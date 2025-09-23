Antena Căutare
O bunicuță de 94 de ani a devenit virală pe rețelele de socializare. De ce se îngrămădesc turiștii să facă poze cu ea | VIDEO

O italiancă de aproape 100 de ani a devenit o atracție pentru turiștii care poposesc în zonă. Iată de ce toată lumea este dornică să o cunoască.

O bunicuță de 94 de ani a devenit virală pe rețelele de socializare | Youtube

Scanno este un sătuc medieval din munții din regiunea Abruzzo, Italia. Margherita Ciarletta sau „L’Ultima Regina” (Ultima Regină) trăiește acolo și a devenit virală, după ce toți turiștii o caută pentru a se poza cu ea.

De ce doresc turiștii o poză cu Margherita Ciarletta, bătrânica de 94 de ani din Scanno

Margherita Ciarletta este din satul Scanno și a fost căsătorită timp de 74 de ani. Aceasta nu este interesată de faima sa din ultimul timp. Turiștii care ajung în zonă o caută pentru a se poza cu ea. A ajuns vestită datorită faptului că este singura locuitoare a satului care mai poartă costumul tradițional. Este vorba de un cardigan neagru din lână și o fustă până în pământ, veșmânt pe care îl poartă cu mândrie încă de la 18 ani.

Margherita păstrează tradiția din zonă, unde erau tipice două feluri de veșminte feminine: o rochie asemănătoare celei pe care bătrâna o poartă și astăzi pentru treburile de zi cu zi și una bogat împodobită, asortată cu o pălărie, pentru slujba de duminică.

Deși mai sunt unele femei care poartă hainele tradiționale de sărbătoare la festivaluri, Margherita este singura care poartă hainele care se foloseau la muncă de către strămoși. Bătrână este foarte atașată de costumul popular din zonă, astfel că poartă același tip de rochie în fiecare zi, alternând culori, ba neagră, ba bleumarin cu alb.

„Soțului meu nu i-a plăcut niciodată, dar asta nu m-a împiedicat să nu o port în fiecare zi, fie că lucram la câmp, fie că mergeam la petreceri”, a declarat ea, conform unei surse.

În satul respectiv doar ea și cele două surori ale sale purtau rochia tradițională, dar de când cele două au decedat, Margherita a rămas singura care se îmbracă astfel zi de zi.

Vestea despre portul ei tradițional s-a răspândit rapid, mai ales prin intermediul rețelelor de socializare, iar turiștii bat la ușile caselor din sat până ce dau de ea ca să își facă o poză. Localnicii doresc acum să fie recunoscut de UNESCO portul lor tradițional.

Margherita Ciarletta s-a născut în Scanno și încă din 1950 locuiește în aceeași casă. În ciuda vârstei înaintate, ea își trăiește viața după bunul plac, fără ajutoare, doar ocazional folosindu-se de un baston.

Recent însă a renunțat la un vechi obicei, acela de a-și bea espressoul la barul din sat.

„Fac totul singură. Mă ocup de treburile de dimineață, mătur în curte, gătesc și mă plimb puțin. Îmi petrec timpul discutând cu prietenii, vecinii și familia. Câteodată ies la plimbare pe câmpurile din spatele satului”, a mai spus ea.

Margherita își așteaptă, de regulă, nepoții cu mese bogate cu bucate tadiționale, care o răsplătesc alungând turiștii neinvitați.

„Sunt minunați, mereu mă caută. Sunt norocoasă”, spune ea, chiar dacă nu întotdeauna îi place să fie asaltată de turiști.

Margherita Ciarletta a refuzat multe oferte de la televiziune, însă îi primește pe oamenii din toate colțurile lumii care doresc să stea de vorbă cu ea.

„Din moment ce sunt ultima rămasă care mai poartă costumul popular, oamenii mă caută să facă poze cu mine. Dar câteodată sunt foarte mulți și poate și copleșitor”, a explicat Margherita.

„Înainte munceam din greu, acum s-a cam terminat. Am dus o viață grea, dar eram toți împreună. Mi-e dor de unele tradiții, de soțul meu care a murit. Și mi-e dor de vremurile în care eram mai mulți oameni în sat, mai mulți vecini și mâncam împreună. Nu eram niciodată singură. Astăzi sunt mai mereu”, spune femeia.

În ciuda vieții solitare, Margherita este mulțumită de progresul societății și de confortul în care trăiește acum.

„Am muncit toată viața la câmp, până la 70 de ani, timp în care aveam grijă și de animalele de la fermă. Era o muncă fizică istovitoare. Viața pe care o duc acum este mult mai bună. Trăiesc mai bine azi decât ieri, am timp pentru mine, să mă relaxez. Am ajuns să văd cum e și să apreciez. Am mult timp liber, fără oboseală, nu mai e muncă fizică precum înainte. Îmi place să fiu bunică. Sunt fericită cu viața mea”, a concluzionat ea.

Margherita Ciarletta a călătorit în afara satului natal doar de câteva ori în toată viața ei, pentru ocazii speciale, însă nu a ieșit niciodată din Italia și nici nu plănuiește să o facă. Însă nu duce lipsă de socializare, din moment ce o vizitează nepoții, iar turiștii sunt mereu dornici să-i treacă pragul, chiar și neinvitați.

Comentarii


Citește și
