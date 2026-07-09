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Exercițiul CIA care ar amplifica abilitățile corpului uman. Are doar 5 pași simpli

Experții au dezvăluit exercițiul CIA care ar amplifica abilitățile corpului uman, ce ar include doar 5 pași simpli.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 15:11 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 15:13
Documentul CIA a fost ascuns timp de decenii | Shutterstock
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Un „manual de lucru” elaborat în cadrul unui program secret al Armatei SUA susținea că a dezvoltat o metodă simplă, în 5 pași, pentru amplificarea capacităților fizice ale corpului uman.

Manualul ar fi fost creat în 1977 de Monroe Institute of Applied Sciences din statul Virginia, scrie Daily Mail.

Documentul de 21 de pagini îi învăța pe participanți tehnici mentale avansate pentru extinderea conștiinței, percepția la distanță, rezolvarea problemelor, reducerea durerii și acumularea de energie.

Dar aceste pagini ar include și un exercițiu în 5 pași simpli, menit să amplifice abilitățile corpului.

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Exercițiul CIA care ar amplifica abilitățile corpului uman

Pe pagina 14 a manualului, care a fost declasificat și făcut public de CIA în 2003, utilizatorii învățau cum să-și „încarce organismul cu viteză și forță extraordinare” urmând doar 5 pași simpli. Nu există dovezi că aceste tehnici chiar ar funcționa.

Înainte de a desfășura o activitate solicitantă, precum ridicarea unui obiect greu, manualul îi instruia pe utilizatori să închidă ochii pentru câteva clipe și să inspire profund.

În timp ce inspirau, aceștia trebuiau să se concentreze simultan asupra a 2 lucruri. În primul rând, asupra acțiunii fizice exacte pe care urmau să o execute, dar și asupra unei „energii roșii puternice” care le umple corpul.

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La expirare, persoana trebuia să deschidă imediat ochii și să execute acțiunea, ceea ce, potrivit manualului, îi oferea un plus semnificativ de forță fizică și reflexe mai rapide.

„Veți putea executa imediat acțiunea fizică pe care v-ați imaginat-o. Cu o forță mult mai mare, mult mai rapid și cu o coordonare perfectă a întregului corp,” scrie în manual.

Acest antrenament bazat pe meditație făcea parte dintr-o serie de programe secrete finanțate de CIA între aproximativ 1972 și 1995. Acestea explorau metode de extindere a conștiinței și a potențialului uman pentru spioni și unități de operațiuni speciale.

Monroe Institute e un institut privat de cercetare dedicat studiului conștiinței umane și există și în prezent.

Ce alte instrucțiuni cuprinde Manualul Monroe

Manualul a fost analizat și utilizat de Comandamentul pentru Informații și Securitate al Armatei SUA (INSCOM) în cadrul mai multor experimente desfășurate în timpul Războiului Rece.

Instrucțiunile nu erau destinate publicului larg. Manualul avertiza chiar că nimeni nu ar trebui să încerce exercițiile fără să fi parcurs mai întâi „prima sesiune a Programului Gateway”.

Programul Gateway utiliza o tehnologie audio specială, numită Hemi-Sync, dezvoltată de fondatorul institutului, Robert Monroe.

Aceste sunete aveau rolul de a sincroniza cele 2 emisfere ale creierului pentru a induce o stare mentală profund relaxată, dar extrem de concentrată.

Un exemplu oferit în document era că repetarea mentală a numărului 55515 putea reduce senzația de durere într-o anumită zonă a corpului asupra căreia persoana își concentra privirea.

Deși reducerea durerii și sporirea forței fizice reprezentau unele dintre aplicațiile practice ale programului, manualul era legat și de unele dintre cele mai secrete operațiuni ale CIA, inclusiv de instruirea așa-numiților „spioni psihici”.

Cunoscut sub numele de Proiectul Stargate, programul CIA a testat persoane care susțineau că pot obține informații despre obiecte, evenimente sau oameni aflați la mari distanțe, un fenomen denumit „vizualizare la distanță”.

Unii dintre participanți, inclusiv cercetători și membri ai Armatei SUA, au afirmat că au reușit să localizeze ostatici și traficanți de droguri, să observe nave militare sovietice secrete aflate la mii de kilometri distanță și chiar să „vadă” de la distanță ființe non-umane care ar trăi pe Lună.

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Manualul din 1977 conținea o secțiune specială intitulată „Perceperea evenimentelor și persoanelor aflate la distanță”, care oferea instrucțiuni despre modul în care agenții instruiți trebuiau să-și golească mintea pentru a atinge această capacitate.

„Prin exercițiu, aceasta devine o metodă excelentă pentru observarea la distanță și pentru transmiterea de mesaje către o altă persoană,” scria în manual.

Printre alte abilități pe care manualul declasificat pretindea că le poate dezvolta se numără echilibrarea stării emoționale, atingerea unei stări de hiperconștiență, adormirea la comandă și chiar vindecarea organismului prin simpla vizualizare mentală a nervilor, mușchilor și organelor și „reîncărcarea” acestora cu energie vindecătoare.

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