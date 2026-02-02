O femeie și-a cumpărat o geantă de la un magazin second hand. Peste ce „comoară” a dat când a deschis-o

O femeie și-a cumpărat o geantă de la un magazin second hand și nu mică i-a fost surpriza atunci când s-a uitat înăuntru. Peste ce „comoară” a putut să dea.

Nu puține sunt persoanele care aleg să își cumpere haine, accesorii și alte produse de la magazinele second hand, ca să economisească bani. Sunt și numeroase situații în care ceea ce părea o haină banală s-a transformat într-o surpriză de proporții pentru clienți. Pe lângă sume de bani sau descoperirea faptului că au cumpărat, fără să știe, o haină de firmă la preț de nimic, unele persoane descoperă și alte „comori”. Este și cazul unei femei care a dat peste o adevărată „capsulă a timpului” atunci când s-a uitat în interiorul genții pe care a cumpărat-o de la un magazin second hand.

Aceasta este surprinzătoarea situație prin care a trecut o femeie, atunci când a găsit o geantă într-un magazin de produse second hand. Obiectul i-a plăcut și prețul mic a convins-o imediat să îl cumpere. Nu mică i-a fost surpriza atunci când a mers acasă, a deschis accesoriul și a descoperit în interior numeroase cosmetice vechi, vintage. A dat peste câteva sticle de ojă, un set de sprâncene, rujuri, pudre și farfuri.

„Am crezut că o să cumpăr doar o simplă geantă, dar m-am ales cu o adevărată capsulă a timpului. Am cumpărat accesoriul fără să mă uit înainte să văd ce era înăuntru.

Am deschis și am descoperit totul acasă, ca un cadou de Crăciun”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk, care a zis că geanta avea un miros specific de „doamnă bogată, cu iz de mucegai”.

Curioasă, femeia a încercat să caute pe internet informații despre respectivele cosmetice și astfel a aflat că doar unele dintre produse mai există și azi. A pozat descoperirea făcută și a publicat imaginile în mediul online, pe Reddit, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Unii chiar i-au sugerat să ia legătură cu un muzeu din Arkansas, care colecționează astfel de lucruri. Alții au fost fascinați de descoperirea femeii și au sugerat că o astfel de geantă ar fi perfectă pentru recuzita unor filme.