O nouă teorie ar putea explica misterul din Triunghiul Bermudelor. Ce s-ar ascunde în adâncul apei

O nouă teorie ar putea explica misterul din Triunghiul Bermudelor, care a fascinat lumea în ultimele decenii.

Triunghiul Bermudelor a fost asociat de-a lungul timpului cu dispariția misterioasă a avioanelor și navelor care ajungeau în acea zonă.

Experții au sugerat și în trecut că unele condiții de mediu neobișnuite ar putea cauza acest fenomen, scrie Daily Mail.

Printre potențialele explicații se numără o combinație de gaz metan emanat de pe fundul oceanului, care ar fi putut afecta temporar motoarele.

Până acum, nu a fost găsită nicio explicație oficială pentru fenomenul neobișnuit.

O nouă teorie ar putea explica misterul din Triunghiul Bermudelor

Ronald Kapper, expert de la „What If Science”, fenomenul ar fi putut fi activ în trecut, atunci când disparițiile erau mai numeroase. Dar între timp ar fi dispărut, ceea ce ar putea explica de ce incidentele din zonă au scăzut în ultimele decenii.

Citește și: Adevărul despre Titanic, dezvăluit de un document din 1911. Ce se știa despre navă înainte de scufundarea istorică

Teoria implică forțe naturale care ar fi putut crea pentru scurt timp condiții periculoase. Unii experți speculează că Triunghiul Bermudelor ar fi putut fi cândva predispus la mai multe accidente din cauza acestor condiții unice.

Dacă teoria e adevărată, ar putea rezolva secole de speculații. Deși noua explicație a devenit deja virală, alți experți avertizează că dovezile rămân limitate.

Garda de Coastă a SUA a subliniat că nu există niciun pericol geografic recunoscut, iar multe incidente ar fi putut fi exagerate sau raportate eronat.

Cum a devenit Triunghiul Bermudelor o zonă atât de cunoscută

Triunghiul Bermudelor e o regiune definită vag, de aproximativ 800.000 de mile pătrate, în partea vestică a Oceanului Atlantic de Nord.

Zona e descrisă în mod obișnuit ca un triunghi care leagă 3 puncte, Miami, Florida, Bermuda și San Juan, Puerto Rico.

Studiul a sugerat că erupțiile de metan de pe fundul mării sunt o explicație plauzibilă pentru scufundări bruște ale navelor sau defecțiuni ale motoarelor în zonă.

Aceste degajări de gaz ar fi putut reduce densitatea apei. Ca urmare, navele și-ar fi pierdut flotabilitatea și ar fi putut chiar afecta avioanele mici care zboară la joasă altitudine deasupra oceanului.

Kapper a menționat că pericole similare legate de metan apar și în alte părți, dar dacă Triunghiul Bermudelor a experimentat un „câmp activ” temporar, acest lucru ar putea explica disparițiile raportate în anumite perioade.

„Voci mai speculative sugerează ceva și mai ciudat. Că Triunghiul a fost pentru scurt timp afectat de un fenomen natural necunoscut care nu mai există,” susține Kapper. „Nu extratereștri sau portaluri, ci combinații rare de forțe de mediu. Gazul metan eliberat de pe fundul oceanului, de exemplu, a fost propus ca un pericol capabil să perturbe flotabilitatea și motoarele.”

„Deși dovezile rămân discutabile, astfel de degajări apar și în alte regiuni,” a continuat experții. „Dacă un câmp activ a existat cândva sub Triunghi și apoi s-a liniștit, acest lucru ar putea explica creșterea și apoi scăderea numărului de incidente.”

Nu toți experții sunt convinși de această teorie, însă. Momentan nu există dovezi care o pot confirma.

Citește și: Un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului la 2 ani după dezastrul OceanGate

„Trebuie să luăm în considerare un grup de posibilități,” a declarat Nigel Watson, autorul cărții Portraits of Alien Encounters Revisited. „De asemenea, trebuie să ținem cont că multe dintre evenimentele din Triunghiul Bermudelor au fost exagerate și manipulate pentru a părea mai misterioase, și că există și alte așa-numite triunghiuri misterioase în alte părți ale lumii. Cu siguranță, e ciudat că noi căutăm și „găsim” fenomene stranii în tipare triunghiulare.”

Triunghiul Bermudelor a fascinat publicul de mai bine de 500 de ani, începând cu raportul lui Cristofor Columb despre lumini ciudate în timpul călătoriei sale din 1492. De-a lungul anilor, au apărut numeroase teorii ale conspirației legate de această zonă.