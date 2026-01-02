O femeie a născut un bebeluș "gigant". Cum arată nou-născutul de aproape 6 kilograme care i-a uimit pe medici

O tânără din Texas a rămas surprinsă atunci când a născut și a aflat greutatea bebelușului ei.

Markie a rămas surprinsă când a văzut reacția medicilor după ce l-a adus pe lume pe fiul ei, Canyon. | Shutterstock

Markie Smith, o femeie în vârstă de 35 ani, se bucura de faptul că va deveni mamă, fără să bănuiască ce urma să o aștepte. Tânăra, însărcinată în 9 luni, a ajuns la spital pentru a naște, dar a rămas șocată când medicii au informat-o despre starea fiului ei nou-născut.

Cum arată nou-născutul de 6 kilograme

Bebelușul a primit imediat porecla medicilor ca „bebelușul gigant”, după ce la primul control după naștere ei au constatat că micuțul cântărea cât o minge de bowling, echivalentul unui bebeluș de 3 luni, adică aproape 6 kilograme.

Chiar dacă Markie se aștepta ca bebelușul ei să fie mare, bazându-se pe ultimele ecografii înainte de naștere, nu credea că fiul ei va cântări 6 kilograme. Pentru tânăra mămică, bebelușul este al treilea ei copil, dar greutatea lui a surprins pe toată lumea.

Canyon a intrat în istoria nașterilor la spitalul la care s-a născut, fiind unul dintre cei mai mari bebeluși aduși pe lume în acea unitate medicală.

„Cântărea cât un bebeluș la 3 luni. Este cel mai mare bebeluș pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Este ca și cum ai ține în brațe o bilă de bowling. Are cute de grăsime chiar și la ceafă, este foarte drăguț. Arată ca un luptător de sumo. Este un băiat destul de mare. Toate cadrele medicale din cameră s-au mirat atunci când l-au văzut prima oară”, a declarat mama pentru DailyMail.

Markie l-a născut pe fiul ei prin cezariană pe 18 decembrie 2025, iar medicii și asistentele care au ajutat-o la naștere i-au spus că nu au mai văzut niciodată un bebeluș atât de mare. Canyon s-a născut la spitalul Arlington din Arlington, Texas, devenind unul dintre cei mai grăsuți bebeluși născuți în această unitatea medicală. Micuțul a crescut atât de mare în uterul mamei lui înainte de naștere pentru că suferă de o afecțiune medicală numită macrosomie fetală.

În ultimii ani, din ce în ce mai mulți bebeluși cu această afecțiune s-au născut în Marea Britanie și în SUA. Acest tip de afecțiune medicală poate duce la complicații grave, atât pentru făt, cât și pentru mamă. Macrosomia fetală poate duce la obezitate pentru bebelușul nou-născut și la risc crescut de diabet, atât pentru copil, cât și pentru proaspăta mămică.

De obicei, copiii cu macrosomie fetală se nasc din mame care suferă deja de obezitate.

Deși este un bebeluș mare, medicii au spus despre Canyon că este complet sănătos și Markie nu trebuie să își facă griji pentru starea lui medicală.

„S-a născut țipând și făcând pipi peste tot și e doar un băiețel mare. Mănâncă bine și este foarte dulce, așa grăsuț cum este”, a mai adăugat mama a trei copii, Markie Smith, care se mândrește cu fiul ei.

