Prădătorul care sperie rechinii albi mai mult decât balenele ucigașe. Ce le pune viața în pericol

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 27 Martie 2026, 15:40 | Actualizat Vineri, 27 Martie 2026, 15:42
Rechinii albi sunt considerați unuii dintre cei mai feroce prădători din ocean | Shutterstock

Pe coasta Africii de Sud, în apropierea satului Gansbaai, 2 balene ucigașe numite Port și Starboard, au devenit cunoscute la nivel mondial.

Aceste 2 mamifere au fost observate în mai multe ocazii în timp ce vânau unul dintre cei mai fioroși prădători din ocean, rechinul alb, scrie Science Alert.

Balenele ucigașe sunt atât de eficiente, încât experții dau vina pe ele pentru scăderea numărului de rechini albi în zonă.

Dar se pare că un alt prădător de top sperie rechinii albi mai mult decât aceste balene ucigașe.

Prădătorul care sperie rechinii albi mai mult decât balenele ucigașe

Potrivit unui nou studiu, însă, scăderea populației de rechini albi de pe coasta Africii de Sud nu e cauzată de balenele albe, ci de un prădător de care aceste animale marine se tem și mai mult: omul.

Balenele ucigașe folosesc ecolocația pentru a „scana” practic corpul rechinului și țintesc ficatul. Acesta e bogat în lipide și susține rechinii în migrațiile lor lungi. Balenele ucigașe îl extrag cu o precizie aproape chirurgicală, susțin experții.

Între 2017 și 2025 au fost documentate 11 cazuri de prădare a rechinilor albi de către balenele ucigașe. În 2017, cercetătorii au observat cum Port și Starboard au ucis și eviscerat 17 rechini mai mici, din specia cu 7 branhii, într-o singură zi, dar acest lucru a fost o raritate.

E imposibil de stabilit câți rechini omoară, în medie, Port și Starboard anual, deoarece nu putem fi siguri că oamenii documentează toate vânătorile.

Totuși, potrivit unui studiu condus de biologul marin Enrico Gennari de la Oceans Research Institute din Africa de Sud, oamenii depășesc cu mult balenele ucigașe în ceea ce privește numărul de rechini uciși.

Oamenii ucid mai mulți rechini ucigași

El și colegii săi au analizat mai multe tipuri de dovezi pentru a estima numărul de rechini albi uciși de activități umane în populația din Africa de Sud. Cifrele sunt mult mai mari decât cele atribuite balenelor ucigașe.

Cercetătorii au descoperit că oamenii elimină aproximativ 44 de rechini albi pe an de-a lungul coastelor Africii de Sud, prin programul de control al rechinilor din KwaZulu-Natal și sub formă de capturi accidentale.

Dar acest tip de cercetare e dificil de realizat. În 1991, Africa de Sud a devenit prima țară care a adoptat legislație pentru protejarea marelui rechin alb. Ulterior, a fost necesară monitorizarea populațiilor și adoptarea unor măsuri de conservare.

Totuși, evoluția acestor populații a fost intens dezbătută. Un studiu din 2023 sugera că rechinii nu au scăzut numeric, ci doar și-au mutat aria de răspândire spre est, iar cercetătorii au clarificat în 2024 că lipsa creșterii populației rămâne, totuși, îngrijorătoare.

„Dacă declinurile îngrijorătoare observate în fostele cele mai mari zone de agregare ale rechinilor albi din lume, într-o perioadă mai mică de 15 ani, reflectă întreaga populație din sudul Africii, așa cum credem,” scriu cercetătorii, „situația ar fi extrem de alarmantă, iar riscul de dispariție ar putea apărea mult mai devreme decât se estima.”

Cea mai recentă estimare a populației, bazată pe date până în 2011, indica aproximativ 908 indivizi. Analize ulterioare, care au inclus date genetice, sugerează că există doar 333 de indivizi maturi într-o singură populație interconectată de-a lungul coastei Africii de Sud.

De atunci nu a mai fost realizat niciun recensământ, iar observările au scăzut drastic în unele zone.

