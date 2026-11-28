Conform tradiției vechi, bebelușii nu aveau voie să primească vizite în primele 40 de zile de viață. Iată cine putea să petreacă timp cu ei și ce alte tradiții erau respectate în cultura slavă.

Publicat: Sambata, 28 Noiembrie 2026, 10:23 | Actualizat Sambata, 28 Noiembrie 2026, 10:26

În timp ce în alte țări vizitarea bebelușilor încă din primele zile de viață este o obișnuință, în cultura slavă, oamenii nu aveau voie să viziteze nou-născuții în primele 40 de zile. De asemenea, un fir roșu îl proteja de ochiul rău, iar mama se odihnea în timp ce ceilalți se ocupau de treburile casei.

Bebelușii nu puteau fi vizitați timp de 40 de zile în prima parte a vieții

Bebelușii nou-născuți erau văzuți doar de cei doi părinți ai lor și de cei mai apropiați oameni din familie, așa cum sunt surorile, frații și bunicii în primele 40 de zile după naștere. Acest lucru are legătură cu câteva tradiții slave, de care oamenii țineau cont fără excepție.

De exemplu, părinții îi puneau bebelușului un fir roșu. Se credea că acesta se află între două lumi și este expus problemelor, motiv pentru care firul roșu ar fi fost menit să îl protejeze de spiritele rele și de gândurile negative ale altora.

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Această tradiție încă se regăsește în multe culturi, inclusiv în România. Părinții continuă să le pună bebelușilor brățări din șnur roșu, pentru a nu fi deocheați de alte persoane sau pentru a nu fi afectați de gândurile și intențiile negative ale oamenilor.

Cum era văzută mama

Mama care i-a dat naștere bebelușului este văzută ca fiind la fel de importantă precum acesta. Femeia se odihnea, stătea departe de interacțiunile cu alte persoane, în timp ce apropiații din familie au grijă de casă, fac mâncare și fac curățenie.

Scopul acestei tradiții este ca mama și bebelușul să aibă parte de protecție și de iubire în primele zile după naștere, nu de expunere și atenție excesivă din partea unor persoane care nu fac parte din familia lor.

Atât bebelușul, cât și mamele erau protejați de familie. Femeile erau ferite de treburile casnice, astfel încât să poată să își dedice tot trimpul și iubirea copilului care tocmai a venit pe lume. Aceste tradiții mai sunt păstrate în ziua de astăzi și în America Latină sau India și China.