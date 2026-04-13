Cine se ocupă să-i plătească taxa la azil lui Irinel Columbeanu. De la viața luxoasă, la pierderea completă a averii

Irinel Columbeanu a trecut peste aceste probleme. După ce o perioadă de timp s-a arătat extrem de stresat în fața greutăților vieții, iată că acest subiect a rămas de domeniul trecutului.

Publicat: Luni, 13 Aprilie 2026, 14:31 | Actualizat Luni, 13 Aprilie 2026, 14:33
Cine se ocupă să-i plătească taxa la azil lui Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu (68 de ani) poate să respire ușurat! După doi ani în care s-a confruntat cu dificultăți financiare, la căminul din Ghermănești unde locuiește, un apropiat al familiei i-a sărit în ajutor.

Ion Cassian, proprietarul azilului, a dezvăluit cine este persoana cu inima mare care îi achită acum taxa lunară. Fostul milionar de la Izvorani nu își permite să plătească singur costul șederii la cămin, având o pensie de aproximativ 2.000 de lei, din care achită și ratele la bancă. După ce și-a pierdut întreaga avere, ajutorul venit din partea unei persoane apropiate a fost decisiv pentru a-i asigura traiul liniștit la azil.

Deși a avut o armată de iubite celebre de-a lungul timpului, în prezent, Irinel Columbeanu o mai are aproape doar pe fiica sa, Irina. Aceasta este studentă în America.

„Irinel Columbeanu mai are datorii la noi, la azil, dar mici. Îl ajută însă cu plata taxei la azil nașul lui, Matei Miko, un om cu suflet bun, ține foarte mult la Iri, se interesează de el, păstrează legătura. Și fiica Irinuca l-a mai ajutat cum a putut, dar e studentă, în America, nu are bani, nu are un serviciu, ca să îi poată acoperi taxa, care este de peste 4.500 de lei lunar” , a transmis proprietarul azilului, arată Click.ro.

Se pare că cel care a făcut posibilă întrevederea între Irinel Columbeanu și fiica sa, a fost omul de afaceri Matei Miko. Acesta este cel care îl ajută cu bani pe fostul proprietar de la Izvorani.

Citește și: Monica Gabor, apariție surpriză în România. Cum a reacționat Irinel Columbeanu la aflarea veștii: „Să-i transmiteți lucrul acesta”

Se pare că atunci când Irina Columbeanu a venit în România și i s-a propus să defileze pe podium la Cluj, tatăl său nu a fost anunțat și s-a supărat pe cei care odată i-au fost prieteni. Din aceleași declarații ale proprietarului azilului în care locuiește acum fostul om de afaceri, aflăm că în prezent este cu zâmbetul pe buze.

Care este starea de sănătate al lui Irinel Columbeanu în prezent

Cu ocazia sărbătorilor, fostul om de afaceri s-a aflat în continuare la azil, alături de ceilalți vârstnici. Din meniul pe care îl au în aceste zile nu lipsesc ouăle roșii, cozonacii, drobul și pasca. Irinel Columbeanu nu are restricții alimentare, cu toate că a suferit 3 AVC-uri.

Citește și: Irina Columbeanu confirmă boala de care suferă tatăl ei, în presa din America. Ce diagnostic a primit Irinel

„De când s-a botezat la Biserica Baptistă, Irinel are o stare de spirit foarte bună, este cu mult mai optimist. A găsit acolo oameni cu suflet mare, am înțeles că îl vor și ajuta pe viitor. Au mai venit frații lui, de la acolo, i-au mai citit din Biblie, uneori e invitat la mesele lor, la întâlnirile lor, la slujbe, unde au și un cor frumos. Important este că va socializa mai mult și chiar e indicat, la vârsta lui”., a mai spus proprietarul azilului, potrivit aceleiași publicații.

Ce sumă colosală au investit Radu Vâlcan și soția lui în casă de la Șușani. Ce planuri aveau inițial...
AS.ro O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Observatornews.ro Sfârşit tragic pentru doi tineri, de Paşte. S-au izbit cu maşina în viteză de un copac, în pădurea Snagov Sfârşit tragic pentru doi tineri, de Paşte. S-au izbit cu maşina în viteză de un copac, în pădurea Snagov
Antena 3 În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
SpyNews Mutare incredibilă! S-a semnat cea mai neașteptată demisie. Totul a fost ținut secret Mutare incredibilă! S-a semnat cea mai neașteptată demisie. Totul a fost ținut secret

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
David Hasselhoff, de nerecunoscut la 73 de ani. Transformarea actorului din Baywatch surprinde fanii
David Hasselhoff, de nerecunoscut la 73 de ani. Transformarea actorului din Baywatch surprinde fanii
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Cum arată Robert Powell la 81 de ani. Rolul din Iisus din Nazaret i-a schimbat viața
Cum arată Robert Powell la 81 de ani. Rolul din Iisus din Nazaret i-a schimbat viața
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
LIVE TEXT Alegeri în Ungaria 2026. Viktor Orban poate pierde postul de premier pentru prima oară după 16 ani. Peter Magyar și Tisza pleacă din pole position
LIVE TEXT Alegeri în Ungaria 2026. Viktor Orban poate pierde postul de premier pentru prima oară după 16 ani.... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ouă fierte și murate cu sfeclă roșie. Un aperitiv gustos și cuceritor
Ouă fierte și murate cu sfeclă roșie. Un aperitiv gustos și cuceritor HelloTaste.ro
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“ BZI
Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026)
Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026) Jurnalul
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Imagini cu incendiul de la Mănăstirea Bistrița, unde o măicuță și-a pierdut viața
Imagini cu incendiul de la Mănăstirea Bistrița, unde o măicuță și-a pierdut viața Observator
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Nanaimo Bars. Rețeta unui desert celebru din bucătăria canadiană
Nanaimo Bars. Rețeta unui desert celebru din bucătăria canadiană Hello Taste
