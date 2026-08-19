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O profesoară care a obținut nota 9,72 la Definitivat a ales să se mute și să devină titulară la o creșă dintr-o comună

O profesoară care a obținut nota 9,72 la Definitivat a ales să se mute și să devină titulară la o creșă dintr-o comună. Descoperă ce a determinat-o să recurgă la un asemenea gest și ce detaliu i-a uimit pe mulți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 15:48 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 18:24
Descoperă detalii despre profesoara Maria Scridon | Profimedia
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Aceasta este incredibila poveste a unei tinere pe nume Maria Scridon, o profesoară pentru educație timpurie din Bistrița-Năsăud. După ce a obținut nota 9,70 la Titularizare și 9,72 la examenul de definitivat, aceasta a ales un post la o creșă din comunca Feldru, chiar dacă acest lucru implică să se mute și să se stabilească acolo. Poveste surprinzătoare a tinerei este detaliată în rândurile de mai jos.

O profesoară care a obținut nota 9,72 la Definitivat a ales să se mute și să devină titulară la o creșă dintr-o comună. Care a fost motivul

În general, cadrele didactice încearcă să obțină posturi la școli de renune din marile orașe. Totuși, nu la fel a procedat și o tânără pe nume Maria Scridon, care a avut un parcurs academic impresionant: a obținut media 9,83 la examenul de Bacalaureat, 9,70 la concursul de Titularizare 2026 și 9,72 la examenul de Definitivat.

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Tânăra profesoară pentru educație timpurie i-a uimit pe mulți atunci când a ales să profeseze în cadrul unei creșe din Feldru, deși inițial și-a dorit un post la o grădiniță. Fiindcă nu erau disponibile posturi titularizabile la învățământul preșcolar, aceasta a ales creșa, chiar dacă acest lucru a venit la pachet și cu necesitatea de a-și schimba domiciliul.

„Sunt foarte fericită. E al doilea an doar în învățământ. Anul acesta mi-am dat și definitivatul. Am obținut cea mai mare notă și la definitivat, numai că l-am dat pe grădiniță. Și mă bucur că e al doilea an și pot să mă titularizez. Pentru că sunt foarte puține posturi”, a declarat Maria Scridon pentru Radio România Actualități, potrivit edupedu.ro.

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Tânăra nu se sperie de faptul că trebuie să se mute într-o comună și pare încrezătoare. Întrebată dacă și-ar fi dorit să fie mai aproape de casă, tânăra profesoară ambițioasă a recunsocut faptul că oportunitatea titularizării a contat mai mult decât confortul de a fi aproape de casă.

„Nu neapărat. Am zis că dacă am oportunitatea aceasta și să mă mut, având în vedere că nu sunt căsătorită, n-am copii, e în regulă”, a spus Maria Scridon, care a recunoscut faptul că ocuparea unui post titularizabil este o provocare dificilă, mai ales în contextul concurenței ridicate, ce s-a născut din cauza faptului că sunt cu 3.000 mai puține posturi la concurs decât în anul 2025.

Povestea tinerei profesoare i-a impresionat pe mulți și nu puțini au fost care i-au lăudat nu doar ambiția, ci și curajul de care a dat dovadă atunci când a luat o asemenea decizie, pe care nu mulți ar fi făcut-o. Tânăra a dat astfel un adevărat exemplu despre ce pot face profesorii, din vocație.

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