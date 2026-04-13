Cine se ocupă să-i plătească taxa la azil lui Irinel Columbeanu. De la viața luxoasă, la pierderea completă a averii

Irinel Columbeanu a trecut peste aceste probleme. După ce o perioadă de timp s-a arătat extrem de stresat în fața greutăților vieții, iată că acest subiect a rămas de domeniul trecutului.

Irinel Columbeanu (68 de ani) poate să respire ușurat! După doi ani în care s-a confruntat cu dificultăți financiare, la căminul din Ghermănești unde locuiește, un apropiat al familiei i-a sărit în ajutor.

Ion Cassian, proprietarul azilului, a dezvăluit cine este persoana cu inima mare care îi achită acum taxa lunară. Fostul milionar de la Izvorani nu își permite să plătească singur costul șederii la cămin, având o pensie de aproximativ 2.000 de lei, din care achită și ratele la bancă. După ce și-a pierdut întreaga avere, ajutorul venit din partea unei persoane apropiate a fost decisiv pentru a-i asigura traiul liniștit la azil.

Cine se ocupă să-i plătească taxa la azil lui Irinel Columbeanu

Deși a avut o armată de iubite celebre de-a lungul timpului, în prezent, Irinel Columbeanu o mai are aproape doar pe fiica sa, Irina. Aceasta este studentă în America.

„Irinel Columbeanu mai are datorii la noi, la azil, dar mici. Îl ajută însă cu plata taxei la azil nașul lui, Matei Miko, un om cu suflet bun, ține foarte mult la Iri, se interesează de el, păstrează legătura. Și fiica Irinuca l-a mai ajutat cum a putut, dar e studentă, în America, nu are bani, nu are un serviciu, ca să îi poată acoperi taxa, care este de peste 4.500 de lei lunar” , a transmis proprietarul azilului, arată Click.ro.

Se pare că cel care a făcut posibilă întrevederea între Irinel Columbeanu și fiica sa, a fost omul de afaceri Matei Miko. Acesta este cel care îl ajută cu bani pe fostul proprietar de la Izvorani.

Se pare că atunci când Irina Columbeanu a venit în România și i s-a propus să defileze pe podium la Cluj, tatăl său nu a fost anunțat și s-a supărat pe cei care odată i-au fost prieteni. Din aceleași declarații ale proprietarului azilului în care locuiește acum fostul om de afaceri, aflăm că în prezent este cu zâmbetul pe buze.

Care este starea de sănătate al lui Irinel Columbeanu în prezent

Cu ocazia sărbătorilor, fostul om de afaceri s-a aflat în continuare la azil, alături de ceilalți vârstnici. Din meniul pe care îl au în aceste zile nu lipsesc ouăle roșii, cozonacii, drobul și pasca. Irinel Columbeanu nu are restricții alimentare, cu toate că a suferit 3 AVC-uri.

„De când s-a botezat la Biserica Baptistă, Irinel are o stare de spirit foarte bună, este cu mult mai optimist. A găsit acolo oameni cu suflet mare, am înțeles că îl vor și ajuta pe viitor. Au mai venit frații lui, de la acolo, i-au mai citit din Biblie, uneori e invitat la mesele lor, la întâlnirile lor, la slujbe, unde au și un cor frumos. Important este că va socializa mai mult și chiar e indicat, la vârsta lui”., a mai spus proprietarul azilului, potrivit aceleiași publicații.