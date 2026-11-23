Extratereștrii și obiectele zburătoare neidentificate au fost, timp de decenii, subiecte asociate filmelor science-fiction, teoriilor conspirației și poveștilor greu de explicat. În ultimii ani, însă, discuțiile au căpătat o cu totul altă amploare.

De ce vorbește tot mai multă lume despre extratereștri | Profimediaimages.ro

Pentagonul publică documente și înregistrări despre fenomene aeriene neidentificate, politicienii americani cer explicații, iar cercetătorii continuă să caute răspunsul la una dintre cele mai mari întrebări ale omenirii: suntem singuri în Univers?

Pentagonul a desecretizat noi dosare despre OZN-uri. Ce conțin documentele

Pe 20 noiembrie 2026, Pentagonul a publicat un nou set de 43 de dosare și înregistrări referitoare la fenomene aeriene neidentificate, cunoscute internațional sub denumirea de UAP.

Documentele fac parte dintr-un program de transparență al autorităților americane și includ rapoarte istorice, observații ale unor martori și trei înregistrări video realizate de militari.

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Printre informațiile prezentate se află și un raport din 2009 al unei companii contractate pentru cercetări în domeniul aerospațial. Documentul descrie planurile construirii unei instalații subterane în care ar fi putut fi depozitate materiale neobișnuite, dacă acestea ar fi fost obținute.

Nu este prima dată când Pentagonul face publice asemenea informații.

În aprilie 2020, Departamentul american al Apărării a publicat oficial trei videoclipuri înregistrate de piloți ai Marinei SUA, în care apăreau obiecte a căror natură nu fusese stabilită la momentul respectiv. Imaginile au alimentat numeroase dezbateri despre posibilitatea existenței unor tehnologii necunoscute.

Cine a fost primul președinte american care a vorbit despre OZN-uri

Deși subiectul pare unul modern, președinții americani erau întrebați despre presupusele farfurii zburătoare încă din urmă cu aproape 80 de ani.

Harry S. Truman este primul președinte american pentru care există o declarație publică documentată despre fenomenul care avea să fie cunoscut drept OZN. Pe 10 iulie 1947, în timpul unei conferințe de presă organizate la Casa Albă, Truman a fost întrebat dacă văzuse vreodată farfurii zburătoare. Răspunsul său a fost unul ironic: le văzuse doar în ziare.

Interesul autorităților americane a continuat în deceniile următoare.

Între 1952 și 1969, Forțele Aeriene ale SUA au desfășurat proiectul Blue Book, unul dintre cele mai cunoscute programe oficiale de investigare a observațiilor OZN. În cadrul investigațiilor militare americane desfășurate de-a lungul mai multor decenii au fost analizate peste 12.000 de raportări. Cercetările nu au stabilit existența unor nave extraterestre.

OZN-urile au fost fotografiate și în România. Cazul care a făcut vâlvă în 1968

Puțini știu că România are propria istorie a fenomenelor aeriene neidentificate. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri datează din 18 august 1968, când Emil Barnea a fotografiat un obiect misterios deasupra Pădurii Hoia-Baciu, din apropierea orașului Cluj-Napoca. Fotografiile au ajuns în asfanufo.ro și au stârnit numeroase controverse. Natura obiectului surprins nu a fost stabilită cu certitudine.

Un detaliu și mai interesant a ieșit la iveală după cercetarea documentelor din arhivele comuniste. Potrivit Asociației pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate (ASFAN), în mai 1974, autoritățile comuniste au transmis o instrucțiune prin care materialele referitoare la OZN-uri nu mai primeau aprobarea pentru publicare.

Cine vorbește despre extratereștri în România. Ce spune Dumitru Prunariu

În România, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători ai fenomenului OZN este Dan D. Farcaș, informatician, scriitor și președinte al ASFAN. De-a lungul anilor, acesta a studiat numeroase relatări despre obiecte zburătoare neidentificate și a publicat cărți dedicate fenomenului.

Subiectul vieții extraterestre a fost abordat și de Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spațiul cosmic. În iunie 2026, fostul cosmonaut a declarat că este convins de existența vieții și în alte regiuni ale Universului, având în vedere numărul uriaș de planete și sisteme stelare.

De ce se vorbește din ce în ce mai mult despre extratereștri

În primul rând, publicarea unor documente oficiale a schimbat modul în care sunt privite relatările despre OZN-uri. Acestea nu mai sunt discutate exclusiv de pasionații fenomenului, ci sunt analizate și de instituții militare și specialiști în securitate.

În al doilea rând, dezvoltarea tehnologiei permite înregistrarea și distribuirea rapidă a unor fenomene neobișnuite, iar rețelele sociale amplifică interesul publicului. Nu în ultimul rând, descoperirea a mii de planete în afara Sistemului Solar a readus în atenție posibilitatea existenței vieții în alte părți ale Universului.

Specialiștii americani din cadrul aaro.mil, instituția responsabilă de analizarea acestor fenomene, au precizat că nu au descoperit dovezi care să confirme existența unor ființe sau tehnologii extraterestre. Multe observații pot fi explicate prin baloane, drone, sateliți sau fenomene naturale. Alte cazuri rămân neelucidate din cauza informațiilor insuficiente.

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