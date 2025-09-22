Antena Căutare
Home News Inedit Un nepalez care a lucrat 4 ani în România a decis să meargă acasă. Cineva a filmat tot momentul emoționant. Cum îi arată casa

Un nepalez care a lucrat 4 ani în România a decis să meargă acasă. Cineva a filmat tot momentul emoționant. Cum îi arată casa

sUn nepalez care a lucrat 4 ani la noi în România a decis să meargă acasă. Cineva a filmat tot momentul emoționant în care tânărul își revede familie. Descoperă cum arată locuința muncitorului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 13:31 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 16:10
Galerie
Descoperă cum a reacționat familia nepalezului întors acasă după 4 ani de muncit în România | sursa foto: Profimedia/shutterstock

În ultimii ani tot mai mulți străini au ales să vină în România să se angajeze, mai ales în domeniul construcțiilor, turismului și curieratului, dar și în HoReCa. Unii doar aleg să muncească aici, în timp ce alții ajung să îndrăgească țara noastră atât de mult, încât iau decizia de a se stabili aici.

Un nepalez care a lucrat 4 ani în România a decis să se întoarca acasă, să își revadă familia. Cineva a filmat tot momentul emoționant și în imagini s-a văzut și cum arată locuința în care stă familia bărbatului.

Un nepalez care a lucrat 4 ani la noi în România a decis să meargă acasă. Cineva a filmat tot momentul emoționant. Cum arată casa acestuia

În România există zeci, poate chiar sute de mii de muncitori asiatici, ce au decis să vină și să muncească la noi în țară, în dorința de a obține un trai mai bun. Îi putem vedea adesea în construcții, restaurante, unități de cazare, parcuri de distracții, atracții turistice sau în curierat.

Articolul continuă după reclamă

Printre ei s-a numărat și Bishal Bhattarai din Nepal. După ce a muncit 4 ani în România, tânărul și-a luat valiza și a decis să meargă acasă, pentru prima dată după atâta timp. Cineva a filmat emoționanta revedere din țara sa natală și imaginile au fost ulterior publicate pe pagina de TikTok a nepalezului.

Citește și: Ce salariu primește un nepalez, angajat la supermarket. "Cel mai greu este drumul spre muncă"

În imagine se poate vedea cum bărbatul își cară valiza pe un drum de pământ, grăbind pasul către o casă mică și modestă, fără etaj. Îmbrăcat simplu, tânărul pare plin de emoții. În curtea plină cu plante, tânărul este întâmpinat de cei dragi și toată lumea vine să îl vadă. Se lasă cu zâmbete, îmbrățișări și lacrimi de fericire.

Nu a durat mult și imaginile au devenit virale, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

„Vizită surpriză la familia din Nepal, după ce am stat 4 ani”, apare scris pe clipul video publicat pe TikTok, a scris cancan.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ulterior, un al doilea clip video a fost publicat, ce arată mai bine primirea de care a avut parte nepalezul venit din România.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

colaj foto cu nepalez pe motocicleta si picioarele unui barbat cu bagaje si steagul nepalului desenat pe asfalt

Nu puțini au fost românii care l-au felicitat pe tânăr: „Romania in 2000 la fel eram”, „ Să nu uitați niciodată ca și noi am fost la fel😭 Respect copile, cine știe câte ai îndurat. Ai grijă și succes în toate💖💖💖”, „🥰🥰🥰 Și ei sunt oameni, este loc sub Soare pt fiecare indiferent de nație”, „ce bucurie in sufletul lui..numai el știe! Concediu plăcut! 🥰”, „Nu uitați ca tot așa sunt și foarte multi români, plecați sa lucreze in afara țării Sa fie sănătos sa isi poată îngriji familia”, „Ce emotionant.”, „Fericirea din ochii lui spune totul”.

Alimentele de bază, mai scumpe cu 10% din octombrie. Negocierile din coaliție rămân în impas... Efectul poluării asupra placentei. Chiar și o expunere scurtă poate fi periculoasă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Observatornews.ro Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite  Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Alimentele de bază, mai scumpe cu 10% din octombrie. Negocierile din coaliție rămân în impas
Alimentele de bază, mai scumpe cu 10% din octombrie. Negocierile din coaliție rămân în impas
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant Catine.ro
Cele mai vechi mumii din lume au uimit experții. Unde au fost descoperite corpurile conservate prin fum
Cele mai vechi mumii din lume au uimit experții. Unde au fost descoperite corpurile conservate prin fum
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier Libertatea.ro
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai flexibili: „Nu trebuie să fii drastic cu tot”
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică”
O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică” Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina Jurnalul
Zodiile care nu știu să iubească corect – și cum să le recunoști
Zodiile care nu știu să iubească corect – și cum să le recunoști Kudika
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu poţi să nu fii atent
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu... Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Daunele cerute de românul arestat pe nedrept în Italia:
Daunele cerute de românul arestat pe nedrept în Italia: "M-am simțit ca un infractor" Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Când va începe Al Treilea Război Mondial. Un general rus dezertor anunță ATACAREA Poloniei
Când va începe Al Treilea Război Mondial. Un general rus dezertor anunță ATACAREA Poloniei Gandul
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală”
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală” ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x