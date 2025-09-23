„Bunica Rosi”. O femeie de aproape 80 de ani la volanul unui tir. Cât câștigă și ce spune despre meseria aleasă:„Las tot ce e rău”

Antena Căutare
O bunicuță este șoferiță de tir. Iată ce a determinat-o să aleagă o astfel de meserie.

Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 15:00 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 15:00
Roswitha Hellmuth-Gamberger are 76 de ani și este cunoscută drept Bunica Rosi. Bătrânica este toată ziua pe drumuri, fiind șofer de tir.

Cât câștigă Bunica Rosi de pe tir și ce spune despre meseria aleasă

Bunica Rosi transportă marfă cu tirul pe drumurile Europei chiar și la aproape 80 de ani. Potrivit unei surse, ea a fost mai întâi taximetristă, timp de 45 de ani, iar apoi a trecut la un tonaj mult mai mare. Energia pe care o are bătrânica îi încântă pe ceilalți colegi de breaslă și nu numai.

Roswitha Hellmuth-Gamberger mărturisește că deși îi place foarte mult să conducă, șofatul tirului este și o necesitate. Ea are pensie numai 960 de euro și doar câștigurile suplimentare din transportul mărfii cu tirul îi oferă siguranța financiară de care are nevoie. De curând, aceasta a fost nevoită să plătească 7.500 de euro pentru operația câinelui său, bani pe care nu i-ar fi putut plăti altfel.

„Îmi place să muncesc și să câștig bani astfel. Dar sunt obligată să lucrez, altfel ar trebui să cer ajutor de la stat. În cazul ăsta n-aș mai putea să-mi permit multe lucruri. De exemplu, operația câinelui meu a costat 7.500 de euro”, a declarat ea.

În medie, bătrânica parcurge 2.500 de kilometri pe săptămână. Bunica Rosi consideră camionul ca a doua sa casă: „Este foarte liniștitor pentru mine. Las tot ce e rău afară. Pentru mine, e o vacanță.”

În această perioadă dorește să își reînnoiască permisul de conducere și speră să mai aibă activitate încă doi sau trei ani.

„Prima întrebare a tuturor a fost: ce fac dacă trebuie să schimb o roată? Ei bine, nici bărbații nu sunt în stare să facă asta azi. Și pe vremea aceea exista service, veneau ei”, relatează bătrânica.

