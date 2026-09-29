De ce erau îngropate roșiile în cenușă. Metoda veche de păstrare care a fost testată și de cercetători

Înainte ca frigiderul să devină nelipsit din bucătării, oamenii foloseau diferite metode pentru a păstra fructele și legumele cât mai mult timp. Una dintre cele mai neobișnuite presupunea acoperirea completă a roșiilor cu cenușă de lemn.

Metoda a revenit în atenție în ultimii ani, iar pe rețelele sociale circulă inclusiv afirmația că roșiile păstrate astfel ar putea rezista luni întregi. Tehnica nu este însă doar un truc viral. Efectul cenușii de lemn asupra duratei de păstrare a roșiilor a fost testat și de cercetători, iar rezultatele sunt interesante.

De ce erau roșiile acoperite cu cenușă

Una dintre relatările care au făcut metoda cunoscută vine din Burundi. Un fermier a povestit că a observat că roșiile aflate în apropierea bananierilor săi, într-o zonă unde exista cenușă, nu se stricaseră la fel de repede. A început să experimenteze și a susținut ulterior că reușea să păstreze roșiile în cenușă timp de cinci-șase luni, potrivit unei relatări publicate de ECHOcommunity, conform www.echocommunity.org. Afirmația a atras atenția cercetătorilor, care au decis să testeze metoda în condiții controlate. Iar rezultatele au arătat că există indicii că cenușa poate contribui la prelungirea duratei de păstrare a roșiilor, însă perioada de cinci-șase luni nu a putut fi reprodusă în experimente.

Ce au descoperit cercetătorii

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Un studiu realizat de cercetători de la University of Ilorin, din Nigeria, a analizat efectul cenușii de lemn asupra roșiilor coapte. Fructele au fost introduse în cenușă și păstrate la o temperatură de aproximativ 28 de grade Celsius. Cercetătorii au urmărit timp de șase săptămâni semnele de alterare, dar și modificările fizico-chimice, nutriționale și microbiologice.

Rezultatele au arătat că roșiile păstrate în cenușă și-au menținut o calitate considerată acceptabilă timp de aproximativ patru săptămâni. În schimb, roșiile din lotul de control s-au degradat complet în numai trei zile, potrivit studiului publicat în Thai Journal of Agricultural Science, conform www.li01.tci-thaijo.org. Autorii studiului au concluzionat că cenușa de lemn poate prelungi durata de păstrare a roșiilor și poate contribui la conservarea unor proprietăți nutriționale și antioxidante ale acestora.

Metoda a fost testată și pe roșii verzi

Un alt studiu a analizat ce se întâmplă atunci când în cenușă sunt depozitate roșii ajunse la maturitate, dar încă verzi. Roșiile au fost așezate în cutii de carton și păstrate în condiții ambientale timp de 28 de zile.

La finalul perioadei, fructele tratate cu cenușă au prezentat pierderi mai mici în greutate și o incidență mai redusă a degradării comparativ cu lotul de control. Cercetătorii au concluzionat că cenușa de lemn a oferit rezultate bune pentru păstrarea roșiilor verzi mature timp de 28 de zile, conform cercetării prezentate de www.echocommunity.org. Stadiul de coacere al roșiei ar putea fi, de altfel, unul dintre elementele importante pentru rezultatul metodei.

Pot rezista roșiile în cenușă cinci sau șase luni?

Aici apare diferența dintre povestea devenită virală și ceea ce a putut fi demonstrat experimental. După ce fermierul din Burundi a susținut că poate păstra roșiile în cenușă timp de cinci-șase luni, cercetătorii ECHO Florida au încercat să reproducă rezultatul. Au folosit roșii Roma deja coapte, dar sănătoase, pe care le-au pus în cutii umplute fie cu cenușă de lemn, fie cu nisip cernut. Au urmărit apoi calitatea vizuală a fructelor, conținutul de zahăr, pH-ul și producția de dioxid de carbon.

Experimentul nu a reușit să confirme durata spectaculoasă de cinci-șase luni. Roșiile au putut fi păstrate timp de aproximativ șase săptămâni, iar cercetătorii nu au identificat diferențe semnificative statistic între fructele ținute în cenușă și cele păstrate în nisip, conform www.echocommunity.org. Specialiștii au arătat însă că rezultatul ar fi putut fi influențat de faptul că în experiment au fost folosite roșii deja coapte, precum și de condițiile de temperatură și umiditate.

Ei au propus ca metoda să fie studiată în continuare inclusiv folosind roșii recoltate într-un stadiu mai timpuriu de coacere și cenușă provenită de la diferite specii de arbori.

Cum era folosită metoda cu cenușă

Principiul este simplu: roșiile sănătoase sunt separate unele de altele printr-un strat de cenușă de lemn, astfel încât fructele să nu stea direct unul peste altul. În experimentele citate, cercetătorii au folosit cutii în care roșiile au fost încorporate în cenușă și apoi păstrate în condiții ambientale.

În studiul din Nigeria au fost folosite fructe roșii, complet coapte, iar într-o altă cercetare au fost testate roșii verzi ajunse la maturitate. Totuși, rezultatele studiilor nu înseamnă că orice cenușă provenită dintr-un foc casnic poate fi folosită în siguranță pentru alimente. Compoziția cenușii diferă în funcție de materialul ars, iar cercetările au folosit materiale și condiții definite experimental. De aceea, metoda este mai degrabă interesantă ca tehnică tradițională studiată științific decât ca recomandare universală pentru depozitarea alimentelor acasă.

Un truc vechi care a ajuns în laboratoarele cercetătorilor

Cenușa de lemn nu poate fi considerată o metodă demonstrată prin care roșiile vor rămâne proaspete cinci sau șase luni, așa cum susțin unele postări distribuite pe rețelele sociale. Există însă cercetări care arată că tehnica poate influența durata de păstrare a roșiilor în anumite condiții. Într-unul dintre experimente, roșiile au rămas într-o stare acceptabilă timp de patru săptămâni, iar studiile realizate pe roșii verzi mature au indicat, de asemenea, rezultate favorabile după 28 de zile. Un alt experiment a ajuns până la șase săptămâni, dar fără să demonstreze că cenușa era semnificativ mai eficientă decât nisipul.

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