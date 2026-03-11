Antena Căutare
Home News Inedit O simplă poză cu mâna ta poate dezvălui o afecțiune genetică rară. Detaliile la care trebuie să fii atent

O simplă poză cu mâna ta poate dezvălui o afecțiune genetică rară. Detaliile la care trebuie să fii atent

Potrivit experților, o simplă poză cu mâna ta ar putea dezvălui dacă ai o afecțiune genetică rară, care ar fi dificil de diagnosticat în context normal.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 15:54 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 15:56
Experții au dezvoltat un nou sistem care poate detecta o afecțiune endocrină rară | Shutterstock

Un nou studiu susține că o poză cu dosul palmei poate ajuta la detectarea unei afecțiuni hormonale rare.

Dacă afecțiunea nu e tratată, poate duce la complicații pe toată durata vieții, scrie Science Alert.

Mai mult, poate reduce longevitatea cu până la 1 deceniu, dacă nu e tratată din timp.

Dar o simplă fotografie poate ajuta la detectarea sa în timp util, susțin experții.

Articolul continuă după reclamă

O simplă poză cu mâna ta poate dezvălui o afecțiune genetică rară

Acromegalia apare atunci când organismul produce prea mult hormon de creștere și tinde să se manifeste în jurul vârstei mijlocii. Mărirea mâinilor și a picioarelor se numără printre primele semne că ceva nu e în regulă la nivel endocrin.

„Pentru că boala evoluează foarte lent și pentru că e rară, nu e neobișnuit ca diagnosticul să dureze până la 10 ani,” susține endocrinologul Hidenori Fukuoka, de la Universitatea Kobe. „Odată cu progresul instrumentelor bazate pe inteligență artificială, au existat încercări de a folosi fotografii pentru detectarea timpurie, însă acestea nu au fost adoptate în practica clinică.”

În plus, folosirea fotografiilor feței ridică probleme de confidențialitate. Dosul palmei, însă, nu oferă informații specifice (precum amprentele)

Prin urmare, Fukuoka și colegii săi au studiat 725 de participanți. Aproximativ jumătate dintre ei aveau acromegalie și au fost examinați în 15 unități medicale din Japonia. Peste 11.000 de imagini ale mâinilor lor au fost folosite pentru a antrena și valida un model de inteligență artificială. În aceste fotografii, palma era ascunsă. Imaginile s-au concentrat pe partea dorsală a mâinii și pe un pumn strâns.

În final, modelul a identificat pacienții cu acromegalie cu o valoare predictivă pozitivă de 0.88 și o valoare predictivă negativă de 0.93. Ceea ce înseamnă că, dacă rezultatul testului era pozitiv, exista o probabilitate de 88% ca persoana să aibă într-adevăr acromegalie.

Citește și: „Ingredientul secret” din creierul „super-vârstinicilor”. Cum rămân vioi până la bătrânețe

În schimb, dacă rezultatul era negativ, exista o probabilitate de 93% ca pacientul să nu sufere de această boală.

Modelul de inteligență artificială a depășit chiar și specialiștii umani în endocrinologie, atunci când aceștia au primit aceleași fotografii.

„Sincer, am fost surprinsă că acuratețea diagnosticului a ajuns la un nivel atât de ridicat folosind doar fotografii ale spatelui mâinii și ale pumnului strâns,” a declarat autoarea principală Yuka Ohmachi, de la Universitatea Kobe.

„Ceea ce mi s-a părut deosebit de important a fost faptul că am obținut acest nivel de performanță fără trăsături faciale, ceea ce face această metodă mult mai practică pentru detectarea bolilor,” a continuat experta.

Ce simptome are acromegalia

La fiecare 100.000 de persoane, acromegalia afectează aproximativ 8 până la 24 de indivizi.

Simptomele frecvente includ umflarea extremităților, dureri de cap și modificări ale feței, însă pentru că aceste schimbări apar treptat, diagnosticarea timpurie rămâne dificilă. Aproximativ un sfert dintre pacienți se confruntă în prezent cu întârzieri de diagnostic care depășesc 10 ani.

„Acest studiu susține ipoteza noastră că acromegalia poate fi diagnosticată folosind doar imagini ale mâinilor, cu o acuratețe comparabilă cu cea raportată pentru diagnosticul bazat pe imagini faciale realizat de inteligența artificială,” au scris experții în studiu.

Citește și: Spray-ul nazal care ar funcționa ca un vaccin universal. Cum ar putea bloca virusurile, bacteriile și alergiile

Chiar și așa, acest nou instrument AI nu înseamnă că specialiștii umani nu mai sunt necesari. Acromegalia nu e diagnosticată exclusiv pe baza aspectului vizual. Endocrinologii analizează și modificările vocii, expresiile faciale, markerii biochimici, precum și istoricul medical al pacientului.

O astfel de analiză completă nu va dispărea. Însă un nou instrument de inteligență artificială ar putea completa procesul și îl poate accelera.

„Capacitatea unui astfel de model de a ajuta furnizorii de servicii medicale care nu au pregătire specializată reprezintă un pas important înainte în acuratețea diagnosticării și în promovarea accesului echitabil la servicii medicale,” concluzionează autorii studiului care a fost publicat în The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Un meteorit a rupt acoperișul și a ajuns în dormitorul unei case din Europa. Cum a fost posibil... Cea mai veche hartă astronomică din lume a fost descoperită. Cum a fost ascunsă sub un text religios...
Înapoi la Homepage
AS.ro Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Observatornews.ro 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
SpyNews Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Dovada că a venit primăvara în București. Cum au fost surprinse în zbor primele berze deasupra orașului
Dovada că a venit primăvara în București. Cum au fost surprinse în zbor primele berze deasupra orașului
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul... Catine.ro
De ce aterizează pisicile în picioare mereu. Experții au descoperit în sfârșit răspunsul
De ce aterizează pisicile în picioare mereu. Experții au descoperit în sfârșit răspunsul
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în Elveția
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și... Elle
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post HelloTaste.ro
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se transforme în „Super El Nino”
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se... Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată!
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes Observator
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x