Descoperă în rândurile de mai jos topul celor mai bine plătite domenii din România, conform unui specialist în piața muncii.

În ce domenii se câștigă cel mai bine în anul 2026. Cum ajungi la un salariu de top | Shutterstok

Despre ce competențe caută angajatorii, cât de mare este concurența pentru un loc de muncă și cine mai ajunge la salarii de mii de euro am aflat de la Ana Călugăru, specialist în piața muncii și reprezentant al unei companii de recrutare online, într-un interviu pentru postul Euronews România.

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Care sunt domeniile în care se câștigă cel mai bine în România în 2026

Întrebată în ce domenii se fac în prezent angajări, Ana Călugăru a precizat industria de retail, zona de servicii, transport, logistică și, surprinzător față de anul trecut, sectorul de servicii financiare.

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„Vorbim despre domenii de volum care recrutau masiv chiar și în anii anteriori, când nu ne-am confruntat cu această criză, dacă vrei. În primul rând, trebuie să menționăm retail-ul, care continuă să angajeze susținut anul acesta. Vedem deschideri noi de lanțuri de magazine, vedem extinderi de echipe. A fost, rămâne campionul recrutărilor. Ne uităm, apoi, la zona de servicii, transport, logistică, industria limentară, turism, HoReCa și un element foarte interesant anul acesta a fost o creștere chiar, față de anul trecut, pe sectorul de servicii financiare și, în special, pe zona de asigurări”, a spus specialistul pentru Euronews România.

Dintre domeniile cel mai bine plătite, Ana Călugăru a menționat:

„Vorbim de niște domenii care sunt cam în același nivel toate, pentru că, cea mai mare parte a angajaților din aceste domenii, sunt cei din zona entry-level. Asta nu înseamnă neapărat tineri, ci candidați care aplică pentru un loc de muncă unde nu este nevoie de o experiență mai mare de doi ani. Un exemplu, lucrător comercial sau șofer. Pot aplica și cei foarte tineri și cei care au poate 50 de ani, astea sunt joburi entry-level. Entry-level înseamnă salarii care, în general, sunt undeva între 3.800-4.000 de lei, poate chiar mai puțin dacă vorbim de orașe mai mici. (...) Dacă ar fi, poate, să ne uităm la ele și să identificăm unul care are o medie salarială peste celelalte, probabil că ne-am uita la transport, logisitică și la servicii financiare”, a dezvăluit ea pentru sursa citată.

Specialistul în piața muncii a precizat și ce abilități au în plus persoanele care reușesc să câștige peste 2.000-3.000 de euro față de persoanele care câștigă mai puțin.

„În primul rând, trebuie să explicăm foarte clar că nu sunt persoane pe aceleași poziții, care au calități în plus față de ceilalți. Vorbim despre două categorii de angajați complet diferite, pe care le separă competențele pe care le au și poziția pe care o au. Atunci când vorbim de candidați care câștigă 3.000-4.000 de lei, sunt, fără excepție, candidați entry-level. Faptul că vorbim despre cineva care are 50 de ani și a lucrat 30 de ani, dar se angajează ca lucrător comercial, el este considerat în continuare în zona entry-level. Deci, vorbim despre o persoană care are o poziție de specialist sau chiar de manager. Sunt persoane care au experiență pe domeniul lor de cel puțin cinci-zece ani și rămân în zona competențelor care sunt căutate în piață. Vorbim de categorii foarte diferite de angajați”, a spus Ana Călugăru.

Întrebată ce ar trebui să facă un tânăr ca, în următorii ani, să intre în această categorie de remunerație, de 2.000-3.000 de euro, Ana Călugăru a punctat că alfabetizarea în zona Inteligenței Artificiale ar aduce un plus, însă cel mai important este să se orienteze spre meserii care nu pot fi înlocuite de AI.

„Alfabetizarea în zona digitală și automatizări, în zona Inteligenței Artificiale ar fi de ajutor. Ce poate fi cu adevărat de ajutor este aceea de a se orienta spre meserii sau specializări care nu pot fi înlocuite de Inteligența Artificială în perioada următoare. De exemplu, dacă vorbim despre cei care nu au studii superioare, pentru că vedem salarii foarte bune chiar și în zona celor care nu au studii superioare, este vorba despre muncitorii calificați, pentru care există, chiar și în acest moment, deficit de candidați și, mai mult, sunt foarte căutați și de angajatorii din afara țării. Pentru ei, că vorbim despre sudori, instalatori, electricieni, pentru ei există în continuare o ofertă consistentă pe piață, pe salarii foarte bune și toți cei care se vor duce în zona aceasta vor avea, cu siguranță, un viitor bine plătit. De partea cealaltă a candidaților, care au studii superioare, ne uităm la zona de inginerie, care sunt extrem de căutați și acum și bine plătiți, indiferent de industria în care lucrează”, a spus aceasta pentru Euronews România.

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