Cum arată acum bebelușul care a impresionat cu părul lui des la naștere. Imaginile care au devenit virale

Un bebeluș pe nume Noah a surprins pe toată lumea la naștere.

Băiețelul, care arăta normal la toate ecografiile, le-a făcut o surpriză de proporții mamei sale și medicilor care au asistat la naștere. El s-a născut cu părul foarte lung, neobișnuit de lung pentru un nou-născut.

Cum arată bebelușul care s-a născut cu păr foarte bogat

Dacă mulți dintre bebeluși se nasc doar cu puțin puf pe cap, câteva fire de păr sau complet chei, Noah arăta de parcă s-a născut purtând perucă. Cu un păr castaniu des și lucios, băiețelul a luat prin surprindere pe toată lumea.

Mama lui, Liliana Yanez, s-a amuzat și chiar s-a bucurat să vadă că fiul ei are părul atât de mare. Video-urile cu micuțul ei au făcut înconjurul internetului, iar utilizatorii de pe TikTok îl compară pe Noah cu „versiunea vie a păpușilor Cabbage Patch”, Elvis Presley sau Justin Bieber.

Toate asistentele din maternitate au fost surprinse să îl vadă pe micuțul cu păr mare, care părea că poartă pe cap o perucă deasă.

Băiețelul pare că s-a născut pregătit să se tundă. Mama lui era curioasă dacă această coamă deasă va dispărea la scurt timp după naștere și i se va schimba părul, dar mare i-a fost surprinderea când a văzut că bebelușului ei continuă să îi crească părul încă și mai mult.

Liliana Yanez din Oregon a dezvăluit pentru New York Post că medicii și asistentele din maternitate îl porecliseră Justin Bieber.

Proaspăta mămică a postat pe contul ei de TikTok mai multe video-uri cu fiul ei, iar utilizatorii s-au amuzat să vadă bebelușul adorabil cu păr bogat, de parcă ar face reclamă la șampon.

„Băiețelul meu de 5 luni cu păr des. Nu pot să îmi imaginez cum o să arate părul lui la un an”, a scris Liliana Yanez la descrierea unuia dintre video-uri.

În secțiunea de comentarii, internauții s-au întrecut în glume pe seama părului bogat al micuțului.

„Peruca aia de păr are un bebeluș pe ea”, „Arată de parcă are o căciulă de blană. Este atât de adorabil!”, „Încep să cred că primul lui cuvânt o să fie balsam de păr”,„Doamne, cât păr!” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile internauților pe TikTok.

Liliana a recunoscut că uneori îi este greu să îi spele sau descurce părul, fiind deja prea mare.

„Uneori aș vrea să pot să ies cu bebelușul meu fără ca felul în care arată să pornească o conversație. Mereu se întâmplă să ne oprească cineva și să se mire de părul lui, compliment pe care îl apreciez”, a mai spus Liliana.

Ea a mai dezvăluit că medicul pediatru al lui Noah a mai spus că acesta poate fi doar părul lui de bebeluș și că e posibil să se schimbe și să nu rămână cu părul bogat pe care îl are acum.

Liliana se gândește să îl tundă deja pe micuț și crede că va avea nevoie de o tunsoare o dată pe săptămână.

