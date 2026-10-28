Descoperă care este leguma exotică ce va apăera în grădinile românilor! Cum arată și ce gust are, dar și ce beneficii aduce pentru sănătate.

Legumă exotică, în curând în grădinile românilor! Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău (SCDL) pregătește pentru primăvara anului viitor răsaduri dintr-o legumă mai puțin obișnuită pentru România și considerate a fi exotică. Descoperă totul în rândurile de mai jos.

O legumă exotică va apărea în grădinile românilor! Cum arată, ce gust are și de când vor putea fi cumpărate răsadurile

Este vorba despre castravetele mexican. La prima vedere, leguma seamănă cu un pepene verde în miniatură. Are dimensiunea unui bob de strugure și este vândută sub numele de castravete mexican „Victor”.

Gustul este diferit de cel al castravetelui românesc. Cei care au încercat spun că aroma este o combinație între castravete și lămâie, deci gustul este unul proaspăt și puțin acrișor.

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Specialiștii de la Buzău spun că leguma are multe proprietăți medicinale. Ea conține multe fibre, vitamina C și antioxidanți, printre care polifenoli, flavonoide și carotenoizi.

Castravete mexican (Sursa: Profimedia)

Planta este originară din America Centrală și din Mexic. În România, ea a fost adaptată condițiilor de la noi începând cu anul 2022. Soiul „Victor” a fost omologat în 2024, iar de atunci stațiunea încearcă să-l facă mai cunoscut printre cultivatorii români.

Cei de la Buzău pun în vânzare răsaduri în fiecare primăvară, iar anul viitor nu va fi o excepție. Prețul a fost de 2,5 lei pentru un răsad, cam cât costă și firul de roșie.

Castravete mexican (Sursa: Profimedia)

„Castravetele mexican este deosebit, cu multe proprietăți medicinale. Totuși, interesul nu este foarte mare pentru că este ceva nou pentru România”, au explicat pentru Economica reprezentanții SCDL Buzău.

Ce beneficii aduce castravetele mexican pentru organism

Deocamdată, cererea nu este foarte mare. Reprezentanții SCDL Buzău au explicat că leguma este deosebită prin beneficiile pe care le oferă oganismului, însă oamenii se arată rezervați pentru că este ceva nou în România.

Castravetele mexican este bogat în antioxidanți, vitamina C, polifenoli și flavonoide, substanțe ce combat stersul oxidativ din organism. În plus, acesta este bogat în fibre și vitamine, ceea ce susține digestia și tranzitul intestinal. Conținutul ridicat de apă îl face bun pentur hidratare, dar și foarte util în diete. De asemenea, leguma pare să aibă proprietăți antiinflamatorii.