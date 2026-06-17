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Un organ „inutil” care e îndepărtat frecvent ar putea lupta împotriva cancerului. Descoperirea care a uimit experții

Potrivit experților, un organ „inutil” care e îndepărtat frecvent de medici ar putea lupta împotriva cancerului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026, 15:32 | Actualizat Miercuri, 17 Iunie 2026, 15:34
Un organ „inutil” din corp ar putea avea un rol important | Shutterstock
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În ciuda avansului tehnologic semnificativ din ultimii ani, doctorii continuă să descopere lucruri noi despre corpul uman.

Printre acestea se numără și diferite funcții inedite ale organelor, scrie Science Alert.

Un organ considerat „inutil” la vârsta adultă și care e uneori îndepărtat în urma unor operații ar avea o astfel de funcție ce a rămas ascunsă până acum.

Aceasta ar putea duce la combaterea cancerului, susține noul studiu.

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Un organ „inutil” care e îndepărtat frecvent ar putea lupta împotriva cancerului

Cercetările sugerează însă că timusul, o glandă situată în spatele sternului, nu este nici pe departe atât de „inutil” pe cât au crezut odinioară experții. Deși nu toți cercetătorii sunt de acord cu această concluzie.

Într-un studiu recent, cercetători din Statele Unite au descoperit că persoanele cărora li s-a îndepărtat timusul prezintă un risc crescut de deces din orice cauză în cei 5 ani care urmează intervenției chirurgicale.

De asemenea, acestea au un risc mai mare de a dezvolta cancer în aceeași perioadă.

„Am descoperit că timusul e absolut necesar pentru sănătate. Dacă nu e prezent, riscul de deces și riscul de cancer sunt cel puțin duble,” a declarat oncologul David Scadden de la Universitatea Harvard.

Studiul e pur observațional, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra că îndepărtarea timusului provoacă direct cancer sau alte boli fatale.

Cu toate acestea, cercetătorii sunt îngrijorați de rezultatele obținute. Până când vom afla mai multe, ei susțin că păstrarea timusului „ar trebui să reprezinte o prioritate clinică” ori de câte ori e posibil.

În copilărie, timusul e cunoscut pentru rolul său esențial în dezvoltarea sistemului imunitar. Atunci când glanda e îndepărtată la o vârstă fragedă, pacienții prezintă pe termen lung o reducere a numărului de limfocite T, un tip de globule albe care luptă împotriva microbilor și bolilor.

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Copiii fără timus tind, de asemenea, să aibă un răspuns imun mai slab la vaccinuri.

Totuși, odată cu pubertatea, timusul se micșorează și produce mult mai puține limfocite T. Din acest motiv, se consideră că poate fi îndepărtat fără efecte imediate grave. Cum e situat în fața inimii, el este adesea îndepărtat în timpul intervențiilor chirurgicale cardiotoracice.

Unii pacienți cu cancer al timusului sau boli autoimune cronice, precum miastenia gravis, necesită o timectomie (îndepărtarea chirurgicală a timusului). Dar glanda nu reprezintă întotdeauna o problemă, ba chiar ar avea un rol esențial de apărare.

Cu datele pacienților dintr-un sistem de sănătate din statul Massachusetts, cercetătorii din Boston au comparat rezultatele a 2 grupuri de pacienți care au suferit intervenții cardiotoracice.

În studiu au fost incluse peste 6.000 de persoane (grupul de control) cărora nu li s-a îndepărtat timusul și 1.146 de persoane cărora li s-a îndepărtat.

Îndepărtarea acestui organ crește riscul de deces

Cei care au suferit o timectomie au avut aproape de 2 ori mai multe șanse să moară în următorii 5 ani comparativ cu grupul de control, chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul sexul, vârsta, rasa și existența cancerului timic, a miasteniei gravis sau a infecțiilor postoperatorii.

Pacienții cărora li s-a îndepărtat timusul au fost, de asemenea, de 2 ori mai predispuși să dezvolte cancer în termen de 5 ani de la operație.

Mai mult, aceste forme de cancer erau în general mai agresive și recidivau mai frecvent după tratament comparativ cu cele din grupul de control.

„Acest lucru indică faptul că efectele îndepărtării timusului trebuie analizate cu mare atenție atunci când se ia în considerare o timectomie,” a declarat Scadden.

Nu se știe exact de ce există aceste asocieri. Însă experții cred că lipsa timusului afectează într-un anumit mod funcționarea normală a sistemului imunitar la adulți.

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Un subgrup de pacienți care au suferit o timectomie a prezentat o diversitate mai redusă a receptorilor limfocitelor T în analizele de sânge. Ceea ce ar putea contribui la apariția cancerului sau a bolilor autoimune după operație.

„Împreună, aceste rezultate susțin ideea că timusul contribuie la producerea de noi limfocite T și la menținerea sănătății adulților,” au concluzionat autorii studiului.

Potrivit lor, rezultatele sugerează puternic că timusul joacă un rol funcțional important în menținerea sănătății noastre până la sfârșitul vieții.

Un studiu publicat în 2025 de cercetători de la Facultatea de Medicină a Universității Yale a încercat să confirme concluziile echipei lui Scadden. Cercetătorii au analizat dosarele pacienților din baza de date națională a cancerului (NCDB) și din baza de date SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) pentru perioada 2004–2022.

În final, studiul realizat la Yale nu a găsit nicio dovadă că îndepărtarea timusului ar avea efecte negative asupra sănătății pacienților.

Acest lucru sugerează că mai sunt încă multe aspecte de clarificat înainte de a înțelege cu certitudine care sunt consecințele reale ale îndepărtării timusului.

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