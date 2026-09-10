Românii care vor să călătorească, în septembrie, cu avionul în Europa trebuie să știe despre schimbările survenite în aeroporturi.

Ce trebuie să știe românii care călătoresc cu avionul în septembrie. Schimbarea care poate aduce cozi mari în aeroporturi | Shutterstok

Perioada în care statele puteau relaxa temporar verificările biometrice EES (Sistemul de Intrare/Ieșire al UE) pentru a evita cozile foarte mari s-a încheiat pe 6 septembrie 2026. Industria aviatică avertizează acum că, în următoarele săptămâni, pot reapărea întârzieri serioase la controlul de frontieră, potrivit Antena 3 CNN, care citează euronews.com.

Citește și: Românii care primesc bani pe 14 septembrie. Ce drepturi sociale sunt virate direct în cont

Ce trebuie să știe românii care călătoresc cu avionul în septembrie

Implementarea sistemului biometric a început în octombrie 2025, iar în 10 aprilie 2026 a devenit operațional în toate țările europene participante.

Articolul continuă după reclamă

În vară, statele membre au putut suspenda temporar colectarea datelor biometrice ale călătorilor, prin amprentare și scanarea facială, pentru a reduce aglomerația în situații excepționale.

Din 6 septembrie, aceste măsuri de flexibilizare de urgență pentru Sistemul de intrare/ieșire al Uniunii Europene au expirat. Acest lucru înseamnă că autoritățile vamale vor avea mai puțină flexibilitate pentru a relaxa cerințele privind datele biometrice atunci când zonele de control al pașapoartelor devin supraaglomerate, relatează sursele citate.

Citește și: A oprit traficul doar cu prezența lui. Un avion a ajuns pe șosea, spre Aeroportul Cluj, iar imaginile au făcut senzație

Începând cu această dată, persoanele care plănuiesc să călătorească în Europa ar trebui să aloce mai mult timp deplasărilor, a declarat Jurgen Himmelmann, cofondator și director executiv al Global Work & Travel.

„Este înțelept să ajungi din timp la aeroport, dar există o limită în ceea ce privește cât de mult control îți oferă acest lucru. Birourile de predare a bagajelor s-ar putea să nu fie deschise cu patru ore înainte de plecare, iar odată ce ai intrat la coada pentru controlul pașapoartelor, nu poți pur și simplu să sari peste rând pentru că avionul tău urmează să se îmbarce. Eu aș evita să planific o călătorie bazându-mă pe timpul minim necesar pentru o conexiune în următoarele săptămâni. O conexiune care pare perfect rezonabilă pe hârtie poate deveni foarte repede problematică dacă dacă pierzi o oră sau mai mult la frontieră”, a afirmat el, citat de Antena 3 CNN.

Experții din industrie se tem că eliminarea măsurii de dezactivare a EES va duce la revenirea haosului la frontiere și cer prelungirea ei.

„Continuăm să facem presiuni asupra Comisiei Europene pentru a permite utilizarea acestor măsuri și după luna septembrie, recunoscând că mai este încă ceva de parcurs până când EES va fi complet operațional în toate țările participante”, a declarat Luke Petherbridge, director pentru afaceri publice al ABTA, o asociație profesională britanică pentru operatorii de turism și agențiile de turism, citat de sursa menționată.

Totuși, există o nuanță importantă în ceea ce îi privește pe români: EES îi vizează, în principal, pe cetățenii din afara UE care intră în spațiul european, deci pentru românii care călătoresc în interiorul UE efectul este, mai degrabă, indirect, prin aglomerația generală din aeroport.

Industria aviatică solicită extinderea posibilității suspendării parțiale

Datele Asociației Internaționale de Transport Aerian (AITA) arată că, dacă înainte de sistemul EES verificările standard ale pașapoartelor durau aproximativ 20-25 de secunde, acum necesită circa 90 de secunde.

Timpii de așteptare s-au dublat la nodurile majore, în condițiile în care sistemul întâmpină dificultăți în gestionarea numărului mare de călători non-UE care traversează aceste puncte.

Un studiu realizat de ziarul britanic Financial Times și de grupul de analiză a datelor din turism Qsensor, citat de Antena 3 CNN, dezvăluie că, la Frankfurt, timpul mediu de așteptare a ajuns la 120 de minute în iulie, față de 60 de minute în aceeași lună a anului trecut.

Pe aeroportul din Munchen, timpul de așteptare a crescut la 60 de minute, de la 31 de minute anul trecut, iar la Amsterdam, timpul maxim de așteptare a crescut de la 80 la 120 de minute în aceeași perioadă.

Totodată, Asociația Internațională de Transport Aeria a cerut UE să prelungească această „măsură de siguranță”.

„Extinderea posibilității suspendării parțiale după data de 6 septembrie este absolut necesară până la finalul sezonului de iarnă”, a declarat Thomas Reynaert, vicepreședinte senior pentru afaceri externe în cadrul AITA, citat de Antena 3 CNN.