Inovațiile care ar schimba lumea în 2026. Ce au dezvăluit experții despre primii copii care se vor naște în spațiu

Experții au vorbit despre inovațiile care ar schimba lumea în 2026, de la impactul AI, la primii copii născuți în spațiu.

Experți din cadrul fundației de cercetare Nesta au dezvăluit inovațiile globale și tendințele care pot schimba lumea în 2026.

Printre cele mai presante probleme ar fi costurile deșertificării, reclamele introduse în casele oamenilor, dar și estimarea unor riscuri viitoare, precum nașterea copiilor în spațiu, scrie Daily Mail.

Experții au avertizat că unele dintre aceste tehnologii, precum inteligența artificială integrată în proiecte guvernamentale, pot schimba lumea așa cum o știm.

Alte tehnologii ar putea duce la îmbunătățirea societății, precum tehnologii care pot depista gropile de pe stradă pentru a crea noi rute pentru autobuze.

Inovațiile care ar schimba lumea în 2026

Printre inovațiile care ar schimba lumea în 2026 se numără și interesul companiilor de tehnologie pentru plasarea reclamelor în interiorul locuințelor noastre. Ceea ce ridică întrebări serioase legate de confidențialitate și protecția datelor.

„Dacă anul 2026 va semăna cu anul trecut, va fi plin de evoluții, atât banale, cât și extraordinare,” a declarat Laurie Smith, directoare din cadrul Nesta.

„Acestea ar putea produce schimbări profunde în viața noastră de zi cu zi și ar putea duce la noi moduri de a gândi,” a continuat Smith.

Una dintre cele mai mari tendințe tehnologice din 2025 a fost accelerarea noii curse spațiale Atât SUA și China, cât și miliardarii rivali Elon Musk și Jeff Bezos și-au intensificat eforturile pentru a stabili o prezență umană permanentă pe Lună și dincolo de aceasta.

Cu toate acestea, Nesta avertizează că 2026 va fi primul an în care omenirea va trebui să ia în serios în considerare ce se întâmplă dacă un copil se naște în spațiu.

Anul trecut, cercetători de la Universitatea din Kyoto au demonstrat că ovulele și spermatozoizii de șoarece pot supraviețui în spațiu și pot da naștere unor pui sănătoși.

Între timp, startup-ul olandez de biotehnologie Spaceborn United a lansat pe orbită primul laborator miniatural pentru fertilizare in vitro (FIV) și procese de dezvoltare a embrionilor.

Totuși, în timp ce Elon Musk continuă să promoveze ideea coloniilor umane pe Marte, există riscuri serioase ca gravitația scăzută și radiațiile ridicate să provoace defecte de dezvoltare la copiii născuți în spațiu.

În plus, există o întrebare presantă legată de naționalitatea, dacă va exista una, care ar putea fi acordată unui copil născut în spațiu. Spațiul nu poate fi deținut de nicio națiune, astfel că bebelușii născuți în spațiu pot fi expuși la numeroase riscuri în lipsa unui nou cadru legal.

„Înainte ca oamenii să poată lua în considerare ideea de a trăi în spațiu, va trebui să înțelegem toate implicațiile acestui lucru. Poate chiar, într-o zi, implicațiile nașterii acolo,” a declarat Smith. „Prima persoană care va naște în spațiu e probabil încă departe, dar studierea modului în care corpul nostru reacționează la acest lucru reprezintă un prim pas important.”

Nisipul de pe Pământ e în pericol

Pe de altă parte, o altă preocupare pentru anul care urmează e creșterea alarmantă a furtului de nisip la nivel global.

Deși nisipul poate părea banal, el este ingredientul principal în aproape toate construcțiile și infrastructura, de la beton până la cipurile de siliciu din smartphone-ul tău.

Acest lucru face ca nisipul să fie a 2-a cea mai consumată resursă de pe Pământ. Ca urmare, generează o piață neagră prosperă pentru nisip extras ilegal. Cercetătorii estimează că piața ilegală a nisipului valorează între 200 și 350 de miliarde de dolari la nivel mondial.

În 2026, Nesta anticipează că cererea tot mai mare de nisip va duce la și mai multă exploatare necontrolată, dacă nu se iau măsuri urgente.

Nesta avertizează că AI va juca un rol din ce în ce mai important în funcțiile de conducere ale guvernelor.

În Albania, de exemplu, guvernul a numit primul „ministru AI” din lume, numit Diella, în cabinetul său.

Deși AI are potențialul de a îmbunătăți eficiența guvernamentală, criticii au ridicat îngrijorări privind faptul că înlocuirea oamenilor cu tehnologie ar putea face guvernele mai puțin responsabile.

Într-o altă evoluție îngrijorătoare, cercetătorii Nesta sugerează că locuințele noastre ar putea deveni „noua frontieră” a publicității digitale în 2026.

În 2025, Samsung a anunțat că va începe să afișeze reclame pe unele dintre noile sale modele de frigidere din SUA și că intenționează să plaseze reclame pe „fiecare ecran din casa conectată”.

Nesta avertizează că acest lucru „depășește o limită în spațiile private și activitățile cotidiene” și ar putea transforma locuințele noastre private în zone comerciale.

Totuși, nu toate tendințele din 2026 au potențialul de a fi problematice, iar multe ar putea chiar să ne îmbunătățească viața în mod vizibil.

Apariția „uniunilor de date” ar putea permite indivizilor să își asume în mod colectiv controlul asupra datelor lor și să recâștige puterea de la marile companii tech.

În același timp, progresele în navigația cuantică ar putea exploata forțele fundamentale ale fizicii pentru a ajuta avioanele și navele să aibă călătorii mai sigure.

În anul care urmează, Nesta susține și că noi invenții ar putea deschide calea către tehnologii care să prevină apariția gropilor în asfalt.