Ilie Bolojan a reacționat după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce a spus

Premierul României l-a felicitat pe noul primar al Capitalei inclusiv pe pagina sa de Facebook. Ce cuvinte i-a adresat premierul Ilie Bolojan și ce a spus Ciprian Ciucu despre colaborarea pe care o vor avea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Decembrie 2025, 11:08 | Actualizat Luni, 08 Decembrie 2025, 11:59
Ilie Bolojan a reacționat după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei

Premierul Ilie Bolojan este unul dintre cei mai importanți politicieni de la noi din țară care au ținut să îi transmită noului primar general al Capitalei un mesaj plin de însemnătate și, bineînțeles, felicitări pentru noua funcție pe care a obținut-o cu un procent de peste 36% dintre voturi.

Deși președintele PNL i-a fost alături lui Ciprian Ciucu pe tot parcursul serii, așteptând rezultatele finale ale alegerilor pentru Primăria Capitalei, acesta a ținut să îi transmită și câteva cuvinte în mediul online, acolo unde a promis că între ei va exista o colaborare care se va focusa în mod special și pe rezolvarea problemelor ce țin de Guvern.

Ilie Bolojan a reacționat după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce a spus

Subliniind competența de care a dat dovadă Ciprian Ciucu în funcția de primar al Sectorului 6, premierul Ilie Bolojan a ținut să îl felicite pe acesta printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, menționând că integritatea sa este unul dintre factorii care, cu siguranță, va contribui la schimbarea feței Capitalei.

El le-a mulțumit și bucureștenilor care l-au votat pe noul primar general al Capitalei și a explicat că între ei va exista o colaborare menită să rezolve principalele probleme cu care se confruntă cel mai populat oraș și cel mai important centru industrial și comercial al țării.

Citește și: Ilie Bolojan, surprins „camuflat” la Târgul de carte. Cum a reacționat când un bărbat l-a apostrofat | VIDEO

„Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competența probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în acești ani și prin atașamentul față de București, sunt convins că va schimba fața Capitalei. Mulțumesc cetățenilor din București pentru sprijinul acordat!

Voi colaborara cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern. Respect!” a scris acesta pe pagina sa oficială de Facebook.

Citește și: Cum a apărut Ioana, partenera lui Ilie Bolojan, în vizita oficială de la Viena. Ce s-a aflat despre relația celor doi: „Nu discut”

Și liberalul Cirpian Ciucu a făcut o declarație cu privire la modalitatea în care se va desfășura colaborarea dintre ei, menționând că respectul reciproc și încrederea sunt esențiale pentru ca aceasta să funcționeze exact așa cum ar trebui.

„Am avut o comunicare bună întotdeauna şi cei care vor specula de acum înainte că Ciprian Ciucu vrea ca să îi ia locul ca preşedinte al PNL lui Ilie Bolojan nu cunosc natura şi respectul relaţiei noastre şi respectul pe care i-l port. Aşa ceva nu se va întâmpla niciodată peste voia lui Ilie Bolojan” a explicat el, potrivit Observator News.

De asemenea, el a transmis și în online un mesaj prin care a mulțumit tuturor susținătorilor lui, dar și a colegilor de breaslă care i-au fost alături în această luptă.

„Le mulțumesc și celor care au crezut în mine și m-au susținut! Îî mulțumesc domnului președinte Ilie Bolojan, lui Vlad Gheorghe pentru sprijinul acordat, colegilor de la REPER, lui Dragoș Pîslaru, dar și lui Ludovic Orban. Și întregii mele echipe inimoase.

Voi munci pe brânci pentru proiectul vieții mele: Bucureștiul pus la punct, pentru următorii 10 ani. Alături de dumneavoastră, dragii mei! Mâine dimineață voi fi la Primăria Sectorului 6. Îmi reiau treaba până când voi depune jurământul. Mi-ați împlinit cel mai frumos vis” a scris acesta.

Premierul Ilie Bolojan și primaul general al Capitalei Ciprian Ciucu
Citește și: „Pe urmele lui Nicușor Dan” – A treia confruntare în biroul Primarului General. Prioritățile lui Ciprian Ciucu pentru Capitală

Rezultate exit-poll alegeri Primăria București 2025. Cine este candidatul de pe primul loc... Marcel Ciolacu se mută la Buzău după câștigarea președinției Consiliului Județean. Ce spune despre chiriile de acolo...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

