Îi plăcea să facă mereu cumpărături online, dar nu se gândea că acesta e simptomul unei boli grave. Ce au descoperit medicii

Lui Rachel Luby îi plăcea să facă mereu cumpărături online și nu se sfia să ascundă acest lucru de cei apropiați.

Rachel Luby le povestea frecvent apropiaților ei că se bucura din plin de cumpărături online, fără să își dea seama că acest comportament al său indica semnele unei tulburări compulsive. Cei din jur și-au dat seama că femeia are nevoie de ajutor specializat.

Femeia care a dobândit o boală psihică în urma cumpărăturilor online

Rachel Luby, o asistentă medicală specializată în sănătate mintală, a descoperit că pasiunea ei pentru cumpărăturile online ascundea o problemă mai profundă. Deși inițial părea o simplă plăcere, comportamentul ei a fost diagnosticat ca o tulburare de cumpărare compulsivă, cunoscută și sub denumirea de compulsive buying-shopping disorder (CBSD).

CBSD este caracterizată prin impulsuri irezistibile de a cumpăra, adesea fără o nevoie reală, ceea ce duce la consecințe negative semnificative în viața personală, socială și financiară a individului. Persoanele afectate pot experimenta o reducere a controlului asupra comportamentului de cumpărare și pot continua acest comportament în ciuda efectelor negative evidente.

Rachel lucrează în domeniul medical, iar colegii ei chiar au fost surprinși de diagnosticul pe care l-a primit colega lor.

“Sunt asistentă specializată pe sănătate mentală și am propria experiență când vine vorba de cumpărături compulsive. Pe lângă această calificare, am lucrat cu adulți și am dobândit experiență psihiatrică, criminalistică și servicii de criză. În prezent lucrez pentru NHS și fac parte din echipa centrală de prevenție a suicidului, și am ca scop reducerea numărului de sinucideri în comunitățile cu care colaborăm”, a mai povestit Rachel pe Reddit.

În cazul lui Rachel, comportamentul său de cumpărare compulsivă a fost asociat cu alte tulburări mintale, cum ar fi anxietatea și depresia. Această comorbiditate este frecventă în rândul persoanelor cu CBSD, ceea ce complică diagnosticul și tratamentul.

Tratamentul pentru CBSD include adesea terapia cognitiv-comportamentală (CBT), care s-a dovedit eficientă în reducerea simptomelor. De asemenea, grupurile de sprijin, cum ar fi Debtors Anonymous, oferă suport persoanelor care se confruntă cu această tulburare.

Este important de menționat că CBSD a fost recunoscută oficial în cea de-a 11-a ediție a Clasificării Internaționale a Maladiilor (ICD-11) ca o tulburare de control al impulsurilor. Această recunoaștere subliniază gravitatea și impactul acestei tulburări asupra sănătății mintale.

Cazul lui Rachel Luby evidențiază importanța conștientizării și recunoașterii semnelor tulburărilor de cumpărare compulsivă.

Într-o societate în care cumpărăturile online sunt la îndemână, este esențial să fim atenți la comportamentele noastre de consum și să căutăm ajutor atunci când acestea devin problematice.

