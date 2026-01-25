Antena Căutare
Home News Inedit Prima locație din România care interzice manelele. Ce oraș vrea să își schimbe astfel imaginea

Prima locație din România care interzice manelele. Ce oraș vrea să își schimbe astfel imaginea

Prima locație din România care interzice manelele susține că decizia e legată de profilul artistic al sălii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 25 Ianuarie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 21:39
O locație din România interzice din 226 concertele de manele | Shutterstock

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca (sau BT Arena) a anunțat că nu vor mai exista concerte de manele în programul său începând cu acest an.

Conducerea BT Arena a prezentat decizia drept una strategică, legată de profilul cultural al sălii, scrie Antena 3.

Ionuț Rusu, directorul BT Arena, susține că evenimentele viitoare organizate în această locație trebuie să reflecte standardele culturale ale orașului.

Decizia ar face parte dintr-o strategie mai amplă, legată de profilul cultural al orașului.

Articolul continuă după reclamă

Prima locație din România care interzice manelele

„Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care e capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice,” a declarat Rusu în cadrul podcastului Cluj 1, scrie Libertatea.

„Fiind un loc de referință pentru municipiul Cluj-Napoca, dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie,” a continuat directorul BT Arena.

Citește și: Care sunt genurile muzicale în topul preferințelor românilor în 2025 pe platformele de streaming. Ce arată datele

De la inaugurarea sa, Sala Polivalentă din Cluj a găzduit peste 1.200 de evenimente, cu peste 8 milioane de spectatori. În cadrul aceleiași locații au loc numeroase competiții sportive internaționale și concerte.

Ce evenimente vor avea loc la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca

După interzicerea concertelor de manele, în prima jumătate a anului, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca vor avea loc mai multe evenimente sportive și culturale.

Printre cele mai notabile se numără competiția Transylvania Open WTA 250, aflată acum la cea de-a 6-a ediție. Evenimentul va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026.

Pe 1 februarie, vor avea loc meciurile din calificări și 5 meciuri de pe tabloul principal. Accesul publicului în primele 2 zile va fi gratuit, pe baza biletelor de calificări cu valoare zero, care vor putea fi rezervate online sau înainte de intrarea în sală. Finala turneului va avea loc pe 7 februarie.

Citește și: Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut

În perioada 23-26 aprilie 2026, va fi organizat la BT Arena celebrul spectacol OVO („ou” în portugheză) al Cirque du Soleil, creat în 2009. Evenimentul care vine în România va include un decor diferit, noi numere acrobatice, personaje, costume și muzică.

Pe 3 mai, va avea loc evenimentul HAVASI – Symphonic Concert Show. Toate acestea reflectă noua direcție pe care o adoptă locația, cu un accent pe evenimente sportive și culturale.

Cea mai deșteaptă vacă din lume. Cum a dat Veronika dovadă de „inteligență extraordinară”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. &#8220;Mi-e și rușine&#8221;
Observatornews.ro Uleiul consumat de tot mai mulţi români: "De când am început să gătesc, folosesc doar acest ulei" Uleiul consumat de tot mai mulţi români: "De când am început să gătesc, folosesc doar acest ulei"
Antena 3 Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
SpyNews Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cea mai deșteaptă vacă din lume. Cum a dat Veronika dovadă de „inteligență extraordinară”
Cea mai deșteaptă vacă din lume. Cum a dat Veronika dovadă de „inteligență extraordinară”
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului Catine.ro
Experții au dezvăluit de ce trebuie să speli hainele noi înainte de a le purta. Riscul la care te expui dacă nu faci acest lucru
Experții au dezvăluit de ce trebuie să speli hainele noi înainte de a le purta. Riscul la care te expui dacă nu...
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt bebeluș”
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se uitau la noi din față și din spate. Am avut doi copii cu abuzatorul meu”
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme: „Se pare că am divorțat...”
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme:... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri HelloTaste.ro
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate!
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate! BZI
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru universități
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru... Jurnalul
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
400 de camere radar inteligente vor
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x