au concentrat pe femelele speciei Aedes aegypti, o specie comună în sud-estul Statelor Unite, California și în multe regiuni ale lumii.

Datele sugerează că țânțarii nu se adună în jurul unei ținte pentru că se urmăresc între ei. În schimb, fiecare insectă reacționează independent la indicii din mediul înconjurător, dar ajung să se grupeze în același loc, în același timp.

„E ca într-un bar aglomerat,” a declarat David Hu, profesor la Georgia Institute of Technology. „Clienții nu sunt acolo pentru că s-au urmat unii pe alții. Sunt atrași de aceleași lucruri, băuturi, muzică și atmosferă. La fel este și în cazul țânțarilor. În loc să urmeze un lider, insecta urmează semnalele și ajunge, întâmplător, în același loc ca celelalte.”

Ce factori atrag țânțarii

Cercetătorii au realizat 3 experimente în care au modificat țintele vizuale și nivelurile de dioxid de carbon. În primul test, o sferă neagră a atras țânțarii, dar doar atunci când aceștia zburau deja în direcția ei. După ce ajungeau la obiect, de obicei nu rămâneau și plecau rapid.

Când echipa a înlocuit obiectul negru cu unul alb și a adăugat dioxid de carbon, țânțarii au putut localiza sursa, dar doar de la distanță mică. Hu a observat că insectele făceau o scurtă pauză, ca și cum ar „verifica de 2 ori” ținta, înainte de a se aduna în apropiere.

Când au fost prezente simultan atât un obiect negru, cât și dioxid de carbon, efectul a fost cel mai puternic. Țânțarii au invadat zona, au rămas mai mult timp și au încercat să se hrănească.

„Studiile anterioare arătaseră că semnalele vizuale și dioxidul de carbon atrag țânțarii. Dar nu știam cum combină aceste indicii pentru a decide unde să zboare,” a declarat Christopher Zuo, coautor al studiului. „Sunt ca niște roboți mici. Trebuia doar să le descoperim regulile.”

Citește și: Țara europeană în care nu există țânțari. De ce nu pot trăi aici insectele periculoase

După ce a identificat importanța semnalelor vizuale statice, Zuo și-a testat ipotezele chiar pe propria persoană. A intrat într-o cameră purtând ținute diferite, complet negre, complet albe și combinații de culori.

Zuo a stat cu brațele întinse și a permis zecilor de țânțari să zboare în jurul lui, în timp ce camerele le înregistrau traiectoriile. Datele au fost ulterior analizate la Massachusetts Institute of Technology pentru a determina regulile probabile care le guvernează mișcarea.

Țânțarii s-au comportat ca și cum Zuo ar fi fost doar un alt obiect. Cele mai mari grupuri s-au format în jurul capului și umerilor săi, zonele pe care această specie le vizează cel mai frecvent.

Zuo purta un hanorac cu mâneci lungi, pantaloni și o acoperire pentru cap în timpul experimentului și a spus că nu a fost înțepat foarte des.

Modelul interactiv și site-ul echipei ilustrează modul în care țânțarii își schimbă direcția, accelerează și încetinesc în funcție de semnalele vizuale și de dioxid de carbon. Utilizatorii pot alterna între diferite condiții, culoare, dioxid de carbon, ambele sau niciuna, și pot observa cum reacționează până la 20 de țânțari. Platforma permite și încărcarea de imagini personalizate ca ținte.

Obiectele de lux pe care milionarii le cer în avioanele private. Cât costă detaliile care nu se găsesc pe piața obișnuit... Planurile spațiale ale lui Elon Musk deja sunt criticate de experți. Ce vrea să trimită miliardarul în orbită și de ce e...
AS.ro Afacerile cu care George Copos a ajuns la “o avere de 1 miliard de euro”! Afacerile cu care George Copos a ajuns la &#8220;o avere de 1 miliard de euro&#8221;!
Observatornews.ro Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
Antena 3 Un cuplu a divorțat la 3 minute după nuntă. Mireasa s-a enervat din cauza unui comentariu făcut de mire Un cuplu a divorțat la 3 minute după nuntă. Mireasa s-a enervat din cauza unui comentariu făcut de mire
SpyNews Ce i-a interzis BDLP Cristinei Pucean când erau împreună! Abia acum s-a aflat Ce i-a interzis BDLP Cristinei Pucean când erau împreună! Abia acum s-a aflat

Cum schimbă tehnologia evoluția umană. Transformările care au loc în fața ochilor noștri
Cum schimbă tehnologia evoluția umană. Transformările care au loc în fața ochilor noștri
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
De ce încă cred unele persoane că extratereștrii au construit piramidele. Experții au dezvăluit ce se află la baza mitului
De ce încă cred unele persoane că extratereștrii au construit piramidele. Experții au dezvăluit ce se află la...
Cum arată astăzi cei doi copii ai actorului William Levy. Christopher este leit tatălui său celebru
Cum arată astăzi cei doi copii ai actorului William Levy. Christopher este leit tatălui său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Ce i-a interzis BDLP Cristinei Pucean când erau împreună! Abia acum s-a aflat
Ce i-a interzis BDLP Cristinei Pucean când erau împreună! Abia acum s-a aflat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară HelloTaste.ro
Imagini în premieră cu Mirabela Grădinaru la Washington, la summit-ul Melaniei Trump
Imagini în premieră cu Mirabela Grădinaru la Washington, la summit-ul Melaniei Trump Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“ BZI
Mașini second-hand, piese fake, service-uri ilegale: verdict, 38% rable!
Mașini second-hand, piese fake, service-uri ilegale: verdict, 38% rable! Jurnalul
Ora de vară 2026: Când se schimbă ora și cum îți afectează somnul
Ora de vară 2026: Când se schimbă ora și cum îți afectează somnul Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară Hello Taste
