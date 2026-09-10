Timothy, cunoscut drept Tim Armoo, a devenit milionar înainte să împlinească 30 de ani. Iată ce sfaturi are el pentru tineri!

Milionar la doar 31 de ani, spune că este „înfricoșător de ușor” să faci avere în 2026. Sfatul lui pentru tineri | Shutterstok

În timp ce generația Z dă vina pe o piață a muncii tot mai ostilă, în care Inteligența Artificială a devenit treptat noua concurență, tânărul antreprenor și milionar este de altă părere. Potrivit declarațiilor sale, acum este, de fapt, cel mai bun moment din istorie pentru a te îmbogăți, potrivit businessmagazin.ro.

„Este înfricoşător de uşor să faci avere acum”, a declarat Armoo pentru publicația Fortune, citat de sursa menționată.

„Aceasta este cea mai bună epocă din istorie pentru crearea de avere. Şi, într-un fel, mă doare când văd atât de mulţi tineri spunând: <<M-am plictisit>>. Cum poţi să te plictiseşti? Avem cea mai puternică tehnologie din istorie, iar tu nu eşti obsedat de ea. (...) În 2026, dacă vorbim despre lucrurile mici pe care le poţi face pentru a avea succes, unul dintre cele mai evidente este să construieşti proiecte relativ mici folosind inteligenţa artificială”, a adăugat el.

Citește și: Un vânzător de mașini în vârstă de 26 de ani a aflat peste noapte că este prinț. Povestea impresionantă a tânărului

Articolul continuă după reclamă

Ce sfat are milionarul de 31 de ani pentru tineri

Tânărul nu a avut o copilărie ușoară și știe ce înseamnă să pornești de jos. Când era bebeluș, a fost trimis să locuiască la bunica sa în Ghana, având un început în viață pe care l-a descris drept „nesigur și periculos”.

Când s-a întors în Londra, a ajuns să locuiască, alături de familia sa, într-un cartier cu locuințe sociale, în care infracțiunile bandelor erau la ordinea zilei.

Prima afacere și-a început-o la doar 14 ani. Când a ajuns în Marea Britanie, nu avea bani și relații, însă a reușit să își deschidă un serviciu de meditații. În șase săptămâni, afacerea ajunsese să aibă 65 de tutori. Iar, la doar 17 ani, avea deja prima sa achiziţie: şi-a vândut publicaţia Entrepreneur Express către Horizon Media, potrivit businessmagazin.ro.

În timp ce majoritatea colegilor săi de la facultate se bucurau de viața de student, Armoo și-a dedicat timpul înfințării unei agenții de marketing prin influenceri, numită Fanbytes. Compania a ajuns să lucreze cu clienţi precum guvernul britanic, Deliveroo şi Samsung.

În 2022, când Armoo avea 27 de ani, Fanbytes a fost achiziţionată de Brainlabs pentru o sumă de ordinul zecilor de milioane de lire, mai notează sursa citată.

Secretul tânărului milionar este că își pune banii acolo unde îi sunt ideile.

Cercetările și sondajele de opinie au arătat că noua generație de angajați vrea să lucreze pe cont propriu și să devină propriul șef, iar Armoo consideră că AI a făcut aces vis mai ușor de realizat.

„Inteligenţa artificială îţi permite să ai o idee şi să o lansezi în lume”, a spus acesta, continuând: „Iar reţelele de socializare înseamnă că nu trebuie să plăteşti pe cineva ca să facă asta. Trebuie doar să petreci timp pe platformă şi să continui să postezi”.

Chase Gallagher, fondatorul în vârstă de 24 de ani al companiei CMG Landscaping, este și el de aceeaşi părere. El consideră că lansarea unei afaceri este „mai uşoară acum ca niciodată”, datorită telefoanelor.

„Acest dispozitiv mi-a adus milioane de dolari, pentru că m-a ajutat să-mi promovez afacerea”, a spus Gallagher, citat de businessmagazin.ro.

Un raport Intuit privind antreprenoriatul în 2026 arată că 43% dintre membrii generaţiei Z iau în considerare posibilitatea de a începe o afacere, mai mult decât în cazul oricărei alte categorii de vârstă.

„Generaţia mea nu vrea să meargă să lucreze în consultanţă sau în banking. Nici măcar nu mai vor să fie astronauţi”, declara, pentru Fortune, Steven Schwartz, fondatorul şi CEO-ul din generaţia Z al platformei de comerţ pentru creatori Whop. „Vor să creeze conţinut online. Vor să-şi găsească clienţii online”, citează sursa de mai sus.

„Cea mai importantă lecţie este că trebuie pur şi simplu să începi o afacere dacă asta îţi doreşti. Nu poţi avea succes în afaceri dacă nu începi o afacere. Acesta este primul pas”, este sfatul lui Schwartz.

„Cred că simplul fapt de a o face este un lucru uriaş şi că nu ar trebui să-ţi faci prea multe griji gândindu-te: <<Dar dacă nu funcţionează?>>. Pentru că, până la urmă, ce-ar fi dacă funcţionează?”, mai relatează businessmagazin.ro.

Citește și: În ce domenii se câștigă cel mai bine în anul 2026. Cum ajungi la un salariu de top