Dinții rechinilor sunt în pericol. Ce fenomen periculos i-ar slăbi

Dinții rechinilor sunt în pericol din cauza unui fenomen care afectează oceanele din întreaga lume.

Rechinii există pe Pământ de sute de milioane de ani, dar acum sunt în pericol | Shutterstock

Dinții rechinilor sunt în pericol din cauza faptului că oceanele lumii devin din ce în ce mai acide, un fenomen care îngrijorează experții.

Un efect neașteptat al creșterii nivelului de aciditate din mări și oceane are loc la nivelul dinților rechinilor, scrie IFL Science.

Rechinii sunt prădători de top în oceane, așa o astfel de schimbare ar afecta semnificativ ecosistemele marine.

Mai mult, aceasta e o vulnerabilitate care nu a fost luată în considerare până acum.

Dinții rechinilor sunt în pericol

Dinții rechinilor sunt în pericol, mai ales pentru că ei au abilitatea de a crește dinți noi pentru a-i înlocui pe cei vechi. E unul dintre principalele motive pentru care unii dintre ei trăiesc atât de mult și s-au dovedit a fi supraviețuitori remarcabili de-a lungul istoriei. Este o caracteristică prezentă chiar și la alți mari prădători de top.

Totuși, în ciuda tuturor schimbărilor prin care au trecut rechinii de-a lungul milioanelor de ani, există un lucru pentru care dinții lor nu sunt pregătiți, arată cercetări recente. Respectiv emisiile de gaze cu efect de seră generate de oameni.

Atunci când dioxidul de carbon se dizolvă în apă, aceasta devine acidă. O cantitate suficientă din dioxidul de carbon eliberat prin arderea combustibililor fosili este absorbită de oceane. Acest proces afectează condițiile ușor alcaline spre neutre. E un proces cunoscut drept acidificarea oceanelor.

Efectele acidificării oceanelor asupra recifelor de corali au fost studiate timp de decenii. Soarta altor nevertebrate cu cochilie a fost, de asemenea, investigată. Dinții, însă, au atras mai puțină atenție. Se pare că aceasta a fost o omisiune periculoasă.

„Dinții de rechin, deși sunt alcătuiți din fosfați foarte mineralizați, sunt totuși vulnerabili la coroziune în scenarii viitoare de acidificare a oceanelor,” a declarat autorul principal al studiului, Maximilian Baum, de la Universitatea Heinrich Heine. „Sunt arme foarte dezvoltate, create pentru a tăia carne, nu pentru a rezista acidului oceanic. Rezultatele noastre arată cât de vulnerabile pot fi chiar și cele mai ascuțite arme ale naturii.”

Schimbarea climatică afectează și unii dintre cei mai temuți prădători din istorie

Baum și coautorii săi au colectat 600 de dinți lăsați în urmă de rechini cu vârf negru de recif într-un acvariu. Dinții au fost plasați timp de opt săptămâni în rezervoare cu niveluri mai mari de aciditate. Dinții aflați în cele mai bune condiții au fost studiați cu un microscop electronic cu scanare.

„Am observat daune vizibile la suprafață, precum crăpături și găuri, o coroziune sporită a rădăcinii și degradare structurală la cei ținuți în apă mai acidă,” a declarat Sebastian Fraune, coautor al studiului care a concluzionat că dinții rechinilor sunt în pericol.

Autorii cred că acești dinți sunt, de asemenea, mai predispuși să se rupă sub presiune. Sau să se tocească mai repede decât pot fi înlocuiți.

Potrivit experților, dinții „vii” au procese de reparare pe care cei căzuți nu le mai au.

„La rechinii vii, situația poate fi mai complexă. Ei ar putea să remineralizeze sau să înlocuiască dinții deteriorați mai rapid. Dar costurile energetice ar fi probabil mai mari în ape acidificate,” a explicat Fraune.

Ca urmare, chiar dacă rechinii se pot adapta, prețul adaptării va fi plătit în alte moduri.