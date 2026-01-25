Prima locație din România care interzice manelele. Ce oraș vrea să își schimbe astfel imaginea

Prima locație din România care interzice manelele susține că decizia e legată de profilul artistic al sălii.

O locație din România interzice din 226 concertele de manele | Shutterstock

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca (sau BT Arena) a anunțat că nu vor mai exista concerte de manele în programul său începând cu acest an.

Conducerea BT Arena a prezentat decizia drept una strategică, legată de profilul cultural al sălii, scrie Antena 3.

Ionuț Rusu, directorul BT Arena, susține că evenimentele viitoare organizate în această locație trebuie să reflecte standardele culturale ale orașului.

Decizia ar face parte dintr-o strategie mai amplă, legată de profilul cultural al orașului.

Articolul continuă după reclamă

Prima locație din România care interzice manelele

„Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care e capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice,” a declarat Rusu în cadrul podcastului Cluj 1, scrie Libertatea.

„Fiind un loc de referință pentru municipiul Cluj-Napoca, dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie,” a continuat directorul BT Arena.

Citește și: Care sunt genurile muzicale în topul preferințelor românilor în 2025 pe platformele de streaming. Ce arată datele

De la inaugurarea sa, Sala Polivalentă din Cluj a găzduit peste 1.200 de evenimente, cu peste 8 milioane de spectatori. În cadrul aceleiași locații au loc numeroase competiții sportive internaționale și concerte.

Ce evenimente vor avea loc la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca

După interzicerea concertelor de manele, în prima jumătate a anului, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca vor avea loc mai multe evenimente sportive și culturale.

Printre cele mai notabile se numără competiția Transylvania Open WTA 250, aflată acum la cea de-a 6-a ediție. Evenimentul va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026.

Pe 1 februarie, vor avea loc meciurile din calificări și 5 meciuri de pe tabloul principal. Accesul publicului în primele 2 zile va fi gratuit, pe baza biletelor de calificări cu valoare zero, care vor putea fi rezervate online sau înainte de intrarea în sală. Finala turneului va avea loc pe 7 februarie.

Citește și: Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut

În perioada 23-26 aprilie 2026, va fi organizat la BT Arena celebrul spectacol OVO („ou” în portugheză) al Cirque du Soleil, creat în 2009. Evenimentul care vine în România va include un decor diferit, noi numere acrobatice, personaje, costume și muzică.

Pe 3 mai, va avea loc evenimentul HAVASI – Symphonic Concert Show. Toate acestea reflectă noua direcție pe care o adoptă locația, cu un accent pe evenimente sportive și culturale.