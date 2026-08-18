Jobul cu cel mai mare risc de cancer provocat de radiații. Puțini știu ce meserie obișnuită e atât de periculoasă

Un nou a analizat peste 500 de meserii și a dezvăluit care e jobul cu cel mai mare risc de cancer provocat de radiații.

Mulți cred că angajații din unitățile de medicină nucleară sau din departamentele de radiologie ar fi cei mai expuși riscurilor asociate radiațiilor în viața lor profesională, însă un nou studiu sugerează contrariul.

Potrivit cercetării, meseriile care par să prezinte cele mai mari riscuri de deces cauzat de cancere asociate radiațiilor nu se află în apropierea infrastructurii nucleare sau a spitalelor, scrie Science Alert.

În noua cercetare, experții au analizat date provenite din peste 500 de ocupații.

Potrivit datelor, meseria care înregistrează cea mai mare proporție de decese cauzate de cancere asociate radiațiilor e cea de însoțitor de bord. Pe locul 2 se află meseria de pilot.

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Jobul cu cel mai mare risc de cancer provocat de radiații

Concluziile noii analize au fost publicate în JAMA Internal Medicine și arată că joburile legate de călătoriile cu avionul prezintă un risc semnificativ pentru apariția cancerului provocat de radiații.

Potrivit experților, riscul e cauzat de radiațiile provenite din razele cosmice. Expunerea la aceste raze e mult mai mare în timpul zborului decât la nivelul solului, din cauza efectului atmosferei Pământului, care acționează ca un scut. Aceasta absoarbe și împrăștie particulele cu energie ridicată provenite din spațiu.

Cu cât urci mai sus în atmosferă, cu atât protecția oferită de aceasta e mai redusă. Expunerea la radiații e amplificată și de timpul petrecut în aer, precum și de latitudine. Protecția e mai slabă în apropierea polilor decât în apropierea Ecuatorului.

„Membrii echipajelor aeriene primesc cea mai mare doză anuală medie efectivă de radiații ionizante dintre toate grupurile profesionale din SUA, în principal din cauza razelor cosmice întâlnite la altitudinile la care zboară avioanele comerciale,” susțin autorii studiului, coordonați de cercetătorul Vishal Patel, de la Harvard Medical School.

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„Piloții și însoțitorii de bord acumulează aproximativ 3-6 milisievert (mSv) de radiații cosmice pe an. Cu mult peste cei 0.4 milisievert primiți de un pasager care efectuează 10 călătorii dus-întors transcontinentale pe an,” susțin experții.

Expunerea la radiații în timpul zborului reprezintă unul dintre riscurile cunoscute pentru sănătate asociate călătoriilor cu avionul. Dar determinarea modului în care expunerea profesională la radiații a echipajelor aeriene se traduce printr-o creștere a mortalității asociate cancerului e un proces dificil.

În noul studiu, Patel și colegii săi au analizat date din sistemul național american de statistici vitale (US National Vital Statistics System). Au analizat informațiile din certificatele de deces pentru 12.7 milioane de persoane care au murit între 2020 și 2024 și care lucraseră în 503 ocupații diferite.

Riscul de cancer provocat de radiații e mai mare pentru aceste 2 ocupații

Din această bază uriașă de date, cercetătorii au împărțit persoanele care au murit de cancer în 2 grupuri. Cancere asociate radiațiilor, care ar putea apărea în urma expunerii la radiații din mediul înconjurător, și cancere care nu sunt asociate radiațiilor.

Printre formele de cancer asociate radiațiilor s-au numărat cancerul de sân, cancerul tiroidian și cancerul de prostată, precum și mielomul multiplu, leucemia și melanomul, printre altele.

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Dintre cele 503 tipuri de ocupații analizate, însoțitorii de bord și piloții au avut cea mai mare, respectiv a 2-a cea mai mare proporție de decese cauzate de cancere asociate radiațiilor. În schimb, în cazul cancerelor care nu sunt asociate radiațiilor, rezultatele lor s-au situat în apropierea valorii mediane pentru toate ocupațiile.

Cu alte cuvinte, echipajele aeriene nu prezintă niveluri mai ridicate de cancer în general în comparație cu alte categorii profesionale. Însă, în cazul formelor de cancer asociate radiațiilor, cele 2 profesii au prezentat cele mai mari riscuri. Au depășit chiar și ocupații precum tehnicienii din medicina nucleară, inclusiv radiografii.

În ceea ce privește cancerele asociate radiațiilor, însoțitorii de bord au fost cu 50% mai predispuși să dezvolte cancer decât persoanele din celelalte grupuri profesionale analizate, în timp ce pentru piloți riscul a fost cu 36% mai mare.

Datele nu demonstrează că expunerea la razele cosmice a provocat în mod necesar cancerele care au afectat acest grup de însoțitori de bord și piloți. Cu toate acestea, dovezile indirecte se acumulează, având în vedere că ambele profesii ocupă primele poziții în clasament.