Companiile aeriene interzic un alt dispozitiv la bord. Ce gadget nu mai poți băga în bagajul de cală

Companiile aeriene interzic un alt dispozitiv la bord, după ce bateriile externe au fost interzise din cauza riscului unui incendiu.

Unele companii aeriene nu mai permit anumite dispozitive la bordul avionului

Companiile aeriene interzic un alt dispozitiv la bord, ce nu va mai putea fi pus în bagajul de cală, de teama apariției unui incendiu.

Regula a fost adoptată deja de companii precum EVA Air, UNI Air și Tigerair, scrie Daily Mail.

Aceste dispozitive au o baterie pe bază de litiu, la fel precum bateriile externe.

Așa că există riscul provocării unui incendiu dacă acestea sunt introduse în bagajul de cală.

Companiile aeriene interzic un alt dispozitiv la bord

Companiile aeriene interzic introducerea unor dispozitive precum căștile Bluetooth și Apple AirPods în bagajul de cală.

Acestea conțin o baterie cu litiu, la fel ca bateriile externe. În plus, se încarcă în mod constant atunci când căștile sunt în carcasă. Ca urmare, de acum trebuie puse întotdeauna în bagajul de mână pe anumite zboruri. E posibil ca regula să fie adoptată în curând de majoritatea companiilor aeriene.

Decizia a fost luată după o serie de incidente la bordul avioanelorr. Se crede că incendiile au fost cauzate de baterii externe defecte.

Ca urmare, experții au analizat modul în care încărcătoarele portabile pot fi folosite și depozitate în cabină. Deoarece bateriile cu litiu din interior pot produce căldură extremă dacă au loc scurtcircuite.

„Din considerente de siguranță a zborului, dispozitivele electronice portabile precum carcasele de încărcare pentru căști și ventilatoarele portabile cu baterii litiu-ion integrate pot fi transportate doar în format de mână sau bagaj de cabină la bordul aeronavei,” au declarat reprezentanții Tigerair.

„Căștile Bluetooth (inclusiv carcasa de încărcare) sunt clasificate drept Dispozitive Electronice Portabile (PED),” au declarat reprezentanții UNI Air. „Din motive de siguranță, căștile Bluetooth și carcasele lor de încărcare nu sunt permise în bagajul de cală și trebuie transportate în bagajul de mână”.

Căștile Bluetooth sunt considerate periculoase în bagajul de cal

Și Autoritatea de Aviație din Noua Zeelandă a interzis includerea lor în bagajul de cală, deoarece consideră că carcasa de încărcare e o formă de baterie externă.

Civil Aviation Authority (CAA), din Marea Britanie, nu a impus momentan o interdicție legată de căștile Bluetooth sau bateriile externe în cabina avionului. Dar reprezentanții afirmă că acestea nu trebuie niciodată puse în bagajul de cală.

Călătorii sunt sfătuiți să verifice regulile fiecărei companii aeriene, deoarece depinde de capacitatea bateriei cu litiu.

Companiile aeriene tind să permită în cabină încărcătoare portabile cu o capacitate de cel mult 100Wh, fără aprobare specială. Mai mult, capacitatea în Wh trebuie să fie indicată clar.

Regulile pot varia, așa că trebuie să fie verificate regulile companiei. Companiile aeriene permit anumite dispozitive electronice în bagajul de cabină, precum telefoane mobile, laptopuri și tablete.

Indiferent dacă iei un singur dispozitiv sau mai multe, trebuie să te asiguri că sunt încărcate înainte de a trece prin securitate. Dacă vreun dispozitiv are bateria descărcată complet, ai putea avea probleme în aeroport.

Personalul de securitate din aeroporturi are dreptul să îți ceară să pornești dispozitivele și să le confiște dacă nu o poți face. Deoarece autoritățile pot considera un dispozitiv nefuncțional drept un risc de securitate.