Descoperă care este cel mai nou trend al profesorilor de pe TikTok, care a stârnit numeroase reacții controversate.

O tânără a reacționat și a transmis un mesaj dur după ce a văzut imaginile cu pricina. Se pare că unii profesori au început să accepte provocarea trendului Get Ready with Me, însă acest lucru a născut o adevărată controversă.

O profesoară s-a filmat în furou, în timp ce se îmbrăca pentru școală! Noul trend al profesilor de pe TikTok

O profesoară s-a filmat în furou, în ipostaze sexy, în timp ce își îmbrăca ținuta aleasă pentru a merge la școală. Clipul a devenit imediat virală și a adunat numeroase reacții și comentarii, dar și critici.

Printre ei s-a numărat și o tânără pe nume Mălina Alina, care a fost extrem de vehementă în ceea ce privește tendința unora dintre profesori de a uita ceea ce înseamnă cu adevărat o ținută decentă, potrivită pentru școală. Iată reacția acidă a tinerei:

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„Nu cred că sunt singura care a observat noul trend al profesorilor de pe TikTok, numit Get Ready with Me – Să mergem la școală (GRWM), în care profesoara respective se filmează într-un furou de noapte, super mega dezgolit, după care schimbă cadrul, pune undeva jos telefonul, ea se întoarce cu spatele la telefon și trage perdelele și se dezgolește tot ce era de dezgolit și arătat, după care se îmbracă în ținuta pe care nu pot s-o cataloghez altfel decât ca fiind o ținută de club, cu o fustă de o palmă și cu decolteul până la buric. Și apoi avem pretenția ca elevii să fie decenți, le impunem uniforma, în timp ce cadrele didactice nu prea exprimă același lucru. Și aceste videoclipuri virale. Bineînțeles, când vezi o profesoară care arată super mega bine și îmbrăcată într-un anumit fel, e logic să devină acel videoclip viral, nu? Și ajung aceste videoclipuri la părinți și când se duc să preia copiii de la școală, prima imagine ce le vine în minte când o văd pe profesoară este ce bine îi stă în furou. Pe bune, e normal așa ceva? Adică, nu trage nimeni un semnal de alarmă referitor la ținuta cadrelor didactice, cum vine îmbrăcate versus cum ar trebui? Pentru că fiecare context are ținuta lui. Nu zice nimeni că n-ai voie să porți fustă scurtă și decolteu, dar nu în fața unor elevi și cu atât mai puțin în fața unor părinți. Să te vadă părinții într-un furou de noapte. Am luat-o pe arătură”, a fost mesajul plin de revoltă al unei tinere pe nume Mălina Alina.