Antena Căutare
Home News Inedit Ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion, de fapt. Experții au dezvăluit adevărul

Ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion, de fapt. Experții au dezvăluit adevărul

Experții au dezvăluit ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion, un eveniment care are loc periodic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 16:38 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 16:42
Unele avioane mari sunt lovite de fulger în timpul zborului | Shutterstock

Mulți nu știu exact ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion. Deși e un eveniment rar, tot are loc periodic.

Mateusz Kowalewicz, însoțitor de zbor, a dezvăluit cum e să te afli într-un avion în timpul unui astfel de incident, scrie Daily Mail.

Un astfel de fenomen poate fi periculos și unele avioane chiar s-au întors din drum sau au aterizat de urgență după ce au fost lovite de fulger.

Dar avioanele moderne au introdus diferite elemente pentru a se proteja de astfel de incidente.

Articolul continuă după reclamă

Ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion, de fapt

Kowalewicz s-a aflat la bordul unui avion atunci când acesta a fost lovit de fulger și a dezvăluit cum s-a simțit incidentul.

„S-a simțit de parcă o camera cu bliț s-a aprins fix în ochii mei,” a declarat însoțitorul de bord. „O secundă mai târziu, am auzit pilotul cum spunea că trebuie să ne întoarcem în Varșovia.”

„Aeronava nu pățise nimic. Dar, logic, e mai bine să te întorci și să iei un alt avion decât să afli la Roma că trebuie să aterizezi de urgență,” a continuat Kowalewicz.

Avioanele moderne sunt proiectate să reziste multor condiții de mediu, inclusiv loviturilor de fulger. Deși acest lucru poate fi înfricoșător pentru cei aflați la bord, milioane de volți de electricitate ies, în general, din avion într-un mod controlat.

Loviturile de fulger rareori pot provoca daune fizice aeronavei. Deși majoritatea piloților continuă zborul după o lovitură, unii pot declara situație de urgență și decid să aterizeze de urgență, susțin experții.

„Avioanele comerciale standard sunt proiectate să reziste loviturilor de trăsnet,” dr. John Hansman, profesor de aeronautică în cadrul MIT.

Când fulgerul lovește o aeronavă, acesta trece prin fuselaj și iese prin coadă. Toate cablurile din avion sunt împământate sau izolate de caroserie. Curentul electric trece prin învelișul exterior conductiv al aeronavei. Singurul lucru pe care îl pot percepe pasagerii e o bubuitură și, poate, o ușoară zguduitură.

Citește și: Fenomenul natural care a uimit experții de 750 de ani. Ce e „sfera de fulgere” și unde se formează

Cu cât avionul este mai mic, cu atât e mai puțin probabil să fie lovit de un fulger, susțin experții. Avioanele mari, dimpotrivă, sunt atât de robuste încât pot face față aproape oricărui fulger.

Un avion aflat în zbor poate fi considerat o cușcă Faraday atunci când e acoperit cu un material conductiv continuu, inclusiv plăci metalice, pentru a împiedica undele electromagnetice să pătrundă în interiorul „cuștii”.

Cușca Faraday blochează câmpurile electromagnetice atunci când e acoperită complet cu material conductiv, ceea ce menține oamenii în siguranță în interior. Avioanele și mașinile sunt exemple de cuști Faraday care te protejează în caz de trăsnet.

Fulgerele pot distruge unele avioane

Chiar dacă, în cele mai multe situații, un fulger nu afectează aeronava, există și excepții. În 1967, o aeronavă a explodat după ce un fulger a lovit rezervorul de combustibil.

Cablurile au permis electricității să producă un arc care a aprins vaporii de combustibil, ceea ce a provocat explozia.

Citește și: De ce nu trebuie să stai în spatele avionului, potrivit experților. Puțini călători știu motivul real

În urma acestui incident, producătorii de avioane au acordat o atenție deosebită asigurării faptului că aeronavele lor pot rezista cu ușurință unei lovituri de trăsnet. Toate elementele, de la computerele de bord la conductele de combustibil și până la ecranele de divertisment, sunt izolate și protejate.

În martie, un Boeing 777-300ER al Air Canada, care decola de pe Aeroportul Internațional Vancouver (YVR) cu destinația Londra Heathrow (LHR), a fost lovit de trăsnet chiar în timpul desprinderii de pe pistă.

Un purtător de cuvânt al companiei a confirmat lovitura de trăsnet, iar aeronava și-a continuat zborul. La sosirea în Londra, a fost inspectată și apoi a revenit în serviciu.

O „super ciupercă” rezistentă la medicamente se răspândește în Marea Britanie. Ce zone ale corpului afectează... De ce trăiesc cântăreții mai puțin decât oamenii obișnuiți. Vedetele mor, în medie, cu 4 ani mai devreme...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Momentul în care Nicușor Dan este întrerupt de suveraniști în Parlament: "Ajutați România, nu Ucraina!" Momentul în care Nicușor Dan este întrerupt de suveraniști în Parlament: "Ajutați România, nu Ucraina!"
Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Amendă rutieră de 130.000 de euro în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma record
Amendă rutieră de 130.000 de euro în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma record
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Greșeala care scurtează longevitatea telefonului. Ce nu trebuie să faci niciodată, potrivit experților
Greșeala care scurtează longevitatea telefonului. Ce nu trebuie să faci niciodată, potrivit experților
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x