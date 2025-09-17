Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”

Un alt brand exclusivist s-a inspirat din portul tradițional românesc, fără să specifice sursa. Iată ce obiect vestimentar îndrăgit de români a fost copiat.

În ultima perioadă, tot mai multe branduri de lux s-au inspirat din modele tradiționale fie românești, fie de altă naționalitate. Cu toate acestea, nu au semnalat sursa de inspirație. Chiar și așa, furtul lor a fost imediat depistat de asociații sau de oameni care le urmăresc activitatea.

Un alt brand exclusivist a fost acuzat de apropiere culturală

Dacă în trecut branduri precum Louis Vuitton sau Mango au copiat cămașa tradițională sau jacheta cu broderie maghiară din Țara Călatei, fără să ofere și sursa de inspirație, un alt brand cunoscut a procedat la fel.

Este vorba de Prada, care a lansat o nouă colecție din care face parte o pereche de pantofi extrem de asemănători cu opincile.

Aceste încălțări tradiționale sunt specifice zonei balcanice. Ele sunt o parte a identității zonei, necesitând protecție din partea comunității. Astfel, arta tradițională poate fi transmisă mai departe.

„Ne-a fost semnalată o asociere pe care vă invităm să o comentați: pantofi Prada, aparent inspirați de opinci. Opincile nu sunt doar românești, ele se regăsesc în întreaga zonă balcanică. Ce opinie aveți? Așteptăm răspunsurile voastre.

Cu doar două luni în urmă, brandul italian a fost în centrul unei campanii împotriva aproprierii culturale venite din partea artizanilor indieni, care l-au acuzat că a copiat fără permisiune designul sandalelor Kolhapuri. În final, Prada și-a cerut scuze și a trimis o echipă de negociere în India; rămâne de văzut dacă va urma o colaborare reală sau doar declarații oficiale”, precizează asociația La Blouse Roumaine.

Marile branduri se inspiră din porturile tradiționale, fără însă să specifice sursa și să aprecieze valorile comunității respective.

Portul tradițional este într-adevăr o valoroasă sursă de inspirație, a fost și mereu va fi. Este cheia simbolică spre propriul trecut. Tocmai de aceea este nevoie de aprecierea cuvenită și menționarea surselor de inspirație.

Asociația La Blouse Roumaine a deschis acest subiect pe rețelele de socializare, în campania #GiveCredit, iar utilizatorii și-au exprimat opinia în cazul pantofilor de la Prada. În timp ce unele persoane consideră că este o simplă coincidență, altele sunt de părere că este un caz de apropiere culturală.