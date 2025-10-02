O nepaleză a decis să meargă acasă în vizită, pentru prima oară după doi ani munciți în Europa. Ce a luat cu ea în bagaje

O nepaleză a decis să meargă acasă în vizită, pentru prima oară după doi ani munciți în Europa. Mulți s-au mirat când au văzut cu ce și-a umplut valizele. A luat cu ea ceva ce nu se găsește ușor la ea în țară.

În ultimii ani tot mai mulți străini au ales să vină în România să se angajeze, mai ales în domeniul construcțiilor, turismului și curieratului, dar și în HoReCa. Unii doar aleg să muncească aici, în timp ce alții ajung să îndrăgească țara noastră atât de mult, încât iau decizia de a se stabili aici.

O tânără nepaleză a ales să muncească într-o altă țară din Europa și, după doi ani, a decis să facă o vizită rudelor. A vrut să le facă o surpriză, așa că și-a umplut bagajul cu ceva ce nu se găsește ușor la ea în țară. Descoperă ce și-a pus nepaleza în valiză, de fapt.

În România și în alte țări din Europa există zeci, poate chiar sute de mii de muncitori asiatici, ce au decis să vină și să muncească la noi în țară, în dorința de a obține un trai mai bun. Îi putem vedea adesea în construcții, restaurante, unități de cazare, parcuri de distracții, atracții turistice sau în curierat. Printre ei s-a numărat și Ashmita Shrestha, care a decis să meargă în Marea Britanie.

După doi ani petrecuți acolo, aceasta a decis să meargă în vizită la familia ei. Femeia nu a dorit să meargă cu mâna goală, ci a ales să pună în bagaje ceva ce nu găsea ușor la ea în țară. Ca surpriza să fie cât mai mare, aceasta și-a umplut valiza cu o cantitate impresionantă de dulciuri.

A filmat totul și a publicat imaginile pe pagina sa de TikTok, iar în scurt timp filmarea a devenit virală și a adunat numeroase reacții de la oameni din întreaga lume. Mai exact, clipul video a adunat peste 6,8 milioane de vizionări și peste o sută de mii de reacții, arată cei de la libertatea.ro.

„nimic nu e mai bun decât ce aduci tu, poate să aibă totul acasă,bomboana pe care o dai tu...e cea mai buna😳😳😳😳😳”, „asa am fost si noi cândva”, „Inca suntem, multi asa 😐”, „Și vreau să mai spun doar că au o inimă de aur acești oameni am constat asta prin faptul ca soțul a lucrat împreună cu nepalezi iar când a avut probleme de sănătate toți întrebau la firmă ce face nana așa îi spuneau ei”, „Doar ea stie cate lacrimi a vărsat fiecare bomboana ,are lacrima ei 🥺🥺🙏”, „Bravo ! Ești o fată cu inima mare. Să ai multe bucurii în țara ta unde te reîntorci cu iubire”, „Lacrimi multe, nopți nedormite, reprimarea dorințelor fiecarui suflet departe de casă!”, „oare de ce plang....ma vad in oglinda...ce ma bucuram sa o bucur pe mama😔😔😔acum a-si mai trimite dar nu mai am cui😭😭😭”, iată doar o parte din comentariile transmise de români tinerei din Nepal.

Unii au spus că, cel mai probabil, dulciurile din străinătate sunt scumpe acolo, alții au presupus că femeie provine dintr-o familie modestă, unde un asemenea dar ar aduce multe bucurii, în timp ce alții au fost de părere că e modul femeii de a-și arăta iubirea pentru cei dragi, sub forma unor astfel de cadouri.