Cum arată un palmier înflorit. Fenomenul are loc o dată la 60 de ani | FOTO

Palmierii talipot plantați acum 60 de ani în Parcul Flamengo din Rio de Janeiro au înflorit în sfârșit, un eveniment extraordinar deoarece această specie înflorește o singură dată în viață și așteaptă decenii pentru momentul său.
Fotografii de colecție cu un palmier înflorit
Vizitatorii au fost surprinși de uriașa inflorescență care se înălța deasupra coroanelor, marcând etapa finală a vieții copacilor. Un astfel de spectacol nu se va repeta în această generație.
Frumusețea lor anunță însă și încheierea unui ciclu, palmierii înflorind spre finalul vieții.
Palmierii respectivi fac parte dintr-o lucrare peisagistică de mari dimensiuni creată de celebrul arhitect brazilian Roberto Burle Marx. El a fost unul dintre cei mai importanți designeri de peisaje ai secolului al XX-lea și a adus în proiectele sale morfologia modernistă, liniile organice și un simț pictural al compoziției.
