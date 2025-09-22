Un nepalez care a lucrat 4 ani în România a decis să meargă acasă. Cineva a filmat tot momentul emoționant. Cum îi arată casa

sUn nepalez care a lucrat 4 ani la noi în România a decis să meargă acasă. Cineva a filmat tot momentul emoționant în care tânărul își revede familie. Descoperă cum arată locuința muncitorului.

În ultimii ani tot mai mulți străini au ales să vină în România să se angajeze, mai ales în domeniul construcțiilor, turismului și curieratului, dar și în HoReCa. Unii doar aleg să muncească aici, în timp ce alții ajung să îndrăgească țara noastră atât de mult, încât iau decizia de a se stabili aici.

Un nepalez care a lucrat 4 ani în România a decis să se întoarca acasă, să își revadă familia. Cineva a filmat tot momentul emoționant și în imagini s-a văzut și cum arată locuința în care stă familia bărbatului.

În România există zeci, poate chiar sute de mii de muncitori asiatici, ce au decis să vină și să muncească la noi în țară, în dorința de a obține un trai mai bun. Îi putem vedea adesea în construcții, restaurante, unități de cazare, parcuri de distracții, atracții turistice sau în curierat.

Printre ei s-a numărat și Bishal Bhattarai din Nepal. După ce a muncit 4 ani în România, tânărul și-a luat valiza și a decis să meargă acasă, pentru prima dată după atâta timp. Cineva a filmat emoționanta revedere din țara sa natală și imaginile au fost ulterior publicate pe pagina de TikTok a nepalezului.

În imagine se poate vedea cum bărbatul își cară valiza pe un drum de pământ, grăbind pasul către o casă mică și modestă, fără etaj. Îmbrăcat simplu, tânărul pare plin de emoții. În curtea plină cu plante, tânărul este întâmpinat de cei dragi și toată lumea vine să îl vadă. Se lasă cu zâmbete, îmbrățișări și lacrimi de fericire.

Nu a durat mult și imaginile au devenit virale, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

„Vizită surpriză la familia din Nepal, după ce am stat 4 ani”, apare scris pe clipul video publicat pe TikTok, a scris cancan.ro.

Ulterior, un al doilea clip video a fost publicat, ce arată mai bine primirea de care a avut parte nepalezul venit din România.

Nu puțini au fost românii care l-au felicitat pe tânăr: „Romania in 2000 la fel eram”, „ Să nu uitați niciodată ca și noi am fost la fel😭 Respect copile, cine știe câte ai îndurat. Ai grijă și succes în toate💖💖💖”, „🥰🥰🥰 Și ei sunt oameni, este loc sub Soare pt fiecare indiferent de nație”, „ce bucurie in sufletul lui..numai el știe! Concediu plăcut! 🥰”, „Nu uitați ca tot așa sunt și foarte multi români, plecați sa lucreze in afara țării Sa fie sănătos sa isi poată îngriji familia”, „Ce emotionant.”, „Fericirea din ochii lui spune totul”.