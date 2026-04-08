Antena Căutare
NASA a dezvăluit primele imagini din misiunea Artemis II. Cum arată când Luna eclipsează Soarele

NASA a dezvăluit primele imagini din misiunea Artemis II, care a dus oamenii la o distanță record în spațiu pentru prima dată în istorie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 14:40 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 14:42
Astronauții Artemis II au surprins imagini inedite cu Luna

În misiunea Artemis II, astronauții au surprins numeroase imagini, care au fost dezvăluite acum oficial de NASA.

Printre acestea se numără și poza numită Earthset, surprinsă de lângă partea întunecată a Lunii, în care se vede Pământul care dispare dincolo de orizontul lunar, scrie Daily Mail.

Această imagine e o trimitere la Earthrise, faimoasa fotografie realizată în timpul misiunii Apollo 8, în urmă cu peste 50 de ani.

Imaginile au fost publicate la câteva ore după ce astronauții Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen au devenit primii oameni care s-au apropiat de partea întunecată a Lunii în ultimii 50 de ani.

Articolul continuă după reclamă

„Echipajul Artemis II a surprins această imagine a unui apus al Pământului pe 6 aprilie 2026, în timp ce survola Luna. Imaginea amintește de celebra fotografie Earthrise, realizată de astronautul Bill Anders cu 58 de ani mai devreme, când echipajul Apollo 8 a orbitat Luna,” a explicat NASA pe X despre fotografia Earthset.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

A 2-a fotografie, intitulată Eclipsa Artemis II, surprinde momentul în care Luna a eclipsat Soarele.

„Totalitate, dincolo de Pământ,” a transmis Casa Albă pe X alături de imagine. „Din orbită lunară, Luna eclipsează Soarele, oferind o priveliște pe care foarte puțini oameni din istorie au avut ocazia să o vadă.”

O a 3-a fotografie arată, între timp, inelele bazinului Orientale.

„La poziția de ora 10 a bazinului Orientale, sunt vizibile 2 cratere mai mici. Echipajul Artemis II a sugerat să fie numite Integrity și Carroll,” a explicat NASA.

În timpul survolului lunar de 6 ore, echipajul Artemis II a ajuns la o distanță de peste 406.771 kilometri de Pământ. Astfel, a depășit distanța atinsă de misiunile Apollo și a stabilit un nou record.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei 4 astronauți au devenit primii oameni din ultima jumătate de secol care au văzut cu ochiul liber partea îndepărtată a Lunii.

De la poziția lor, la 66.098 de kilometri deasupra suprafeței lunare, Luna părea aproximativ de mărimea unei mingi de baschet ținută la distanța brațului.

Ce au văzut astronauții Artemis II pe Lună

Pe măsură ce astronauții au trecut pe lângă partea îndepărtată a Lunii, au documentat cât au putut suprafața lunară, cu fotografii, schițe și înregistrări audio ale propriilor observații.

Partea îndepărtată a Lunii arată foarte diferit față de cea vizibilă de pe Pământ. Are un teren marcat de numeroase cratere, o crustă mai groasă și mult mai puține câmpii vulcanice întunecate.

În timp ce survolau această zonă în capsula Orion, astronauții au raportat modele geometrice izbitoare, formațiuni șerpuite pe care le-au numit „mâzgălituri” și nuanțe neașteptate de verde și maro pe terenul lunar accidentat.

Deși sateliții au fotografiat partea îndepărtată a Lunii, unele dintre aceste caracteristici nu au fost niciodată observate direct de ochiul uman. Astronauții au remarcat cratere nou formate care ies în evidență ca niște mici găuri.

„Toate acele cratere foarte luminoase, noi, unele sunt extrem de mici, majoritatea destul de mici, dar câteva ies clar în evidență, iar imaginea seamănă cu un abajur cu mici găurele prin care trece lumina,” a declarat Christina Koch, ce s-a aflat la bordul Orion.

Astronautul Jeremy Hansen a făcut o solicitare specială către controlul misiunii NASA pentru a numi 2 dintre aceste cratere nou observate „atât cu ochiul liber, cât și cu teleobiectivul”.

Primul a propus să se numească Integrity, după numele capsulei Orion, iar celălalt Carroll, în memoria soției regretate a lui Reid Wiseman, care a murit de cancer în 2020.

„Cu câțiva ani în urmă am început această călătorie. Și am pierdut pe cineva drag, iar acum există o formațiune într-un loc extraordinar de pe Lună, care, în anumite momente ale rotației Lunii în jurul Pământului, va putea fi văzută de pe Pământ,” a declarat Hansen.

După ce a trecut de Lună, capsula Orion va folosi atracția gravitațională a Pământului pentru a se întoarce acasă în zilele următoare. Amerizarea e programată pentru vineri.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x