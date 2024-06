În timp ce curăța pământul, un fermier a găsit un „gunoi ruginit”. Când se pregătea să-l arunce, și-a dat seama ce era, de fapt

Un fermier din Norvegia, care curăța un pământ care nu mai fusese arat de mulți ani, a făcut o descoperire uimitoare. Când se pregătea să arunce obiectul, norvegianul și-a dat seama că are de-a face cu ceva valoros.

Un norvegian care își curăța pământul a găsit o sabie vikingă rară, veche de 1.000 de ani, care poartă inscripții ce ar putea aduce informații prețioase despre cultura nordică, potrivit independent.co.

„Urma să începem să semănăm iarbă nouă pe un câmp care nu a mai fost arat de mulți ani. Haakon, fiul meu, și cu mine arăam câmpul și culegeam pietre", a declarat Øyvind Tveitane Lovra, care a găsit artefactul, într-un comunicat.

„Apoi am zărit un obiect din fier despre care am spus că e un gunoi, dar chiar atunci când mă pregăteam să îl arunc mi-am dat seama că era o sabie.”

Citește și: Comoara descoperită în lac de un cuplu care pescuia cu magnetul. Poliția a decis că cei doi pot păstra descoperirea valoroasă

Articolul continuă după reclamă

Ce spun arheologii despre descoperirea norvegianului

O inspecție mai atentă l-a convins că avea de-a face cu o sabie veche de secole și a contactat autoritățile locale.

„Mi-am dat seama rapid că nu era o descoperire banală. Este vorba despre istoria noastră și este frumos să știm ce a mai fost aici înainte", a declarat dl Lovra.

Arheologii au confirmat că sabia, care măsoară aproximativ 37 cm și căreia îi lipsește jumătate din lungime, este din epoca vikingă.

Deoarece sabia de fier era acoperită cu argilă densă, cercetătorii au spus că a rămas conservată fără să ruginească.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Doi frați au descoperit o comoară când erau copii și au ținut-o ascunsă timp de 60 de ani. Ce era în cutia pe care au păstrat-o

Scanările cu raze X ale sabiei au dezvăluit contururile unor inscripții rare cu model în cruce și prezența probabilă a unor litere pe lamă.

Pe baza acestor inscripții, oamenii de știință au spus că ar putea fi o așa-numită sabie Vlfberht, produsă în timpul Epocii Vikingilor sau în Evul Mediu timpuriu, între anii 900 și 1050 d.Hr.

„Acestea sunt săbii de înaltă calitate produse în Imperiul Franc”, a declarat Sigmund Oehrl, profesor de arheologie la Universitatea din Stavanger.

"Când am văzut prima dată sabia, am fost încântați, deoarece nu se întâmplă foarte des să primim săbii din epoca vikingă. Când am văzut radiografia, am fost foarte entuziasmați", a declarat Dr. Oehrl.

Până în prezent, în Europa au fost descoperite între trei și patru mii de săbii din epoca vikingă, dintre care aproximativ 45 în Norvegia.

Citește și: O femeie se afla la o plimbare la marginea orașului și a dat peste o comoară. Ce descoperire incredibilă a făcut