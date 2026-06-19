Sora secretă a monumentului Stonehenge a fost dezvăluită. Cum arată și de ce a rămas ascunsă până acum

Experții au dezvăluit sora secretă a monumentului Stonehenge, aflată la doar câțiva kilometri distanță de Stonehenge.

Stonehenge e unul dintre cele mai cunoscute monumente preistorice | Shutterstock

Stonehenge e unul dintre cele mai cunoscute monumente preistorice din întreaga lume, vizitată de milioane de turiști.

Potrivit experților, situl descoperit recent ar fi fost un fel de prototip pentru celebrul monument Stonehenge, scrie Daily Mail.

Acest sit antic se află la doar cinci kilometri de Stonehenge, în satul Bulford din comitatul Wiltshire.

Format din 2 stâlpi de lemn amplasați la aproximativ 120 de metri unul de celălalt, monumentul dispărut poate să pară extrem de simplu la prima vedere.

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Sora secretă a monumentului Stonehenge a fost dezvăluită

Cu toate acestea, experții susțin că stâlpii formau o linie perfectă orientată către răsăritul soarelui la solstițiul de vară și către apusul soarelui la solstițiul de iarnă.

Reconstrucțiile cerului și peisajului antic arată că această structură aparent modestă a fost construită cu o precizie remarcabilă. E aliniată la solstiții cu o marjă de eroare de doar 1 grad.

Și mai impresionant e faptul că arheologii au datat monumentul la aproximativ 5.000 de ani vechime.

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Aceasta înseamnă că e cu aproximativ 500 de ani mai vechi decât versiunea de piatră a Stonehenge pe care o vedem astăzi. Acesta e unul dintre cele mai vechi exemple cunoscute de structură construită pentru a urmări mișcarea Soarelui în Insulele Britanice.

„În loc să marcheze începutul unei povești, Stonehenge pare acum, mai clar ca niciodată, să fi rezultat din tradiții și practici cu rădăcini mult mai adânci în acest peisaj,” a declarat dr. Fabio Silva, arheolog în cadrul Stone x Sky și Skyscape Academy.

Deoarece lemnul s-a degradat complet de-a lungul mileniilor, din situl de la Bulford nu au mai rămas decât gropile în care au fost fixați stâlpii.

Când ar fi fost construită structura inedită

Totuși, aceste urme minime oferă deja arheologilor indicii despre trecutul Marii Britanii. Locul a fost descoperit în 2015, când cercetătorii au identificat o rețea de 48 de gropi datând din jurul anului 2950 î.Hr.

Săpăturile au scos la iveală fragmente de ceramică, oase de animale, unelte din silex și cărbune.

Era evident că numeroși oameni s-au adunat aici într-o perioadă relativ scurtă, însă cercetătorii nu știau cu exactitate motivul.

Acum, orientarea stâlpilor sugerează că oamenii se adunau la acest monument simplu pentru a celebra solstițiile înainte ca structuri mai complexe și permanente să poată fi construite.

Deși Stonehenge și situl de la Bulford au configurații diferite, descoperirea demonstrează că „tehnologia” de urmărire a poziției Soarelui pe orizont exista cu mult înainte de construirea celebrului monument.

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Mai mult, cercetătorii cred că între Bulford și Stonehenge ar fi putut exista o legătură directă.

Phil Harding, arheolog la Wessex Archaeology, a declarat că e posibil ca unele dintre persoanele care au construit monumentul de la Bulford să fie îngropate în așa-numitele „Gropi Aubrey” de la Stonehenge, unde au fost descoperite rămășițe umane incinerate.

„Chiar dacă oamenii care au vizitat Bulford nu sunt îngropați la Stonehenge, există toate șansele ca ei să fi vizitat și Stonehenge și chiar să fi participat la construirea acestuia,” a declarat expertul.