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O pensionară de 96 ani, în pericol să fie dată afară din azil fiindcă e prea rebelă! Ce a putut să facă femeia, în camera ei

O pensionară în vârstă de 96 de ani riscă să fie dată afară din azilul în care trăiești, fiindcă a fost prea rebelă!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Iulie 2026, 12:56 | Actualizat Sambata, 04 Iulie 2026, 14:16
Descoperă ce a putut să facă bătrâna la azilul unde locuiește în prezent | sursa foto: Profimedia
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Nu este vorba despre scenariul unui film, ci de povestea cât se poate de reală a unei bătrâne în vârstă de 96 de ani. Se pare că femeia este atât de rebelă încât a dat multe bătăi de cap celor de la azilul unde locuiește. Descoperă în rândurile de mai jos de la ce a pornit totul.

O pensionară în vârstă de 96 ani, avertizată că va fi dată afară din azil fiindcă e prea rebelă. Ce a putut să facă

Lillian Droniak este extrem de cunoscută în mediul online drept „bunica Droniak” și recent a devenit protagonista unei controverse în azilul în care locuiește, în Connecticut, Statele Unite ale Americii.

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Bătrâna pare să îi fi supărat pe cei din conducere cu petrecerile sale și cu stilul său rebel de a trăi, așa că recent aceasta a primit și un avertisment că va fi dată afară, dacă nu încetează cu gălăgia. Camerele de filmat ar fi surprins petreceri zgomotoase, cu alți bătrâni din azil plecând din camera ei la 1 noaptea. De asemenea, a fost confirmat și consumul de alcool.

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„O să fiu dată afară din azil. Tocmai ce am primit această scrisoare în care se spune că o să fiu dată afară dacă nu încetez cu petrecerile. Spun în scrisoare că petrecerile nu sunt permise și că nu am voie să servesc băuturi alcoolice celorlalți bătrâni din azil. Mai scrie că această scrisoare servește drept avertisment. Eu fac ce vreau eu. Eu plătesc 12.000 de dolari pe lună ca să trăiesc aici, pot să dau petreceri dacă vreau. Prietenele mele vor veni în curând la mine. O să bem și o să bârfim. Nu e chiar o petrecere, dar uneori devenim destul de gălăgioase. Nu mă pot abține, ador să mă distrez. Nu mă poți opri! Au sosit! Vă pup”, a spus femeia în cadrul unui clip publicat online.

Ulterior, cei de la azil au decis să îi permită totuși vizitele în cameră, cu condiția să nu se mai servească alcool. Rămâne de văzut în ce măsură bunica rebelă va reuși să respecte regulile impuse.

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