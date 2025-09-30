O femeie și-a cumpărat o geantă de la un magazin second hand. Ce „comoară” a descoperit când a ajuns acasă și s-a uitat înăuntru

O femeie a decis să cumpere de la un magazin second hand un o geantă, însă câd a ajuns acasă a descoperit o adevărată „comoară” în interior. Află peste ce a putut să dea aceasta.

Descoperă peste ce a putut să dea femeia care și-a cumpărat o geantă de la un magazin second hand | sursa foto: Profimedia

Este cunoscut deja faptul că gunoiul unora este bucuria altora, adică faptul că ceea ce unora nu le mai place sau nu le mai trebuie poate reprezenta un obiect folositor sau de valoare pentru altcineva. De asta s-a convins și o femeie care și-a cumpăart o geantă de la un magazin second hand. Când a ajuns acasă și s-a uitat în interior, aceasta a descoperit ceva complet neașteptată. Descoperă în rândurile de mai jos epste ce „comoară” a putut să dea.

O femeie și-a cumpărat o geantă de la un magazin second hand. Ce „comoară” a descoperit când a ajuns acasă și s-a uitat în interior

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie, atunci când a decis să își cumpere o geantă de la un magazin second hand. Nu a bănuit niciodată că avea să găsească o surpriză de zile mari.

Atât în România cât și în străinătate, magazinele second hand au început să devină în ultimii ani din ce în ce mai căutate și apreciate, fiindcă ascund adevărate chilipiruri. Pasioantă de cumpărături și oferte, o femeie a decis să își cumpere o geantă la mâna a doua.

Prețul extrem de mic, de doar 6 lire sterline, a convins-o să nu mai stea pe gânduri, ci că cumpere imediat accesoriul, A luat geanta grena acasă și s-a uitat mai cu atenție la ea. Așa a descoperit faptul că geanta ascundea o adevărată „comoară”. Mai exact, chiar în interior, femeia a putut descoperi ceva complet neașteptat. A dat 6 lire sterline pe geantă, însă în interior nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit că în interior se aflau bani, în total de 87 de lire sterline (adică aproximativ 118 dolari). Așa cum era de așteptat, achiziția s-a dovedit a fi o adevărată...investiție! Doamna a pozat geanta și a arătat în mediul online peste ce noroc a dat, au informat cei de la mirror.co.uk.

Așa cum era de așteptat, întâmplarea i-a uimit pe mulți și au fost numeroși internauți care au comentat, povestind întâmplări similare.

Nu de puține ori, cumpărătorii de produse second hand au parte de tot felul de descoperire interesante, de la bijuterii cu diamante de milioane de euro, haine de designer și piese de colecție și până la alte obiecte, râvnite la licitații și de către colecționari.