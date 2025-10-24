O specie „inocentă” de rechini a ucis un om pentru prima dată. Avertismentul urgent emis de experți

Experții avertizează că o specie „inocentă” de rechini a ucis un om pentru prima dată, deși nu era considerată până acum un pericol pentru noi.

O specie „inocentă” de rechini a ucis un om pentru prima dată, pe coasta Israelului. Victima a fost Barak Tzach, în vârstă de 40 de ani.

Tzach se întorcea acasă atunci când a decis să meargă la pescuit pe plaja Olga, din Hadera, scrie Daily Mail.

Dar bărbatul a fost ucis de rechini Carcharhinus obscurus după ce a intrat în apă.

Există și un video cu ultimele momente ale bărbatului, în timp ce se lupta în apă.

Incidentul a avut loc în luna aprilie. Până acum, însă, nu se știa exact ce fel de rechini l-au atacat.

Recent, experți din cadrul Universității PSL din Paris au descoperit că o specie „inocentă” de rechini a ucis bărbatul.

Acești rechini se mai numesc și rechinii cenușii (sau rechinii Dusky). Au, în medie, lungimi de 3.6 metri și o greutate între 160 și 180 de kilograme. Rechinii cenușii prădători feroce, însă nu au fost documentate anterior atacuri asupra oamenilor.

„Atacul fatal al unui rechin asupra unui turist de sex masculin în Hadera (coasta orientală a Mediteranei) în 2025 a implicat mai mulți rechini cenușii (Carcharhinus obscurus), o specie care nu e considerată periculoasă pentru oameni,” au scris cercetătorii. Cercetarea a fost condusă de Eric Clua și studiul a fost publicat în revista Ethology.

Familia lui Tzach a declarat că acesta vizitase plaja având asupra lui doar o mască, un tub de snorkel, labe de înot și o cameră GoPro.

„A intrat în apă pentru a scufunda și fotografia rechinii, nu pentru a-i hrăni sau a se juca cu ei,” au spus rudele. „Într-o conversație pe care am avut-o cu un pescar care a fost martor la incident, mi s-a spus că înota alături de un rechin și apoi s-a îndepărtat puțin mai departe. El a filmat rechinii de la distanță, dar nu i-a atins și nu i-a hrănit. Când au început să se apropie prea mult de el, a folosit tija camerei GoPro pentru a-i împinge ușor înapoi.”

Deși mai multe persoane au filmat atacul, abia a 2-a zi au fost recuperate rămășițele lui Tzach „în cantități foarte mici”. Ceea ce a dus la concluzia că fusese devorat de mai mulți rechini.

În noul studiu, cercetătorii au analizat interviurile martorilor și filmările pentru a înțelege de ce acești rechini cenușii ar fi atacat scafandrul.

Rechinii ar fi fost atrași de camera bărbatului

Analiza experților sugerează că GoPro-ul lui Tzach ar fi putut inițial să atragă rechinii.

„O cameră video, chiar și atunci când e staționară, emite un semnal electromagnetic slab, pe care unii rechini îl pot interpreta drept semnul unei posibile prăzi. Cum ar fi un pește rănit aflat în mâna unui pescar cu harpon,” au concluzionat experții. „Ne putem imagina în mod legitim că rechinii din zona Hadera, pe lângă fenomenul de obișnuință cauzat de accesul frecvent la hrană oferită de oameni, au dezvoltat un comportament de „cerșit”. Care îi determină să se apropie, chiar până la contact, în cazul indivizilor mai îndrăzneți, de oameni pentru a obține o recompensă alimentară.”

„În prezența acestor semnale electrice, rechinul poate declanșa un reflex. Adică o mușcătură involuntară,” susțin experții.

Chiar și o mușcătură minoră ar fi putut provoca o sângerare severă. Potrivit experților, aceasta ar fi atras și mai mulți rechini.

„Pe lângă stimulul olfactiv legat de sânge, sunetul mușcăturii produs de închiderea bruscă a fălcilor ar fi putut mobiliza rapid alți rechini din zonă,” au adăugat ei.

Pe baza concluziilor, cercetătorii sugerează ca autoritățile locale să interzică hrănirea rechinilor de către public, precum și pescuitul cu harpon în zonă.

„Doar prin simpla prezență a apelor calde, rechinii vor continua probabil să frecventeze zona. Dar ar putea rămâne mai departe și, în mod natural, mai puțin periculoși pentru oameni,” au concluzionat autorii. „Cea mai proastă soluție ar fi eliminarea nediscriminată a tuturor rechinilor din zonă, sub forma unui masacru. Deoarece responsabilitatea pentru acest incident specific revine în esență oamenilor.”