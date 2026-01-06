Greșeala periculoasă pe care o fac mulți pasageri înainte de zbor. Ce nu trebuie să uiți niciodată, potrivit experților

Antena Căutare
Experții au dezvăluit greșeala periculoasă pe care o fac mulți pasageri înainte de zbor, ce poate deveni rapid o urgență medicală.

Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 17:45 | Actualizat Marti, 06 Ianuarie 2026, 17:47
Mulți pasageri fac o greșeală importantă atunci când zboară cu avionul

Atunci când vine vorba de călătorii cu avionul, cei mai mulți pasageri se concentrează pe acte, oră și bagaj.

Dar mulți dintre ei uită să aibă grijă și de ei, susțin experții, scrie Reader’s Digest.

O călătorie cu avionul poate fi îngreunată semnificativ pentru pasagerii care uită să facă un lucru important înainte de a ajunge la aeroport.

Potrivit însoțitorilor de zbor, aceasta greșeală a dus și la urgențe medicale.

„Se întâmplă tot timpul. Uneori ajunge să fie o urgență medicală, deși ar fi putut fi ușor evitată,” a declarat Loretta Hill, însoțitoare de bord JetBlue, cu 10 ani de experiență.

Experții și însoțitorii de zbor le recomandă pasagerilor să bea multă apă înainte să ajungă la bordul unui avion.

Deshidratarea în timpul zborurilor e o problemă surprinzător de frecventă și îi ia constant prin surprindere pe călători.

Citește și: Ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion, de fapt. Experții au dezvăluit adevărul

Înainte de un zbor, oamenii de obicei aleargă să-și facă bagajele, se stresează, stau la cozi la controlul de securitate și apoi aleargă prin terminal. În tot acest haos, a bea apă e probabil ultimul lucru la care se gândesc.

Unii pasageri chiar evită să bea apă, pentru a nu avea de-a face cu băile minuscule din avion. Mai e și problema controlului de securitate.

„Călătoriile cu avionul sunt deosebit de predispuse la deshidratare, deoarece lichidele îți sunt luate atunci când treci prin securitatea aeroportuară,” spune dr. David Cutler, medic specialist în medicină de familie.

Oamenii tind să se deshidrateze atunci când zboară

Mediul din cabina avionului scoate umezeala din corp. Umiditatea din cabină poate scădea sub 20%, ceea ce e mai uscat decât majoritatea deșerturilor. Pielea, ochii și căile nazale lucrează la capacitate maximă ca să rămână hidratate.

Dr. Cutler explică faptul că zborul creează o situație unică de deshidratare.

„Odată ajuns în avion, care e un mediu deosebit de uscat, poate trece ceva timp până când lichidele devin disponibile, iar chiar și atunci, acestea pot costa bani, ceea ce îngreunează și mai mult accesul facil la corectarea deshidratării,” susține dr. Cutler.

Însoțitorii de bord pun hidratarea pe lista priorităților lor principale pentru a rămâne sănătoși la muncă, spune Hill.

„Am avut oameni care pur și simplu s-au ridicat în picioare și au leșinat pentru că nu mâncaseră sau nu băuseră nimic,” spune Hill, ce susține că o cădere în spațiul îngust al cabinei unui avion crește riscul de accidentare.

Simptomele deshidratării pot varia de la ușor neplăcute la medical grave și se pot agrava rapid. La nivel ușor, poți avea gura uscată, oboseală și acea stare generală de ceață mentală.

Citește și: Companiile aeriene interzic un alt dispozitiv la bord. Ce gadget nu mai poți băga în bagajul de cală

Pe măsură ce deshidratarea avansează, lucrurile se înrăutățesc. Dr. Cutler explică faptul că deshidratarea moderată provoacă „gură uscată, lipsa transpirației, scăderea cantității de urină sau urină de culoare închisă, oboseală, amețeli sau stare de leșin”.

Aceste simptome sunt suficient de neplăcute la sol, dar într-o cabină presurizată, unde ești blocat ore întregi fără posibilitatea de a pleca, devin mult mai problematice.

Ca urmare, experții recomandă să te hidratezi înainte de a ajunge la aeroport, pentru a evita astfel de situații neplăcute.

