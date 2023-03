Paștele cailor există! Locul din România în care se sărbătorește și ce tradiții există

Paștele Cailor sau „Tudorița” se sărbătorește, de fapt, în Târgoviște și este una dintre cele mai importante sărbători pentru locuitori.

Care este, de fapt, semnificația frazei „Paștele Cailor”

Cu toții am folosit măcar o dată în viață expresia „Paștele Cailor” atunci când am vrut să dăm de înțeles că o acțiune nu se va întâmpla prea curând. Ei bine, trebuie să știi că Paștele Cailor chiar există și avem și o explicație pentru aceaastă frază.

Această sărbătoare are loc an de an în prima sâmbătă din Postul Paștelui, care coincide și cu sărbătoarea Sfântului Teodor. „Paștele Cailor” este serbată în cartierul bulgăresc din Târgoviște, intitulat Matei Voievod și este un fel de sărbătoare a primăverii, prin care oamenii se pregătesc atât ei, cât și caii să lucreze pământul.

Paștele Cailor nu are o dată fixă, acesta fiind serbat în funcție de data la care pică Paștele ortodox în anul respectiv.

Paștele Cailor, obiceiuri și tradiții. Ce fac locuitorii din Târgoviște în această zi

Paștele Cailor nu este numit întâmplător așa. În ziua în care se serbează, oamenii locului au câteva tradiții și obiceiuri pe care le respectă cu sfințenie.

Una dintre tradiții spune că grădinarul bulgar şi calul său obișnuiesc să meargă la biserică și să primească binecuvântarea preotului pentru a fi sănătoși pe tot parcursul anului. Acolo, stăpânii cailor duc și konceta, niște căluți făcuți din aluat pe care preotul trebuie să-i sfințească.

Paștele Cailor, sărbătoare unică într-o comunitate din Târgovişte! Caii au fost scoşi pe stradă, sub privirile a sute de oameni

După slujba religioasă, femeile oferă konceto bărbatului, iar acesta împarte darul în două părţi egale, jumătate o mănâncă el, jumătate o dă calului, pentru a întări legătura dintre ei. Muncile de primăvară începeau în credinţă şi speranţă de mai bine, notează Adevărul.

În această zi, caii sunt împodobiți de stăpânii lor cu cele mai frumoase panglici colorate și ciucuri, după care fac o defilare pe strada principală. Animalele sunt admirate și aplaudate de locuitori sau chiar fotografiate.

