Ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion, de fapt. Experții au dezvăluit adevărul

Experții au dezvăluit ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion, un eveniment care are loc periodic.

Unele avioane mari sunt lovite de fulger în timpul zborului | Shutterstock

Mulți nu știu exact ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion. Deși e un eveniment rar, tot are loc periodic.

Mateusz Kowalewicz, însoțitor de zbor, a dezvăluit cum e să te afli într-un avion în timpul unui astfel de incident, scrie Daily Mail.

Un astfel de fenomen poate fi periculos și unele avioane chiar s-au întors din drum sau au aterizat de urgență după ce au fost lovite de fulger.

Dar avioanele moderne au introdus diferite elemente pentru a se proteja de astfel de incidente.

Ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion, de fapt

Kowalewicz s-a aflat la bordul unui avion atunci când acesta a fost lovit de fulger și a dezvăluit cum s-a simțit incidentul.

„S-a simțit de parcă o camera cu bliț s-a aprins fix în ochii mei,” a declarat însoțitorul de bord. „O secundă mai târziu, am auzit pilotul cum spunea că trebuie să ne întoarcem în Varșovia.”

„Aeronava nu pățise nimic. Dar, logic, e mai bine să te întorci și să iei un alt avion decât să afli la Roma că trebuie să aterizezi de urgență,” a continuat Kowalewicz.

Avioanele moderne sunt proiectate să reziste multor condiții de mediu, inclusiv loviturilor de fulger. Deși acest lucru poate fi înfricoșător pentru cei aflați la bord, milioane de volți de electricitate ies, în general, din avion într-un mod controlat.

Loviturile de fulger rareori pot provoca daune fizice aeronavei. Deși majoritatea piloților continuă zborul după o lovitură, unii pot declara situație de urgență și decid să aterizeze de urgență, susțin experții.

„Avioanele comerciale standard sunt proiectate să reziste loviturilor de trăsnet,” dr. John Hansman, profesor de aeronautică în cadrul MIT.

Când fulgerul lovește o aeronavă, acesta trece prin fuselaj și iese prin coadă. Toate cablurile din avion sunt împământate sau izolate de caroserie. Curentul electric trece prin învelișul exterior conductiv al aeronavei. Singurul lucru pe care îl pot percepe pasagerii e o bubuitură și, poate, o ușoară zguduitură.

Cu cât avionul este mai mic, cu atât e mai puțin probabil să fie lovit de un fulger, susțin experții. Avioanele mari, dimpotrivă, sunt atât de robuste încât pot face față aproape oricărui fulger.

Un avion aflat în zbor poate fi considerat o cușcă Faraday atunci când e acoperit cu un material conductiv continuu, inclusiv plăci metalice, pentru a împiedica undele electromagnetice să pătrundă în interiorul „cuștii”.

Cușca Faraday blochează câmpurile electromagnetice atunci când e acoperită complet cu material conductiv, ceea ce menține oamenii în siguranță în interior. Avioanele și mașinile sunt exemple de cuști Faraday care te protejează în caz de trăsnet.

Fulgerele pot distruge unele avioane

Chiar dacă, în cele mai multe situații, un fulger nu afectează aeronava, există și excepții. În 1967, o aeronavă a explodat după ce un fulger a lovit rezervorul de combustibil.

Cablurile au permis electricității să producă un arc care a aprins vaporii de combustibil, ceea ce a provocat explozia.

În urma acestui incident, producătorii de avioane au acordat o atenție deosebită asigurării faptului că aeronavele lor pot rezista cu ușurință unei lovituri de trăsnet. Toate elementele, de la computerele de bord la conductele de combustibil și până la ecranele de divertisment, sunt izolate și protejate.

În martie, un Boeing 777-300ER al Air Canada, care decola de pe Aeroportul Internațional Vancouver (YVR) cu destinația Londra Heathrow (LHR), a fost lovit de trăsnet chiar în timpul desprinderii de pe pistă.

Un purtător de cuvânt al companiei a confirmat lovitura de trăsnet, iar aeronava și-a continuat zborul. La sosirea în Londra, a fost inspectată și apoi a revenit în serviciu.