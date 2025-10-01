Antena Căutare
Descoperă 5 lucruri esențiale despre prima săptămână de alăptare. Află cum să gestionezi hrănirile frecvente, transformarea laptelui, atașarea corectă, disconfortul normal și cum să te simți în siguranță și relaxată alături de bebeluș.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 09:05 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 09:40
Femeie alăptează bebelușul. 5 lucruri esențiale pe care trebuie să le știe orice mămică despre prima săptămână de alăptare | Shutterstock

Primele zile de alăptare pot fi copleșitoare, dar și pline de bucurie. Învață cum să gestionezi toate schimbările, atașarea corectă a bebelușului și disconfortul inițial. Creează-ți un cuib confortabil și află cum să iei fiecare alăptare pas cu pas, pentru a te simți încrezătoare și relaxată în alăptarea micuțului tău.

Primele zile de alăptare sunt pline de emoții și descoperiri. Vei învăța să răspunzi nevoilor bebelușului tău, să gestionezi transformările corpului și să te adaptezi unui nou ritm de viață. Chiar dacă uneori pare copleșitor, alăptarea poate deveni o experiență plăcută și liniștitoare, atât pentru tine, cât și pentru micuț.

Nimic nu se compară cu primele zile alături de copilul tău. Sunt clipe unice, pline de bucurie, dar și de întrebări și provocări. Alăptarea joacă un rol central în această etapă și, deși este un proces natural, nu înseamnă că nu poți întâmpina și dificultăți. Iată cinci lucruri enumerate de cei de la brownhealth.org care îți vor fi de mare ajutor în prima săptămână de alăptare.

Bebelușul va suge foarte des

Unul dintre primele lucruri pe care le vei observa este cât de des bebelușul cere sânul. În primele zile, alăptarea la cerere este esențială pentru stimularea lactației. Micuțul poate dori să sugă de 8–12 ori în 24 de ore, uneori chiar mai mult.

Este normal să simți că alăptarea îți ocupă aproape tot timpul, mai ales seara, când apare fenomenul de cluster feeding (perioade în care bebelușul cere sânul aproape continuu). Deși poate fi obositor, acesta este modul natural prin care corpul tău primește semnalul să producă lapte suficient.

Ce poți face:

  • ține-l cât mai mult pe pielea ta, deoarece contactul direct stimulează producția de lapte și liniștește bebelușul.
  • nu te gândi că ceva nu merge bine doar pentru că cere sânul foarte des, este absolut normal.
  • încearcă să te odihnești între sesiunile de alăptate și cere ajutor pentru treburile casnice, ca să îți păstrezi energia.

Laptele trece prin transformări rapide

În primele zile produci colostru, un lichid galben-auriu, bogat în anticorpi și substanțe nutritive vitale pentru sistemul imunitar și digestiv al bebelușului. Chiar și câteva picături de colostru sunt extrem de valoroase.

Între ziua a doua și a cincea, colostrul se transformă în lapte de tranziție, apoi în lapte matur. Această schimbare este însoțită adesea de senzația de sâni plini sau tensionați. Este un semn bun, care arată că organismul răspunde corect la nevoile copilului.

CITEȘTE ȘI: Hidratarea în alăptare: De câtă apă are nevoie o mamă care alăptează?

Cum să gestionezi această perioadă:

  • pune bebelușul la sân ori de câte ori cere, nu după un program fix.
  • dacă simți tensiune puternică, alăptează mai des sau extrage manual o cantitate mică de lapte pentru a ușura presiunea.
  • pune comprese calde înainte de supt pentru a stimula curgerea laptelui și reci după, pentru a reduce inflamația.

Atașarea corectă este cheia succesului

Prinderea corectă a sânului este cel mai important aspect pentru o alăptare eficientă și lipsită de durere. O atașare bună înseamnă că bebelușul reușește să sugă laptele fără să îți provoace disconfort.

Semne că prinderea este corectă:

  • bebelușul deschide gura larg, ca atunci când cască.
  • bărbia îi atinge sânul, iar nasul rămâne liber.
  • buzele sunt răsfrânte spre exterior.
  • vezi mai multă areolă deasupra gurii decât dedesubt.
  • se aud înghițituri ritmice și regulate.

Disconfortul este normal, dar nu și dacă este foarte dureros

În prima săptămână este firesc să simți o ușoară sensibilitate, mai ales la începutul suptului. Aceasta ar trebui să dureze doar câteva secunde și să dispară pe măsură ce alăptarea continuă.

Dacă durerea persistă sau devine intensă, înseamnă că ceva nu este în regulă. De obicei, atașarea nu este corectă. Ignorarea durerii poate duce la răni sau la fisuri mamelonare, ceea ce face alăptarea și mai dificilă.

Ce să faci dacă simți durere:

  • repoziționează bebelușul și verifică atașarea.
  • folosește lanolină pură sau lapte matern aplicat local pentru a grăbi vindecarea.
  • consultă un specialist dacă problema nu se rezolvă în câteva zile.

Este firesc să te simți copleșită

Alăptarea nu înseamnă doar hrănire, ci și adaptare emoțională. Corpul tău trece prin schimbări majore, hormonii fluctuează, iar oboseala se acumulează. Este perfect normal să te simți epuizată sau nesigură în primele zile.

De aceea, este important să îți creezi un „colț al alăptării”, adică un spațiu confortabil în care să ai tot ce îți trebuie la îndemână: o pernă bună, apă, gustări, șervețele, telefonul și, bineînțeles, multă liniște.

Sfaturi pentru echilibrul tău:

  • acceptă ajutorul familiei și al prietenilor.
  • dormi ori de câte ori bebelușul doarme, contează chiar și 20 de minute.

Amintește-ți că alăptarea este un proces de învățare atât pentru tine, cât și pentru copil. Nu trebuie să fie perfect din prima zi.

CITEȘTE ȘI: 20 de sfaturi pentru alăptare: Ghid complet pentru mame înainte și după naștere​

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

