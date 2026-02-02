Antena Căutare
Home News Inedit O nouă teorie ar putea explica misterul din Triunghiul Bermudelor. Ce s-ar ascunde în adâncul apei

O nouă teorie ar putea explica misterul din Triunghiul Bermudelor. Ce s-ar ascunde în adâncul apei

O nouă teorie ar putea explica misterul din Triunghiul Bermudelor, care a fascinat lumea în ultimele decenii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 14:32 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 14:35
Misterul Triunghiului Bermudelor a apărut acum sute de ani | Shutterstock

Triunghiul Bermudelor a fost asociat de-a lungul timpului cu dispariția misterioasă a avioanelor și navelor care ajungeau în acea zonă.

Experții au sugerat și în trecut că unele condiții de mediu neobișnuite ar putea cauza acest fenomen, scrie Daily Mail.

Printre potențialele explicații se numără o combinație de gaz metan emanat de pe fundul oceanului, care ar fi putut afecta temporar motoarele.

Până acum, nu a fost găsită nicio explicație oficială pentru fenomenul neobișnuit.

Articolul continuă după reclamă

O nouă teorie ar putea explica misterul din Triunghiul Bermudelor

Ronald Kapper, expert de la „What If Science”, fenomenul ar fi putut fi activ în trecut, atunci când disparițiile erau mai numeroase. Dar între timp ar fi dispărut, ceea ce ar putea explica de ce incidentele din zonă au scăzut în ultimele decenii.

Citește și: Adevărul despre Titanic, dezvăluit de un document din 1911. Ce se știa despre navă înainte de scufundarea istorică

Teoria implică forțe naturale care ar fi putut crea pentru scurt timp condiții periculoase. Unii experți speculează că Triunghiul Bermudelor ar fi putut fi cândva predispus la mai multe accidente din cauza acestor condiții unice.

Dacă teoria e adevărată, ar putea rezolva secole de speculații. Deși noua explicație a devenit deja virală, alți experți avertizează că dovezile rămân limitate.

Garda de Coastă a SUA a subliniat că nu există niciun pericol geografic recunoscut, iar multe incidente ar fi putut fi exagerate sau raportate eronat.

Cum a devenit Triunghiul Bermudelor o zonă atât de cunoscută

Triunghiul Bermudelor e o regiune definită vag, de aproximativ 800.000 de mile pătrate, în partea vestică a Oceanului Atlantic de Nord.

Zona e descrisă în mod obișnuit ca un triunghi care leagă 3 puncte, Miami, Florida, Bermuda și San Juan, Puerto Rico.

Studiul a sugerat că erupțiile de metan de pe fundul mării sunt o explicație plauzibilă pentru scufundări bruște ale navelor sau defecțiuni ale motoarelor în zonă.

Aceste degajări de gaz ar fi putut reduce densitatea apei. Ca urmare, navele și-ar fi pierdut flotabilitatea și ar fi putut chiar afecta avioanele mici care zboară la joasă altitudine deasupra oceanului.

Kapper a menționat că pericole similare legate de metan apar și în alte părți, dar dacă Triunghiul Bermudelor a experimentat un „câmp activ” temporar, acest lucru ar putea explica disparițiile raportate în anumite perioade.

„Voci mai speculative sugerează ceva și mai ciudat. Că Triunghiul a fost pentru scurt timp afectat de un fenomen natural necunoscut care nu mai există,” susține Kapper. „Nu extratereștri sau portaluri, ci combinații rare de forțe de mediu. Gazul metan eliberat de pe fundul oceanului, de exemplu, a fost propus ca un pericol capabil să perturbe flotabilitatea și motoarele.”

„Deși dovezile rămân discutabile, astfel de degajări apar și în alte regiuni,” a continuat experții. „Dacă un câmp activ a existat cândva sub Triunghi și apoi s-a liniștit, acest lucru ar putea explica creșterea și apoi scăderea numărului de incidente.”

Nu toți experții sunt convinși de această teorie, însă. Momentan nu există dovezi care o pot confirma.

Citește și: Un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului la 2 ani după dezastrul OceanGate

„Trebuie să luăm în considerare un grup de posibilități,” a declarat Nigel Watson, autorul cărții Portraits of Alien Encounters Revisited. „De asemenea, trebuie să ținem cont că multe dintre evenimentele din Triunghiul Bermudelor au fost exagerate și manipulate pentru a părea mai misterioase, și că există și alte așa-numite triunghiuri misterioase în alte părți ale lumii. Cu siguranță, e ciudat că noi căutăm și „găsim” fenomene stranii în tipare triunghiulare.”

Triunghiul Bermudelor a fascinat publicul de mai bine de 500 de ani, începând cu raportul lui Cristofor Columb despre lumini ciudate în timpul călătoriei sale din 1492. De-a lungul anilor, au apărut numeroase teorii ale conspirației legate de această zonă.

Apariție inedită pe un lac din București. Ce animale polare au ajuns în capitală...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor
Observatornews.ro Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea" Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea"
Antena 3 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
SpyNews Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii”. Câte secunde mai sunt până la o catastrofă globală
Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii”. Câte secunde mai sunt până la o...
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Apariție inedită pe un lac din București. Ce animale polare au ajuns în capitală
Apariție inedită pe un lac din București. Ce animale polare au ajuns în capitală
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Un bărbat din Brăila a murit după ce a mâncat brânză cumpărată de la magazin. A crezut inițial că are gripă
Un bărbat din Brăila a murit după ce a mâncat brânză cumpărată de la magazin. A crezut inițial că are gripă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Cristi Manea și-a pierdut mama cu doar câteva ore înaintea partidei Rapid – U Cluj
Cristi Manea și-a pierdut mama cu doar câteva ore înaintea partidei Rapid – U Cluj Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Pericol pe drumurile din zona Moldovei: Peste 35 de poduri au nevoie urgentă de reparații
Pericol pe drumurile din zona Moldovei: Peste 35 de poduri au nevoie urgentă de reparații Observator
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x